¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 46
Ahora imaginemos la siguiente situación. Teniendo una señal en un céntimo y muchos abonados, la mayoría de ellos en el mismo céntimo, podemos mover los precios. Damos una falsa señal a los zombis y ponemos todos los tomates en la dirección correcta. Dado que las cuentas de centavos circulan dentro de la empresa de corretaje, el precio se moverá en dirección a las posiciones de los zombis. Y tranquilamente nos llevamos la crema ))
¡Yay ho ho ho! ¡Genial, bien hecho Taras, bien hecho! ¡1925 ya!
Pensaba que tendría 2000 para finales de febrero y el plan está listo.
¡Tiene mucho talento!
¿Los CC tienen un precio diferente?
Tengo una buena idea para comprobar los deslizamientos de Robo broker en comparación con otros. La gente tiende a abrir una cuenta con el mismo proveedor.
Así que Robo también tiene un pequeño deslizamiento con otras empresas de corretaje. Pero aunque el mismo DC, abrirá una cuenta normal, no una cuenta de céntimos. No es rentable copiar en la cuenta del céntimo.
Pero teóricamente, por supuesto, esta situación puede darse, con oscilación, pero no para 2000 operadores de diferentes empresas de corretaje en total, sino para miles de suscriptores en una empresa de corretaje siempre que ni un solo céntimo vaya al interbancario.
Es hora de cerrar este hilo, y abrir uno nuevo, con 2000.
Es interesante que estos trucos, en el foro, no se consideren publicidad.
Y cuando hice lo mismo con un producto del mercado, mostrando la cantidad de detracción sin dar el nombre y apellido, entonces 5 minutos después el tema fue eliminado y me enviaron al baneo por una semana.
Me pregunto si si no muestro el drawdown sino la cantidad de ganancias o el número de revisiones, ¿obtendría una recompensa?
No es Taras quien tiene talento aquí, es la propia plataforma MQL. Esperamos que no se nos vuelva a prohibir.
¿Qué le pasa a todo el mundo hoy, ya está todo el mundo caliente o qué? )))
¿Qué le pasa a todo el mundo hoy, ya está todo el mundo caliente o qué? )))La cuestión es que esta señal es la más importante de MQ una vez. La cortesía, ya ves...
¿Y por qué buscar sólo en la mitad de la lista? Al principio hay un montón de ECN con deslizamiento 0.00 ))))
Y hay ECN para los que el deslizamiento 0,3 del quinto dígito no influye en absoluto.
Además, si para tomar la parte en su imagen muestra cifras más pequeñas allí, es decir, no es el mismo para todos, pero un enfoque individual.
¿Qué le pasa a todo el mundo hoy, ya está todo el mundo caliente o qué? )))El caso es que el más importante de MQ dio una vez esta señal como ejemplo. Educado, ya ves...