Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 709
Por cierto, puedo adivinar lo que significan sus niveles.
Ahora mismo estoy literalmente en marcha, bañado en sudor.
Si eso es lo que creo que es, entonces es realmente una cosa de intensidad de comercio, y nunca lo mostrará. Si se entiende, por supuesto :)) Lo siento, Rena...
es muy difícil adivinar algo cuando todo está oculto y además no se domina el mataparat )))) así que ni siquiera confíes en mí para desentrañar algo allí, tengo mis propias cucarachas en la cabeza...
Puedo entender si estoy fuertemente presionado, por eso siempre escribo - no puedo percibir todas estas cosas sin resultados y detalles.
No lo entiendo sin algunos datos y resultados concretos.
No es una captura de pantalla, es un muñón.
¿Quizás necesites la ayuda de un físico? Y no cualquier físico. Explicar el fenómeno, por así decirlo... El código, ¡vamos! Y doy la explicación más clara para todos los desfavorecidos.
vender/comprar
El asistente no quiere terminar
Señores, lean atentamente mis posts, todos los secretos están ahí.
No habrá código.
Vale, los sobres tienen un poco más de error... pero es básicamente lo mismo
de las fronteras camina bastante bien, estoy de acuerdo con eso.
Maxim, mira los volúmenes de negociación.
Sí, parece que es cierto :) pero yo no uso las ideas de los demás, así que no pasa nada, sólo tengo curiosidad.
Muestra el lado derecho del gráfico de precios en la misma escala con sangría...
