Y luego hay dos deseos más, que se muestran en la siguiente captura de pantalla:
SlickEdit.
Que MetaQuotes Software Corp. me perdone.
Muchas gracias. Creo que MQ será comprensivo con ello :-)
¿Qué tiene de criminal? Una alternativa de pago a un editor gratuito.
No todos los aspirantes a violinistas se comprarían un violín Amati o Stradivarius... pero para un profesional, le vendría de perlas.
Buenas noches.
En mi opinión, es más cómodo. No hablo por los demás.
Y su sencillo método, a falta de otros, es utilizado por todos de una manera u otra.
Urain:"Además, no es una operación tan frecuente como para molestarse en ella".
Tenga en cuenta que (de nuevo, en mi opinión) el uso de OOP es mucho más conveniente cuando cada clase a granel está en su propio archivo. En este sentido, aumenta el número de usos de las inclusiones.
Hice esta sugerencia sólo porque el hilo del foro se llama así. Mi sugerencia es sólo una cuestión de añadir comodidad al entorno de desarrollo que ya es cómodo.
Además, por regla general, durante el desarrollo del código del programa no solemos utilizar las capacidades del ordenador en paralelo, por lo que creo que sería conveniente y útil implementar esta función.
Estoy de acuerdo conVladix en que"no tengo constancia de que los desarrolladores tengan gastos generales para aplicarlo". Así que... es sólo una sugerencia, y si tiene peso o no, si se implementa en futuras construcciones o no, es algo que debes decidir.
¿Pones el cursor en una función o método de clase y Alt-G no es?
Como opción servirá. Parece haber resuelto el 90% de sus necesidades.
Gracias por el consejo.
Buenas noches.
Al trabajar en modo de depuración en el MetaEditor, me di cuenta de que sería genial si no fuera necesario añadir todas las variables de interés a la ventana de observación. Si fuera posible averiguar el valor actual de la variable de interés - mover el cursor y un tooltip mostraría el valor de esa variable (más o menos lo mismo que si mueves el cursor al enlace de mi nombre de perfil al principio de este post - GoogleChome al menos - aparecería un tooltip) - facilitaría el trabajo en modo de depuración.
Me gustaría duplicar mi solicitud de la petición al servicio de atención.
Título: Selección visual de parámetros a partir de resultados de optimización.
Es difícil seleccionar el mejor desde el punto de vista del usuario entre todos los resultados de la optimización.
Sugerencia:
1 En la pestaña "Resultados de optimización" introduzca la posibilidad de utilizar filtros como "Beneficio de... y a...", "Operaciones de... a...", etc.
2 Introducir la posibilidad de ver simultáneamente gráficos de equidad/balance de parámetros preseleccionados en la pestaña "Resultados de optimización". Ciertamente, los gráficos de equidad/balance no deberían ser almacenados para cada conjunto de parámetros (sería demasiado costoso), pero los gráficos de equidad/balance deberían ser mostrados en una ejecución separada bajo demanda del comando "Mostrar en el gráfico de equidad/balance".
3 Considerar la posibilidad regular de construir mapas de Kohonen basados en los resultados de la optimización.
Resultado esperadoSe podrá seleccionar una versión "mejor" de los parámetros de los expertos según el investigador, teniendo en cuenta una serie de criterios en modo visual.
...
Resultado esperadoSerá posible seleccionar la "mejor" variante de los parámetros del EA según el investigador teniendo en cuenta múltiples criterios en modo visual.
Gran oferta Andrey! El 2º punto es especialmente importante para mí como prioridad.
Voy a añadir algo más. Me gustaría que el resultado del avance se mostrara al mismo tiempo que la zona en la que se optimizaron los parámetros. Es decir, es muy conveniente analizar el resultado cuando se ve así