Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 707
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿tienes una captura de pantalla de las últimas cotizaciones de eurobucks para cualquier tf?
captura de pantalla de arriba
No es una captura de pantalla, es un muñón.
En resumen, coge un sobre con una configuración como ésta y no te preocupes.
Mago, no estoy aquí para presumir.
Sólo muestro cómo debería ser, como una variante.
¿Así que no lo lograste? ¿Es eso lo que te gustaría que fuera?
¿Así que no te funcionó? ¿Y te gustaría que fuera así?
Sí,
es que la pregunta y la respuesta es la misma...
En resumen, coge un sobre con unos ajustes y no te preocupes.
Sí,
Sólo hay que hacer esa pregunta y dar la misma respuesta...
Bueno, pon el pavo fuera unos minutos, ¿por qué no te acobardas? El respeto a los chicos vale mucho. Siempre se pone el número de artículo y así...
Bueno, trata de cambiarlo
Pues bien, todo el mundo opera con seguridad en el plano, y también pierde con éxito en la tendencia
En resumen, tome los sobres en torno a estos ajustes y no se preocupe.
Tiene en cuenta la intensidad en los cálculos, las envolventes no son válidas.
Bueno, apaga el pavo un par de minutos, no seas tan idiota. El respeto de los chicos vale mucho. Siempre lo hiciste...