¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 46

Nuevo comentario
 
Alexey Volchanskiy:
Ahora imaginemos la siguiente situación. Teniendo una señal en un céntimo y muchos abonados, la mayoría de ellos en el mismo céntimo, podemos mover los precios. Damos una falsa señal a los zombis y ponemos todos los tomates en la dirección correcta. Dado que las cuentas de centavos circulan dentro de la empresa de corretaje, el precio se moverá en dirección a las posiciones de los zombis. Y tranquilamente nos llevamos la crema ))
Excepto que no todos los suscriptores estarán en la misma empresa de corretaje, especialmente en la cuenta del céntimo. Es absurdo copiar señales de pago en la cuenta del céntimo, incluso si la suscripción a la señal es de sólo 20 dólares al mes. A menos que obtenga un 40-50% mensual y deposite más de 10k, entonces tengo suficiente dinero para pagar la suscripción y el VPS))
[Eliminado]  
Yuriy Zaytsev:
¡Yay ho ho ho! ¡Genial, bien hecho Taras, bien hecho! ¡1925 ya!
Pensaba que tendría 2000 para finales de febrero y el plan está listo.
¡Tiene mucho talento!
No es Taras quien tiene talento, sino los MQL. Esperamos que no se nos vuelva a prohibir.
 
Igor Volodin:
¿Los CC tienen un precio diferente?
Hay que comprobar cada una de ellas específicamente))
 
Vitalie Postolache:
Alexey Volchanskiy:
Ahora imaginemos la siguiente situación. Teniendo una señal en un céntimo y muchos abonados, la mayoría de ellos en el mismo céntimo, podemos mover los precios. Damos una falsa señal a los zombis y ponemos todos los tomates en la dirección correcta. Dado que las cuentas de centavos circulan dentro de la empresa de corretaje, el precio se moverá en dirección a las posiciones de los zombis. Y tranquilamente nos llevamos la crema ))
Excepto que no todos los suscriptores estarán en la misma empresa de corretaje como proveedor, además, en la cuenta del céntimo. No puedo copiar la señal de pago en la cuenta del céntimo, aunque la suscripción a la señal sea sólo de 20 dólares al mes. A menos que usted tiene 40-50% mensual y su depósito es más de 10k, usted tendrá suficiente dinero para pagar por la suscripción y VPS)))
Y mira los deslizamientos del centsmith de Robo en comparación con otros. La gente tiende a abrir una cuenta con el mismo proveedor.
 
Alexey Volchanskiy:
Tengo una buena idea para comprobar los deslizamientos de Robo broker en comparación con otros. La gente tiende a abrir una cuenta con el mismo proveedor.

Así que Robo también tiene un pequeño deslizamiento con otras empresas de corretaje. Pero aunque el mismo DC, abrirá una cuenta normal, no una cuenta de céntimos. No es rentable copiar en la cuenta del céntimo.

Pero teóricamente, por supuesto, esta situación puede darse, con oscilación, pero no para 2000 operadores de diferentes empresas de corretaje en total, sino para miles de suscriptores en una empresa de corretaje siempre que ni un solo céntimo vaya al interbancario.

 

Es hora de cerrar este hilo, y abrir uno nuevo, con 2000.

Es interesante que estos trucos, en el foro, no se consideren publicidad.

Y cuando hice lo mismo con un producto del mercado, mostrando la cantidad de detracción sin dar el nombre y apellido, entonces 5 minutos después el tema fue eliminado y me enviaron al baneo por una semana.

Me pregunto si si no muestro el drawdown sino la cantidad de ganancias o el número de revisiones, ¿obtendría una recompensa?

 
Marat Khabiev:
No es Taras quien tiene talento aquí, es la propia plataforma MQL. Esperamos que no se nos vuelva a prohibir.
Pero si lo hacen, pueden ser prohibidos de nuevo. Si se respeta la voluntad, pueden hacerlo ;)

 
Vitalie Postolache:
Así que Robo también tiene un pequeño deslizamiento con otras empresas de corretaje. Pero incluso si en la misma empresa de corretaje, que se abrirá una cuenta normal, no centavos. Abrirán una cuenta normal, no una de céntimos.

¿Qué le pasa a todo el mundo hoy, ya está todo el mundo caliente o qué? )))

hhh

Petros Shatakhtsyan:

Es hora de cerrar este hilo ya, y abrir uno nuevo, con un número de 2000.

Es interesante que este tipo de acrobacias, en el foro, no se consideren publicidad.

Y cuando hice lo mismo con un producto del mercado, mostrando la cantidad de detracción sin el nombre y apellido, entonces 5 minutos después el tema fue eliminado, y me enviaron a baneo por una semana.

Me pregunto si mostrando no el drawdown sino la cantidad de ganancias o el número de revisiones habría obtenido una recompensa ?

La cuestión es que esta señal es la más importante de MQ una vez. La cortesía, ya ves...
 
Alexey Volchanskiy:

¿Qué le pasa a todo el mundo hoy, ya está todo el mundo caliente o qué? )))

La cuestión es que esta señal es la más importante de MQ una vez. La cortesía, ya ves...

¿Y por qué buscar sólo en la mitad de la lista? Al principio hay un montón de ECN con deslizamiento 0.00 ))))

Y hay ECN para los que el deslizamiento 0,3 del quinto dígito no influye en absoluto.

Además, si para tomar la parte en su imagen muestra cifras más pequeñas allí, es decir, no es el mismo para todos, pero un enfoque individual.

 
Alexey Volchanskiy:

¿Qué le pasa a todo el mundo hoy, ya está todo el mundo caliente o qué? )))

El caso es que el más importante de MQ dio una vez esta señal como ejemplo. Educado, ya ves...
Sí, también la cortesía.
1...394041424344454647484950515253...230
Nuevo comentario