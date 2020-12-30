La idea me ha perseguido durante mucho tiempo.
La idea me ronda desde hace mucho tiempo. Cómo crear a 0 bar la solución más actual. Es decir, evitar los tirones al cruzar los límites de cualquier nivel, tendencia, MA.
Todo el mundo sabe que en la barra 0 puede pasar cualquier cosa. Pero...
Pero hay una cosa: "alta probabilidad".
Que tiene opciones interesantes.
Incluso excluyendo el 20%.
No es una idea, es un problema que no tiene solución. El precio siempre se ha movido, sigue moviéndose y seguirá moviéndose. Sólo no se inmuta en los días no laborables).
La idea me ronda desde hace mucho tiempo. Cómo crear a 0 bar la solución más actual. Es decir, evitar los tirones al cruzar los límites de cualquier nivel, tendencia, MA.
Todo el mundo sabe que en la barra 0 puede pasar cualquier cosa. Pero...
Pero hay una cosa: "alta probabilidad".
Que tiene opciones interesantes.
Incluso eliminar el 20%.
Suavizarlo con un filtro, aunque probablemente no sea lo que quieres decir...
No lo sé, no trabajo en una fábrica, tal vez ellos sepan...
No es una idea, es un problema sin solución. El precio siempre ha flaqueado, sigue flaqueando y seguirá flaqueando. Sólo no se mueve en los días no laborables.
Está claro que se mueve, pero tiene una dirección. Puede moverse, pero su dirección siempre la estabilizará. ¿No me he explicado bien? Puedes volver a leerlo). Es complicado, por supuesto. Pero hay muchas soluciones reales. Nos concentraremos en ello. Hay muchas variantes. Es relevante para todos. No es una broma).
Suavizarlo con un filtro, aunque probablemente no sea lo que quieres decir...
No lo sé, no trabajo en una fábrica, tal vez ellos sepan...
Necesitamos 0 bar. Ahí es donde empezamos. Sí, los filtros ayudarán. Necesitamos filtros que sean estables. ¿Tienes algo?
Necesitamos 0 bar. Ahí es donde empezaremos a bailar. Sí, los filtros ayudarán. Necesitamos un filtro estable. ¿Tienes uno?
¿Has probado este? Lo he usado durante mucho tiempo, sin quejas hasta ahora.
double SP1(int i) { double res = 0.363644232288*B1[i]+0.319961361319*B1[i+1]+0.2429021537279*B1[i+2]+0.1499479402208*B1[i+3]+0.0606476023757*B1[i+4] -0.00876136797274*B1[i+5]-0.0492967601969*B1[i+6]-0.0606402244647*B1[i+7]-0.0496978153976*B1[i+8]-0.02724932305397*B1[i+9]-0.00400372352396*B1[i+10] +0.01244416185618*B1[i+11]+0.01927941647120*B1[i+12]+0.01821767237980*B1[i+13]+0.01598780862402*B1[i+14]-0.00338313465225*B1[i+15]; return(res);}
Necesitamos 0 bar. Vamos a bailar desde el juicio. Sí, los filtros ayudarán. Necesitamos filtros que sean estables. ¿Tienes algo?
También puedes dividir el compás del minuto cero en compases más pequeños -5-10 segundos cada uno- y bailar a partir de ahí
Necesitamos 0 bar. Ahí es donde empezaremos a bailar. Sí, los filtros ayudarán. Necesitamos un filtro estable. ¿Tienes algo?
El pasado determina el futuro: esa es la respuesta a todas tus preguntas.
¿Has probado este? Lo he usado durante mucho tiempo, sin quejas hasta ahora.
Interesante. Sí.
¿De dónde es la secuencia? ¿Y la inicial de dónde?
0.363644232288, 0.319961361319, 0.2429021537279 и т.д.
También puedes dividir el compás de cero minutos en compases más pequeños -5-10 segundos cada uno- y bailar a partir de ahí
No, el traqueteo es inevitable aquí. Pero menos a menudo.
Intentemos encontrar los mejores.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
La idea me ronda desde hace mucho tiempo. Cómo crear a 0 bar la solución más actual. Es decir, excluir al máximo los tirones al cruzar los límites de cualquier nivel, tendencia, MA.
Todo el mundo sabe que en la barra 0 puede pasar cualquier cosa. Pero...
Pero hay una cosa: "alta probabilidad".
Que tiene opciones interesantes.
Incluso excluyendo el 20%.