Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 903
shellexecute + añadir un bloque de transferencia de datos en python. vía mapping, socket, lo que sea.
Si quieres, puedes incluso utilizar un entorno virtual si tienes varios para diferentes proyectos.
Todo esto es un proyecto, pero aquí parece estar listo para ser utilizado.
¿Cuáles son las desventajas?
¿Cuáles son las ventajas en comparación con la biblioteca existente? La ventaja evidente es el multilingüismo. ¿Qué más?
Si tengo que transferir un bot a una VPN, será un lío poner uno encima de otro...
Bueno, si es una cuenta de céntimos... entonces sí, ¡es un problema!
Si estoy en el negocio con la cuenta real de unos 100 Kilobucks, ¿qué tipo de VPN?
Conjuntos de entrenamiento y de prueba. Blanco predicción errónea, oscuro predicción correcta. Demasiado rosa)
¿Qué tal la transferencia de datos a la línea de comandos?
Bueno, si es una cuenta de céntimos... entonces sí, ¡es un problema!
Y si tienes un negocio normal, real por debajo de los 100 Kilobaks, entonces ¿qué tipo de VPN?
¿Qué quieres decir con qué tipo de VPN? Una normal, como la de Google.
Todo el mundo se pasó a la nube hace mucho tiempo, no se puede dirigir un negocio desde casa.
Me preguntaba quién lo había hecho. No tengo ninguna duda de que lo haré, no soy programador - no es un problema :) no tienen idea de quién lo hará rápidamente
Estuve mirando hace poco: una máquina Windows con un núcleo, 1-2 GB de memoria y un disco (no recuerdo cuánto, pero suficiente para todo) cuesta desde 300 p/mes. La verdad es que es un zumbido.
Los hay incluso gratuitos y a perpetuidad, pero hay restricciones, y no entiendo lo adecuadas que son.
He tenido un robot durante mucho tiempo en la UPU por 500 rublos al mes. Estoy bastante contento con él.....
Bueno, tengo dos núcleos y 10GB de disco duro ya.... Sin embargo, Mtshka se queja de los indicadores que es demasiado lento y bla bla bla. Creo que está un poco falto de recursos...
google te da 300 libras por un año por primera vez, consigue una configuración wps por 30-50 libras al mes, te sale gratis por un año
Tienes un año gratis y luego vas a Amazon y más allá.
Tengo una VPN de 300 dólares al mes.
Entonces, ¿quién es más eficiente si trabajamos en el mismo campo? Yo gano millones con 500 rublos, tú ganas 300 libras...
Bueno, eso depende de ti. Por 10-15 libras al mes, las posibilidades ya están por las nubes. He visto cómo funciona todo por parte de mis conocidos, pero sólo me lo planteo yo. De todas formas, habría que escribir un sistema para estas cosas, no se puede poner así como así. No está en casa, como si alguien viniera y mirara.