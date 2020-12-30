La idea me ha perseguido durante mucho tiempo. - página 11
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No hay que romper la espalda del mercado, hay que someterse a él por completo. Por mucho que alimentes al lobo, el elefante sigue siendo más gordo (c) Neo
Existe una organización extraña y a veces bastante peligrosa: los cienciólogos. No recomendaría a ninguno de sus representantes, ya que son tipos muy intrusivos y prepotentes. Pero sería muy útil leer algo. Tienen un montón de técnicas y entrenamientos interesantes, que son extremadamente eficaces para conseguir el resultado deseado rápidamente. Por ejemplo, una sala de estar normal, cama, silla, mesa, televisión, etc. En la sala hay un "alumno" y un "entrenador". No es una orden, sólo una petición, todo es tranquilo y amistoso. Levantarse, coger una silla, tumbarse en la cama, ir a por un vaso de zumo, encender y apagar la televisión, cambiar de canal, acercarse a la ventana... cosas aparentemente sencillas, pero que al cabo de un tiempo el aprendiz se pone inevitablemente nervioso, antes o después, pero empieza a volverse literalmente loco en respuesta a otra simple petición. En cuanto el alumno empieza a ponerse nervioso, el entrenamiento se detiene. Al día siguiente, por la mañana, todo vuelve a empezar. Y así, día tras día. Hasta que el alumno sea capaz de responder y cumplir con las peticiones de forma totalmente tranquila durante todo el día.
Como resultado, el alumno adquiere autoridad en su voz y en su mirada, sus peticiones-órdenes tranquilas no pueden ser desobedecidas. Porque la gente reacciona la mayoría de las veces a las señales no verbales. Esto es a nivel de instintos, responsables de la supervivencia a lo largo de la evolución, por lo que funciona mucho más rápido. Y entonces se meten en el sentido de la petición con la mente. Cuando los pies ya han corrido durante mucho tiempo para cumplirlo :)))). El poder es posible a través de la subordinación. El poder absoluto se consigue con la sumisión absoluta. Todo se consigue a través de su contrario. El agua corta las piedras (c)
Si funcionara así, las personas con autoridad que tienen la palabra indiscutible se convertirían de repente en las personas más serviles, idealmente incluso en esclavos, pero no hay muchos ejemplos de ello. Instintos, señales no verbales, sí. Veo a un conserje o a un cargador y tengo la tentación de inclinarme en señal de sumisión, apenas puedo contenerme, incluso se me agarrota el cuello. ¿Es eso? La calidad que se aplica siempre se desarrolla e intensifica. Obedeciendo todo lo que se puede, sólo se puede aprender a obedecer aún mejor, y se pierde por completo la propia voluntad y se gana la impotencia aprendida.
Existe esta extraña y en algunos lugares bastante peligrosa organización
Esencia, Combate PNL.
¿Es eso?
No, no lo es. Primero tienes que entender que tienes que aprender a obedecerte a ti mismo.
Saludos a todos los que no son indiferentes a este hilo.
He tenido la experiencia de tratar con tales sectarios.
Hace tiempo, todo tipo de sectarios podían destruir la sociedad del país.
Todo tipo de sectarios vinieron a mi casa.
Me hablaban y me convencían de algo. Escuchaba con atención, hacía preguntas y siempre estaba de acuerdo). Me gustaba burlarme. Dónde ir ahora.
Llegó a un punto en el que un día empezaron a ofrecerme el puesto de décimo oficial y lo que tienen por un buen puesto.
Sus convicciones eran directas y profundamente reflexionadas. Pero no para Vovka). Y la gente muerde lo que no se le ofrece.
No, no lo es. Para empezar, tienes que entender que tienes que aprender a obedecerte a ti mismo.
En la sociedad, la personalidad se destruye y se somete a la multitud. Está demostrado por la observación científica.
La personalidad es difícil de educar en la sociedad y en el aislamiento de la sociedad. La naturaleza permitirá a algunos, pero no a todos.
Si funcionara así, entonces las personas más subordinadas, idealmente los esclavos en general, se convertirían de repente en las personas con autoridad con una palabra intachable, pero no hay muchos ejemplos de eso. Instintos, señales no verbales, sí. Veo a un conserje o a un cargador y tengo la tentación de inclinarme en señal de sumisión, apenas puedo contenerme, incluso se me agarrota el cuello. ¿Es eso? La calidad que se aplica siempre se desarrolla e intensifica. Obedeciendo lo mejor posible, sólo se puede aprender a obedecer aún mejor, y la propia voluntad se pierde por completo y se gana la impotencia aprendida.
Funciona. Pero tú no has entendido nada y lo has puesto todo patas arriba. No has captado en absoluto la esencia de la formación. El conserje de esa sala intentará golpear al entrenador con una silla en unos treinta minutos. Probablemente incluso antes. Y las calles son calcáreas, sí. Sea cual sea el estado interior, también lo son los signos.
Deberíamos decirle a nuestro amigo vietnamita Ni Ki Tiny que Annushka ya ha comprado aceite de girasol y que viene un tranvía...
...y no sólo lo compré, sino que lo derramé.