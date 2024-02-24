Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 901
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Pues resulta que es un pasador de información TCP, y ambos lados de la aplicación deberían estar funcionando
Quiero que mt5 pueda enviar comandos de python o R directamente al intérprete, por lo que tendría una clase:
1. sólo un entorno python instalado
2. ejecutando desde el shell de mt5 y ejecutando scripts como en el shell de Python. Lo mismo para R.entonces la gente inundará para desarrollar el tema, porque será conveniente
Parece que resuelve todos los problemas de comunicación de mql4 con diferentes idiomas. Incluso hay un código para R. Aquí está el esquema.
La descripción completa consta de tres partes:
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
Aprobado:
¿Por qué ZeroMQ?
1. Permite alos programadores conectar cualquier código con cualquier otro código, de diversas maneras.
2.Elimina la dependencia del usuario deMetaTrader sólo de la tecnología soportada por MetaTrader (características, indicadores, construcciones de lenguaje, bibliotecas, etc.).
3.Los operadores pueden desarrollar indicadores y estrategias en C/C#/C++, Python, R y Java (por nombrar algunos), y desplegarlos en el mercado a través de MetaTrader 4.
Aproveche los conjuntos de herramientasde aprendizaje automático en Python y R para el análisis de datos complejos y el desarrollo de estrategias, a la vez que interactúa con MetaTrader 4 para la ejecución y gestión de operaciones.
5.ZeroMQ puede utilizarse como una capa de transporte de alto rendimiento en sistemas comerciales distribuidos y sofisticados que, de otro modo, serían difíciles de implementar en MQL.
6. Losdiferentes componentes de la estrategia pueden ser construidos en diferentes lenguajes si es necesario, y dialogar sin problemas entre sí a través de protocolos TCP, en proceso, interproceso o multidifusión.
7.Múltiples patrones de comunicación y funcionamiento desconectado.
Este es el código
Sanych, ¿dónde está el elefante principal?
#include <Zmq/Zmq.mqh>
Sanych, ¿dónde está el elefante principal?
¿Qué no hay en los enlaces?
¿Qué tal aquí?
En general, la experiencia de la aplicación sería interesante.
¿Qué no hay en los enlaces?
¿Qué tal aquí?
En general, la experiencia de la aplicación sería interesante.
hay
Yo también lo busqué en Google.
sobre la experiencia - lo hice yo mismo, bien el intercambio a través de TCP es el más fresco de todos
He descargado este archivo adjunto de 2 enlaces para mi colección hasta ahoraGracias.
Pues resulta que es un pasador de información TCP, y ambos lados de la aplicación deberían estar funcionando
Quiero que mt5 pueda enviar comandos de python o R directamente al intérprete, por lo que tendría una clase:
1. sólo un entorno python instalado
2. ejecutando desde el shell de mt5 y ejecutando scripts como en el shell de Python. Lo mismo para R.entonces la gente acudirá a desarrollar el tema porque será conveniente
Está aquí para R. Y python está recortado de R si no puedes esperar.
Su enlace, en el que he hecho clic, no aparece.
Está disponible aquí para R. Y python de R si no puedes esperar
caramba, cuando tengas que transferir el bot a una VPN, tendrás muchos problemas para enganchar uno encima del otro
Sanych, ¿dónde está el elefante principal?
No es necesario un elefante en la habitación. La palabra clave aquí es Socket.
Abra MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx. Además, busque allí lo específico de C++/C#, y construya la interacción.
En el ejemplo de SanSanych, en mi opinión, todo es demasiado complicado. Si se concreta, todo es mucho más sencillo.
Pero, en general, podemos hacer el intercambio aún más fácil - a través de archivos y RAM-Disk. La velocidad de intercambio es prácticamente la misma, pero no hay necesidad de dll.
Leí un artículo en alguna parte, quien cree una poderosa máquina de predicción será el Anticristo.
casi...
¿Te refieres a esto?
No es necesario un elefante en la habitación. La palabra clave aquí es Socket.
Abra MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx. Además, busque allí los detalles de C++/C#, y construya la interacción.
En el ejemplo de SanSanych, en mi opinión, todo es demasiado complicado. Si se concreta, todo es mucho más sencillo.
Pero, en general, podemos hacer el intercambio aún más fácil - a través de archivos y RAM-Disk. La velocidad de intercambio es prácticamente la misma, pero no necesitas dll.
ya lo han hecho en C#, soy consciente de ello
Sólo he podido intercambiar información con DLL a través de Internet.
Y los MQL de Sanych son en efectivo, lo que es muy agradable.