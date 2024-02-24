Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 720

Mihail Marchukajtes:

A la luz de los recientes descubrimientos, esto sólo me hace feliz. Sólo queda trasladar esa alegría a la factura. Pintura al óleo:

Resultados en el probador desde el 23.02

Y aquí está el comercio real para el mismo período.....

Así que las pruebas y el comercio real son cosas completamente diferentes....

Este es el punto de desarrollar un sistema de comercio, cualquier modelo.

 
SanSanych Fomenko:

No entiendes, o no quieres entender, que un probador y una operación real NO PUEDEN ser fundamentalmente diferentes el uno del otro. ese es el punto de desarrollar un sistema de trading, cualquier modelo.

Pero por alguna razón son diferentes, donde el búho se cuelga, donde las plumas son traviesas. ese es el resultado......

 
Vizard_:

Bueno, quién lo iba a decir. Estoy tratando de depurar el indicador en el depurador y no entiendo por qué prev_calculated es siempre 0???? Son las garrapatas que vuelven. Bien, cómo pasar a una nueva barra en el depurador?????
 
Ahora miro y mi prev_calculado es siempre cero. ¿Cómo puede ser esto????

 
Mihail Marchukajtes:
Ahora miro y mi prev_calculado es siempre cero. ¿Cómo puede ser esto????

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(0);
  }
 
Vladimir Karputov:

¡¡¡¡Gracias mate!!!! Un siglo se vive, un siglo se aprende....

Estoy haciendo un pequeño progreso, rebs.

en la muestra de auets.

sólo para apoyar el tema.


 
Maxim Dmitrievsky:

Estoy haciendo un pequeño progreso, rebs.

en la muestra de auets.

sólo para apoyar el tema.


Vamos, Maxim, ¡rompe el Grial con los dientes! He robado uno, ¡pero hay suficientes para todos!

Alexander_K2:

Vamos, Maxim - ¡desgarra el Grial con tus dientes! He robado uno, ¡pero hay suficientes para todos!

Queda un tema por terminar y habrá un grial, pero hay mucho por hacer :)

