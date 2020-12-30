La idea me ha perseguido durante mucho tiempo. - página 5
Puedes tomar una decisión cerrando la primera barra, pero eso no es serio para mí. Si es una vela grande podría ser el inicio de un retroceso y no un avance. No es aceptable para el comercio a corto plazo. Pasar a operar a corto plazo. Hay muchos matices que quiero resolver.
¡Buenos días!
Pues bien, sólo un enfoque global ayudará en este caso. Estoy tratando de frenar este "caos" de manera similar. En realidad hasta aquí hay dos postulados, o más bien tres... :)
1) zigzag_fx + previsión a corto plazo basada en wavelets es suficiente para la tendencia actual.
1.1) Se adjunta el código fuente de Zigzag_fx. La diferencia con un simple zigzag es que éste muestra cuándo ha aparecido la palanca. Se ve así:
El principio aquí es simple. En cuanto aparece un punto en la otra dirección, lo consideramos una inversión. Ahora deberíamos hacer un muestreo estadístico en el pasado para saber hasta dónde llegará el precio. Aquí se pueden añadir diferentes redes neuronales
1.2) Wavelets. Actualmente estoy probando un indicador (las ondas se calculan en Matlabe y se predice la evolución del precio). Se ha tomado una ondícula Dobeshi de décimo orden. Parece bonito, pero se tarda demasiado en analizarlo (unos 40 segundos para un compás). Todavía lo estoy probando y no puedo decir que sea útil. Se ve así:
Las previsiones son puntos para diferentes valores de la ventana histórica.
2) La única manera de tamizar las velas individuales de "reversión" es PriceAction, incluyendo pATterns de VSA, pero allí (en el VSA) es demasiado subjetivo - pero también parcialmente solucionable.
Saludos, RomFil
El punto se ha agotado.
Supongo que ya no le interesa a nadie.
Si hay un punto. Sigamos con ello.
El pasado determina el futuro: esta es la respuesta a todas sus preguntas.
El presente, el pasado y el futuro están unidos por una correlación:
P+H+B=1
El miembro principal es el "Presente" (H), porque el "Pasado" (P) se obtiene integrando H, y el "Futuro" (B) se obtiene de la relación anterior:
B=1-(H+P).
Por lo tanto, todo está determinado por el presente y toda la estrategia comercial depende de su correcta evaluación; de lo contrario, el pasado no ayuda en absoluto. Así es como tienen lugar todos los procesos naturales y antropogénicos, y los procesos de mercado no son una excepción. Estas correlaciones son impecables tanto lógica como matemáticamente. El hecho de que el mercado no haya matado al robot trabajando en una cuenta real durante más de 6 años en base a los ratios anteriores, sólo su rentabilidad resultó ser 2 veces inferior al drawdown máximo, es la prueba de estas regularidades en la rama "Buscando patrones".
Buenas noches, Yusuf.
Correcto. El presente, el pasado y el futuro están relacionados por la relación P+H+B=1.
Hay pequeños matices.
No tenemos información sobre el futuro, vemos poca información sobre el presente y toda la información básica se encuentra en la historia.
¿Por qué no utilizamos este almacén de información?
Cómo utilizarlo es otra cuestión. Pero toda la información importante está en la historia y su peso prevalecerá sobre H+B.
La fórmula es buena, pero hay que corregirla. N=0,6, N=0,3, B=0,1.
¿No crees que el pasado se reconstruye con los ladrillos del presente? Si se profundiza aún más, la historia (H) debe separarse del pasado de esta manera: H+H = I. Todo el patrón está oculto en el presente, y el propio presente depende de 3 parámetros. Si encontramos estos 3 parámetros, y tengo fórmulas para determinarlos, encontraremos todo el patrón, incluido el futuro.Pronto abriré una sección especial sobre este tema y os la mostraré.Investigaremos cómo se comportan estos 3 parámetros. Estos patrones describen incluso la disposición de las distancias interatómicas en los minerales desde la creación del universo y no hay manera de que no revele los patrones del mercado. Tomemos cualquier parte del mercado y pongámoslo todo. Una pequeña liberación de mis obligaciones académicas en la universidad y a empezar. Definamos su majestuosidad "TIEMPO" y su papel en el proceso de negociación y nos esperan muchas más cosas interesantes.
Discutiré tanto la fórmula como el enfoque del tiempo. El pasado y el presente no son siempre historia. y el tiempo es una dimensión defectuosa en relación con el aquí y el allá.
La barra cero de la TF alta se puede promediar sobre la baja
Es decir, calcularlo por el TF junior.
Por ejemplo, tenemos una barra cero en H1.
Colguemos el MA con un periodo de 60 en M1 y copiemos el resultado del indicador de la barra cero de M1 a H1.
O, como acabas de decir, suavizarlo en el centro comercial y hacer lo mismo después
¡PS!Excepto que el título del hilo es sobre una idea, y tú tienes un problema sin idea de cómo resolverlo