¿Hay alguna forma de introducir esta MA en una red neuronal para su análisis, o no tiene sentido?
Una vez más, cada uno tiene su propio Grial, ganado con esfuerzo y codiciado. Si lo has encontrado, úsalo. ¿Por qué meterlo donde no es necesario?
Aquí sólo hay un grailer: yo.
Alexander, todos tienen ya un grial en su terminal, y se lo he enseñado.
La cuestión es quién y cuánto puede exprimirlo.
Intensidad de las cotizaciones de los ticks para el AUDCAD (gráfico de la derecha)
Ventana de observación = 8 horas, frecuencia de lectura = 2 seg.
Hasta que no se encuentre una persona que sepa trabajar con la intensidad, ninguna red neuronal podrá predecir.
El autor del hilo en su blog describió un experimento en el que pronosticaba 18 puntos de ventaja. Y para cada uno de ellos hizo una predicción por separado mediante un sistema de MO diferente (bosque de gbm, creo).
¿No es mejor prever todos los resultados de un sistema (bosque/NS) a la vez?Por cierto, ¿dónde ha desaparecido?
Entiendo que para tener 18 salidas también hay que tener un montón de neuronas en capas ocultas y el cálculo será largo. Pero calcular 18 sistemas separados es probablemente aún más largo...
Vi su seguimiento en vivo en algún lugar, con bajos rendimientos, pero parece que funciona.
En general, nada demasiado interesante.
La pregunta era: "¿No es mejor predecir todas las salidas por un sistema (bosque/NS) a la vez?".
Y en general, cuáles son los pros y los contras de calcular N salidas por un sistema y N sistemas con 1 salida cada uno.
La previsión y la clasificación no es comercio. Incluso si se obtienen datos de entrenamiento satisfactorios, no será fácil operar. Esta es la diferencia entre la teoría y la práctica.
Como yo y un par de otros participantes lo repitió más de una vez, pero la atención de todos se centra en la próxima biblioteca gráfica (paquete, configuración de parámetros), como antes de la próxima milagro-industrial en el estilo de JMA y así sucesivamente.
Aquellos a los que no les crecen las manos... Hace tiempo que entendieron que no se puede conseguir una precisión de predicción superior al 55% para 1 minuto, mientras que normalmente es del 52-53% y la correlación con (Cierre-Apertura) de la siguiente vela es de aproximadamente 0,05 (R^2 = 0,0025), además esta previsión es muy ruidosa, mientras que el promedio destruye todas las ventajas, pero esta es la realidad, la verdad a la que hay que adaptarse. Yo personalmente no sé cómo todavía((( no sale ninguna estrategia de put.
Bueno el blog es muy interesante...
Pues no tiene sentido, porque el NS debería funcionar bien en el espacio multidimensional y dividirse en cualquier número de clases.
es mejor no dividir nada en clases y etiquetas
de esta manera el proceso de aprendizaje será más correcto, pero más difícil de aplicar
reglas de aprendizaje q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1685&v=ZkZQwKizgLM
Puedo descargar más vídeos de formación y ejemplos en python para los interesados