Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 715
Yo y un par de colaboradores más hemos repetido esto más de una vez, pero la atención de todo el mundo se centra en otra biblioteca del grial (paquete, configuración de parámetros), al igual que antes en otro milagro-industria al estilo JMA, etc.
Aquellos a los que no les crecen las manos... Hace tiempo que entendieron que no se puede conseguir una precisión de predicción superior al 55% para 1 minuto, mientras que normalmente es del 52-53% y la correlación con (Cierre-Apertura) de la siguiente vela es de aproximadamente 0,05 (R^2 = 0,0025), además esta previsión es muy ruidosa, mientras que el promedio destruye todas las ventajas, pero esta es la realidad, la verdad a la que hay que adaptarse. Yo personalmente aún no sé cómo((( No tengo una buena estrategia.
Lo que importa aquí es el enfoque del mercado en su conjunto. Si es correcta, la ST no tardará en aplicarse. Lea mi artículo..... su punto principal es mostrar el enfoque del mercado..... Si lo enfocas correctamente, puedes obtener una ventaja bastante interesante. Y los que agoldelo se lanzan sobre la cita como sobre BP inestable...... Tienden a quedarse con lo que tenían al principio. Hay que tener una visión más amplia del mercado. Vea qué son las opciones, cómo se forman las expectativas, cómo se negocian posteriormente y cómo reacciona el precio después. Este me parece uno de los enfoques más correctos.... IMHO
Que es exactamente lo que necesitaba probar. Este es el OOS del primero de febrero. El número de operaciones está por debajo de 60 y la curva de balance no ha sufrido un gran descenso. Una felicidad increíble. Necesito más pruebas...
Y aquí hay uno con una parada de 500 pips....
Y aquí eliminé las señales de "No sé" y dejé SOLO las señales en las que la IA está completamente segura. Es una bonita foto. Y todo está en OOS, en caso de que no te hayas dado cuenta todavía....
¡¡¡¡¡Entonces, ¿quién tiene el grial allí????????!!!!! Necesita más pruebas.....
Bummer Resultó ser una parcela de entrenamiento. Lo estoy rehaciendo ahora.... Vamos a ver cómo va...
Pero aquí he eliminado las señales de "no sé" y he dejado SOLO las señales en las que la IA está completamente segura. Es una imagen de mantequilla. Y todo está en OOS, en caso de que no te hayas dado cuenta todavía....
Por lo que recuerdo, el propio Reshetov dijo que había que hacerlo: utilizar sólo las señales en las que el modelo tiene confianza. Incluso pasó a un comité de dos modelos para conseguir un clasificador ternario con ellos. Deberías haber rechazado las señales de "no sé" desde el principio.
Yo... Ahora mismo estoy entrenando un modelo con OOS a partir de principios de febrero, a ver cómo va este mes...
No es tan halagüeño como el post anterior, pero es 100% OOS
Y éste sin la parada....
Mihail Marchukajtes:
En este modo de prueba y optimización, no se pueden utilizar stops y tomas, ni abrir/cerrar/cambiar operaciones en medio de una barra. Todas las operaciones en el Asesor Experto deben realizarse sólo al principio de la barra.
El terminal debe estar conectado al servidor de operaciones todos los días de negociación sin interrupción, con el fin de recoger el historial de barras correcto. Si el terminal está apagado y pierde algunos compases, descargará los datos del servidor de operaciones. Y tratando en el 95% de los casos no da nada en lugar de ohlc real.
Cualquier violación de estas normas conducirá a un resultado erróneo.
Es mejor que transfieras la estrategia a MT5, se prueba con bastante veracidad en el modo de ticks reales.
Como una vieja tradición, puede utilizar tickstory para insertar ticks reales del broker Dukascopy en MT4, entonces las pruebas serán mucho más creíbles.
Sólo trabajo en la primera barra. Por lo tanto, los resultados de las pruebas son fiables.... 100%
Lo he leído, es tan absurdo como tu post.
Oh, bueno. La crítica está muy presente..... Así se hace.....
Dígame, ¿qué hay de ridículo en mi post? Qué pasa con él????
Michail, ¿cómo terminaron los experimentos de entropía/no entropía?