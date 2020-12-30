La idea me ha perseguido durante mucho tiempo. - página 14

Nuevo comentario
 
Serqey Nikitin:

¡Chico! Trata de arreglar tu insignificante factura... Mientras esa factura sea lo único que manche tu monitor...


,

 
Evgeniy Chumakov:


,

Entiendo su deseo de forzar la fuga de mi señal de prueba.

Veré cómo reacciona en el futuro.

Me voy a reír un poco)).

 
Uladzimir Izerski:

Entiendo su deseo de forzar la fuga de mi señal de prueba.

Veré cómo reacciona en el futuro.

Me voy a reír un poco)).

¡No entender las cosas simples!

La tarea del comerciante es obtener una ganancia estable.

Si el comerciante no puede conseguir la ESTABILIDAD, aquí no se aceptan excusas... El comerciante es simplemente muy débil como especialista, es decir, ¡es sólo un principiante!

 
Uladzimir Izerski:

Entiendo su deseo de forzar la fuga de mi señal de prueba.

Veré cómo reacciona en el futuro.

Me voy a reír un poco)).

.
 
Serqey Nikitin:

¡No entender las cosas simples!

El trabajo del comerciante es obtener un beneficio estable.

Si el comerciante no puede conseguir ESTABILIDAD, aquí no se aceptan excusas... Sencillamente, el comerciante es muy débil como especialista, es decir, ¡es sólo un novato!

Un principiante no es una sustancia venenosa para un friki, sino cuando no entiende dónde se está metiendo. Hay grupos de personas: los que son nuevos en el tema y los que están avanzados en su comprensión del tema.

 
Evgeniy Chumakov:
.

Zhenya, aprende, aprende y vuelve a aprender. Ya compartirás tus resultados más tarde. Hee-hee. Si lo consigues.

 
Uladzimir Izerski:

Un recién llegado no es una sustancia venenosa para un vejestorio, sino cuando no entiende en qué se está metiendo. Hay grupos de personas: los novatos, los sumergidos en el tema y los avanzados en la comprensión del mismo.

Qué inteligente bla, bla, bla.

Lo que no entiendo es una cosa: ¿Por qué el 70% de las operaciones rentables dan un saldo completamente ROJO?

¿Debe ser de la comprensión correcta del comercio...?

 
Serqey Nikitin:

Qué inteligente bla, bla, bla...

No entiendo una cosa: ¿Por qué el 70% de las operaciones rentables dan un saldo completamente ROJO?

¿Debe provenir de una comprensión correcta del comercio...?

Probablemente no entiendas los diferenciales negativos.

Me da vergüenza escuchar a semejante interlocutor))).

Gráfico de minutos. Todo dicho.

 
Uladzimir Izerski:

Zhenya, aprende, aprende y vuelve a aprender. Ya compartirás tus resultados más tarde. Hee-hee. Si lo consigues.


Sólo puedes aprender a no compartirlas... Hee-hee

 
Uladzimir Izerski:

Probablemente no entiendas el diferencial negativo.

Me da vergüenza escuchar a semejante interlocutor))).

Gráfico de minutos. Todo dicho.

Bien, bien...

Y si la balanza cayera por completo, ¿dirías que estás operando en un gráfico de ticks...?

¡WOOD!

1...7891011121314151617
Nuevo comentario