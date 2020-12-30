La idea me ha perseguido durante mucho tiempo. - página 10
Me gustaría mucho ver y leer sobre el patrón de confirmación.
/Incluso si se trata de un grial, estadísticamente sólo el 1% de los comerciantes utilizará la información obtenida, ya que Internet está inundado de "griales" y debido a esto la gente tiene una sobrecarga de información)
Lo siento. No estoy cumpliendo todos mis deseos desde hace tiempo. Tengo mi propia opinión sobre los oficios y todos ellos son muy interesantes.
Cada uno tiene su propia opinión sobre el comercio. Todos crean un kit de herramientas convenientepara sí mismos. Unos para engañar a otros).
P.D.
No tienen ni idea de cómo ganar dinero en el mercado y no son muy generosos. Los veo todos los días.
¿Quién será engañado? ¿Yo o un comprador del grial?
El euro comenzó a vender de nuevo desde 1,17 por una especie de sobrecompra
Eso es lo que mostró el indicador de sobrecompra y sobreventa ... ya había tres flechas verdes...
Vitaly Muzichenko:
Alguien con unos cuantos metros tendrá un mal sueño, cobrará algunas acciones de tesla y correrá el precio hacia abajo sin llegar a dibujar una cuarta ola ficticia.
---------------------------------
Hay una ola actual con una lógica de comportamiento bastante comprensible, confirmada por el patrón.
Antes quería explicárselo a todo el mundo, pero después de la actitud grosera hacia mí he cambiado de opinión.
Yo tengo lo mismo. Yo también lo tengo,Elliott Waves y Adverse Tactics es algo bueno y necesario, es algo así como una cartilla al principio, no se puede prescindir de él. Pero con letras equivocadas :))) La esencia de la idea es correcta en teoría - los patrones están un poco equivocados. La práctica de la aplicación de las ideas en el gráfico, para marcar la extracción de masa de oro del mercado - es cojo :)))
Antes no le daba mucha importancia a los patrones. No sé qué se les ocurre. Solía mirar los candelabros. Solía mirar los candelabros. Cuando creé las mías, no podía ir a ningún sitio sin ellas, me volvía como un ciego).
Funciones del PNSPerdón por la mala calidad y la inepta presentación de la imagen.
Funciones del PNSPerdón por la mala calidad y la inepta presentación de la imagen.
No hay que romper la espalda del mercado, hay que someterse a él por completo. Por mucho que alimentes al lobo, el elefante sigue siendo más gordo (c) Neo
Existe una organización extraña y a veces bastante peligrosa: los cienciólogos. No recomendaría a ninguno de sus representantes, ya que son tipos muy intrusivos y prepotentes. Pero sería muy útil leer algo. Tienen un montón de técnicas y entrenamientos interesantes, que son extremadamente eficaces para conseguir el resultado deseado rápidamente. Por ejemplo, una sala de estar normal, cama, silla, mesa, televisión, etc. En la sala hay un "alumno" y un "entrenador". No es una orden, sólo una petición, todo es tranquilo y amistoso. Levantarse, coger una silla, tumbarse en la cama, ir a por un vaso de zumo, encender y apagar la televisión, cambiar de canal, acercarse a la ventana... cosas aparentemente sencillas, pero que al cabo de un tiempo el aprendiz se pone inevitablemente nervioso, antes o después, pero empieza a volverse literalmente loco en respuesta a otra simple petición. En cuanto el alumno empieza a ponerse nervioso, el entrenamiento se detiene. Al día siguiente, por la mañana, todo vuelve a empezar. Y así, día tras día. Hasta que el alumno sea capaz de responder y cumplir con las peticiones de forma totalmente tranquila durante todo el día.
Como resultado, el alumno adquiere autoridad en su voz y en su mirada, sus peticiones-órdenes tranquilas no pueden ser desobedecidas. Porque la gente reacciona la mayoría de las veces a las señales no verbales. Esto es a nivel de instintos, responsables de la supervivencia a lo largo de la evolución, por lo que funciona mucho más rápido. Y entonces se meten en el sentido de la petición con la mente. Cuando los pies ya han corrido durante mucho tiempo para cumplirlo :)))). El poder es posible a través de la subordinación. El poder absoluto se consigue con la sumisión absoluta. Todo se consigue a través de su contrario. El agua muele la piedra (c)
Ya he leído sobre ellos y he oído hablar de esta técnica, pero no entendí entonces cómo se puede "aplicar". La idea es interesante. Gracias.