La idea me ha perseguido durante mucho tiempo.

Se supone que esta opción funciona. Pero nunca me metí en los ticks, no le vi el sentido, cómo acumularlos en 4k, cómo usarlos, no sé.
La variante de Evgeny Belyaev es mucho más sencilla, y no está claro cuál es mejor.
En sus primeros puestos, ¿se propuso hacer qué? Para eliminar las tensiones. Entonces explicaste que estas sacudidas tienen una dirección predominante y si la calculas, puedes ignorar parcialmente las sacudidas. ¿Es eso correcto? Pues bien, si no tenemos el historial de tics en nuestras manos, no podemos ver la dirección del flujo principal. Así que simplemente hacemos esto: llega una garrapata - la ponemos en la matriz. Llega otra garrapata - de nuevo entra en la matriz. Como resultado, obtendremos un rango de valores. Digamos que hay 10 precios (10 ticks) en 10 celdas. Sumemos todas y dividamos por 10: obtenemos la media aritmética. Este es el valor de la AM: (simplemente) funciona así. Realizando el mismo cálculo en cada tick, obtenemos una curva, que llamamos Media Móvil. Abra el gráfico H1 y añada una media móvil con período 24. Mostrará la dirección media del precio durante el último día (las últimas 24 horas). En otras palabras, mostrará hacia dónde se dirige el flujo de precios diario promedio ahora. Abra ahora M 15 y aumente el periodo de promediación a 96 - obtendrá la misma media móvil que en el gráfico anterior. Es que tenemos 96 quince minutos en el plazo de un día. Nos mostrará la misma dirección del precio medio diario, pero ahora en un marco temporal más pequeño, de 15 minutos. Si lanzamos un indicador deslizante con período = 60 en М1, veremos dónde se movió el precio (en promedio) durante la última hora. Pero no podemos ver las tendencias dentro de las velas de un minuto - no hay un marco de tiempo inferior a 1 minuto en el terminal. Pero podemos acumular ticks y promediarlos con medias móviles. Como resultado, obtendremos una curva que muestra las tendencias dentro de una vela de un minuto. Todo lo que necesitamos saber aquí es qué período establecer y por qué exactamente. El hecho es que este enfoque nos dará una curva que muestra la dirección del movimiento del precio sin referencia al marco temporal. Piénsalo.
Gracias por una explicación tan detallada. Intentaré resolverlo todo. Me interesa este enfoque.
Si me interesa, como dicen aquí - como hacer todos los promedios y otras cosas de garrapatas en pocos minutos :-) - puedo enviar plantillas y ejemplos de escritura de indicadores en LK, no es para echarlo en cara aquí - yo mismo sigo haciendo algo similar ahora... Hay enlaces a la base de código y artículos sobre todo en este tema... Ya he hecho una selección para mí, cuando estaba preparando...
La idea me ronda desde hace mucho tiempo. Cómo crear a 0 bar la solución más actual. Es decir, evitar los tirones al cruzar los límites de cualquier nivel, tendencia, MA.
Todo el mundo sabe que en la barra 0 puede pasar cualquier cosa. Pero...
Pero hay una cosa: "alta probabilidad".
Que tiene opciones interesantes.
Incluso excluyendo el 20%.
Low[0] y High[0] sólo cambian en una dirección. No saltan de un lado a otro. ¿Hay alguna forma de encajarlos? Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, o al menos iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).
Si te interesa, como escriben aquí - como hacer todos los promedios y otras cosas por ticks en pocos minutos :-) - puedo enviarte plantillas y plantillas para escribir indicadores en LK, no a la basura aquí - yo mismo todavía estoy haciendo algo similar ... Hay enlaces a la base de código y artículos sobre todo en este tema... hice una selección para mí cuando me estaba preparando...
Escríbeme. Voy a entrar en los entresijos. Y si algo está listo, mejor aún)).
Low[0] y High[0] sólo cambian en una dirección. No rebotan de un lado a otro. Puede añadirlos de alguna otra manera. Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, o al menos iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).
Así es como lo hago yo. Pero creo que hay más variantes interesantes.
Durante mucho tiempo. Incluso me quedo despierto por la noche. Creo que ))))
Yo lo tengo hecho así. Pero creo que hay opciones más interesantes.
Así que es PRICE_WEIGHTED.
¿Por qué sólo MathAbs aquí?
Así que es PRICE_WEIGHTED.
¿Por qué necesitamos MathAbs aquí?
Sí, me pasé con el MathAbs, me pareció que con una vela bajista puede ser un número negativo, suele pasar, metí la pata)). O quizás empecé con el cuerpo y luego añadí el alto-bajo y no lo quité, no lo recuerdo.