Maxim Dmitrievsky:

¿tienes una captura de pantalla de las últimas cotizaciones de eurobucks para cualquier tf?

captura de pantalla de arriba
Renat Akhtyamov:
captura de pantalla de arriba

No es una captura de pantalla, es un muñón.

En resumen, coge un sobre con una configuración como ésta y no te preocupes.


 
Renat Akhtyamov:

Mago, no estoy aquí para presumir.

Sólo muestro cómo debería ser, como una variante.

¿Así que no lo lograste? ¿Es eso lo que te gustaría que fuera?

 
Vizard_:

¿Así que no te funcionó? ¿Y te gustaría que fuera así?

Sí,

es que la pregunta y la respuesta es la misma...

 
Maxim Dmitrievsky:

En resumen, coge un sobre con unos ajustes y no te preocupes.

bueno, trata de negociar ese tipo de imagen de la señal
 
Renat Akhtyamov:

Sí,

Sólo hay que hacer esa pregunta y dar la misma respuesta...

Bueno, pon el pavo fuera unos minutos, ¿por qué no te acobardas? El respeto a los chicos vale mucho. Siempre se pone el número de artículo y así...

Renat Akhtyamov:
Bueno, trata de cambiarlo

Pues bien, todo el mundo opera con seguridad en el plano, y también pierde con éxito en la tendencia

 
Maxim Dmitrievsky:

En resumen, tome los sobres en torno a estos ajustes y no se preocupe.


Tiene en cuenta la intensidad en los cálculos, las envolventes no son válidas.

 
Vizard_:

Bueno, apaga el pavo un par de minutos, no seas tan idiota. El respeto de los chicos vale mucho. Siempre lo hiciste...

no
