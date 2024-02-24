Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2157

Maxim Dmitrievsky:

Necesito una función eficiente que ponga la dispersión en el espacio de características

puede probar esto

prices_l = prices.get('low').reset_index(drop=True)
prices_h = prices.get('high').reset_index(drop=True)
sp = prices.get('spread').reset_index(drop=True)/100000
 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)-sp)/(prices_cl- prices_op))

luego calcular el objetivo basado en close_diff o muestrear una operación al azar.

Sólo estoy aserrando el objetivo y se ve así

Aleksey Vyazmikin:

¿Por qué dar una valoración a la "gente del foro", cuál es el objetivo de esta tarea?

Me impresiona su capacidad de trabajar por un objetivo. Estas personas siempre pueden encontrar su lugar en un equipo. La naturaleza colectiva de la empresa prevalece sobre la individual.

Es posible crear un grupo de trabajo para una tarea seria.

welimorn:

puedes probar esto

entonces utilice close_diff para calcular el objetivo, o muestre una operación al azar.

Acabo de ver el objetivo y lo tengo así

¡Genial! Lo probaré, gracias.

Así es como quería hacerlo.

 
Maxim Dmitrievsky:

¡Genial! Lo probaré, gracias.

Eso es lo que quería hacer.

error anterior, tenemos que añadir el diferencial:

 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)+sp)/(prices_cl- prices_op))

y ahora ambas clases parecen estar amontonadas))


welimorn:

error anterior, hay que añadir el diferencial:

y ahora ambas clases parecen estar amontonadas))


Ya casi me duermo... luego veré. Bueno, si no funciona, hay otra opción desafiante, la describiré más tarde tal vez si llego allí
 
Maxim Dmitrievsky:

Hay que trabajar con densidades de dispersión para cada grupo de etiquetas. No veo ninguna otra opción todavía, sólo la variación hardcore

con densidades cambiantes y encontrar puntos entre

difiere de la aceleración... las aceleraciones manuales no son significativas

 
Maxim Dmitrievsky:
Estoy casi dormido... Ya veré más tarde. Bueno, si no funciona, hay otra opción complicada, la describiré más adelante, si es que llego.

tienes que dormir por la noche)))) con esa zona horaria))))

 
Uladzimir Izerski:

Me impresiona su capacidad de trabajar por un objetivo. Estas personas siempre pueden encontrar su lugar en un equipo. La naturaleza colectiva de la empresa prevalece sobre la individual.

Existe la oportunidad de crear un grupo de trabajo para una tarea seria.

Gracias por la halagadora valoración.

Eres un maestro en evadir respuestas.

Entonces, ¿qué quieres sugerir?

 
Valeriy Yastremskiy:

Fui a primer grado en el 73 y él estaba en el ejército.... considerar... padres e hijos libro eterno)))))

¿Crees que es una cuestión de edad?

Me he dado cuenta de que hoy en día los jubilados no se sientan fuera a cotillear como antes...

Aleksey Vyazmikin:

Gracias por la halagadora valoración.

Eres un maestro en evadir respuestas.

Entonces, ¿qué tienes que ofrecer?

Al parecer, lo mismo que el letón.
