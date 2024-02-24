Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2157
Necesito una función eficiente que ponga la dispersión en el espacio de características
puede probar esto
luego calcular el objetivo basado en close_diff o muestrear una operación al azar.
Sólo estoy aserrando el objetivo y se ve así
¿Por qué dar una valoración a la "gente del foro", cuál es el objetivo de esta tarea?
Me impresiona su capacidad de trabajar por un objetivo. Estas personas siempre pueden encontrar su lugar en un equipo. La naturaleza colectiva de la empresa prevalece sobre la individual.
Es posible crear un grupo de trabajo para una tarea seria.
¡Genial! Lo probaré, gracias.
Así es como quería hacerlo.
¡Genial! Lo probaré, gracias.
Eso es lo que quería hacer.
error anterior, tenemos que añadir el diferencial:
y ahora ambas clases parecen estar amontonadas))
Hay que trabajar con densidades de dispersión para cada grupo de etiquetas. No veo ninguna otra opción todavía, sólo la variación hardcore
con densidades cambiantes y encontrar puntos entre
difiere de la aceleración... las aceleraciones manuales no son significativas
Estoy casi dormido... Ya veré más tarde. Bueno, si no funciona, hay otra opción complicada, la describiré más adelante, si es que llego.
tienes que dormir por la noche)))) con esa zona horaria))))
Gracias por la halagadora valoración.
Eres un maestro en evadir respuestas.
Entonces, ¿qué quieres sugerir?
Fui a primer grado en el 73 y él estaba en el ejército.... considerar... padres e hijos libro eterno)))))
¿Crees que es una cuestión de edad?
Me he dado cuenta de que hoy en día los jubilados no se sientan fuera a cotillear como antes...
