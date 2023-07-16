¿MT5 o MT4? ¿Cuál es mejor?
Saludos a todos. ¿Cuáles mejor: MT4 o MT5? ¿Por qué, específicamente? ¿Cuáles son los pros y los contras en cada caso?
MT5 es solo para forex (divisas), MT4 es forex, futuros, materias primas, acciones, etc. Independientemente a eso, desde el aspecto técnico admite mas timeframes, etc. Lo mejor es que los descargues y salgas de dudas por ti mismo, seria muy largo de explicar al detalle, pero lo fundamental es eso.
MT5 es solo para forex (divisas), MT4 es forex, futuros, materias primas, acciones, etc.
Cómo????. Precisamente es justo al contrario. MT4 SOLO puede operar
con brokers de forex (aunque muchos de ellos hoy en día ya ofrecen CFDs
sobre ciertos índices, e incluso algunos CFDs sobre ciertas acciones
integrantes de los índices más conocidos, además de CFDs sobre materias
primas, etc.
En cambio MT5 es una plataforma que está incluso dentro de ciertos mercados organizados, como la Bolsa de Moscú, la Bolsa de Dubai, y algunas más, y si no recuerdo mal incluso está en el CBOT. Por tanto, puedes operar acciones de esas bolsas directamente, como cualquier otro operador de las mismas (no CFDs sobre dichas acciones). Además también puedes estar conectado a servidor de brokers de Forex, como MT4 y operar todo lo que ofrezca dicho broker (divisas, CFDs sobre materias primas, o CFDs sobre indices, etc, etc).
Por
tanto, la amplitud de posibilidades de operar diferentes mercados y
activos es MAYOR en MT5, además de otras ventajas que aporta como:
- Plataforma más moderna (va en 64 bits y no en 32 bits como MT4),
por tanto es más rápida y potente.
- Mayor número de timeframes standard
- Profundidad de Mercado de Nivel II más
completa, con los volúmenes de cada posición (y no solo los precios como
en MT4).
- Backtesting mucho más completos y con mayor calidad: backtesting multithread y multisímbolo, posibilidad de generar un slipagge aleatorio (que le llaman retraso aleatorio), posibilidad de hacer forward test, estadísticas de los backtest mucho más completas con muchos más ratios, como el ratio de Sharpe, mayor número de gráficos y estadísticas, como número de operaciones por horas, o por días de la semana, y algoritmo de generación de ticks más sofisticado y preciso que en MT4.
- Sincronización de históricos automática para todos los
timeframes (no un archivo de histórico para cada TimeFrame como MT4, lo
cual produce en la práctica descoordinación entre unos y otros y errores
de gráficos mal agrupados).
- Aceleración de las
optimizaciones mediante el alquiler de agentes en la nube MQL5 Cloud
Network.
- Mayores posibilidades en el lenguaje mql5 de controlar y
generar optimizaciones personalizadas desde el propio EA, así como
acceso a mayor tipo de eventos (OnTrade, OnTradeTransaction,
OnTesterInit, OnTesterDeinit, OnTesterPass, etc, etc, etc), y mayor número de funciones que no están presentes aún en mql4.
- El único tema por el que no se ha estandarizado hasta ahora y la gente siguió usando MT4, es por el tema de las reglas FIFO, y que no se podía hacer hedging en MT5, lo cual desde Marzo ha desaparecido, puesto que en MT5 se ha habilitado también la posibilidad de hacer hedging sin contratas con el broker una cuenta habilitada para ello.
- Fuente de Operaciones (un registro de todas las
transacciones que se han ido efectuando, con la hora, el volumen de la
operación, el sentido de quien inició la transacción (comprador o
vendedor), etc, que puede ser muy útil para los amantes del análisis de
la cinta (tape reading). Estos datos traen la opción de descargarlos a
un archivo csv nativamente, para poder analizarlos posteriormente en
aplicaciones externas, como MS Excel, por ejemplo.
- Igualmente, se ha habilitado un historial de ticks reales, que se podrá consultar también en el backtest (por defecto se irán guardando en cache los últimos 128.000 ticks).
Estas son las principales diferencias, bastante importantes entre ambas plataformas.
MT5 a la practica es mayormente forex y para de contar, y digo a la practica porque te seria mas rentable mirar que instrumentos ofrecen la mayoría de brokers para MT5 en vez de hacer un copia/pega de todas la características del MT5.
¿Opera en acciones de Moscú y Dubai? Vamos, vamos....lo que cualquier mortal estaba deseando. Me troncho y me parto.
MT5 desde sus inicios se enfoco al forex, y solo forex, que poco a poco vaya evolucionando, no lo niego, pero tampoco niegues lo evidente. A la practica el 90% de brokers que ofrecen MT5 solo ofrecen forex.
Vaya, y para qué nació MT4???. Para forex, igual ¿o fue para realizar retransmisiones deportivas on line en streaming???, jaja, que bueno.
Pues sí, opera en esas bolsas directamente (no en brokers de forex que ofrezcan CFDs, sino en brokers miembros de bolsas oficiales, operando directamente en acciones y futuros), y varias bolsas más. Si a ti no te interesan esas bolsas eso es otra cosa. Pero es FALSO que se pueda operar mas mercados en MT4 que en MT5, sino que es justo al revés. Con MT4 SOLO brokers de forex (ofrezcan CFDs o no los ofrezcan, eso ya es cosa de cada broker, al igual que los brokers de forex que ofrezcan cuentas de MT5, ofrecerá cada uno los CFDs que quieran), pero NUNCA vas a operar directamente en niguna bolsa con MT4, ni más ni menos porque en las bolsas, las acciones se negocian con promediación de posiciones y reglas FIFO, cosa que MT4 no tiene. En cambio ahora MT5 tiene ambos sistemas, tanto FIFO para las bolsas (y para forex el que quiera abrir cuenta de ese tipo), y hedging para el que quiera operativa clásica de forex al estilo de MT4.
P.D.: NO he hecho nigún corta y pega, es texto propio, escrito y redactado por un servidor.
"es FALSO que se pueda operar mas mercados en MT4 que en MT5"
Sin comentarios, con tal frase lapidaria ya esta todo dicho...invito a cualquiera que se moleste en mirar cualquier broker y compare los instrumentos que ofrecen en MT4 y en MT5.
Yo invito a cualquiera a que busque por todo el mundo cuántas ACCIONES de alguna bolsa (sea la que sea) puede operar DIRECTAMENTE con MT4.
Ya se lo digo yo, NI SIQUIERA UNA SOLA. CON MT5 UN MONTON.-
Y también que busque cuántos FUTUROS sobre Indices o Acciones puede operar DIRECTAMENTE con MT4.
NI SIQUIERA UNO, TAMPOCO. CON MT5 UNOS CUANTOS.
Lo que la gente puede operar con MT4 SON SOLO CFDs (productos emitidos y creados por los diferentes BROKERS DE FOREX, que actuan de market makers (creadores de mercado) dandote ellos la contrapartida (con el conflicto de intereses que ello supone), y creando un pequeño mercado interno sobre dichos productos y distribuyéndolos a sus clientes). De hecho, todo el mundo puede comprobar (hasta tú), que ni siquiera se llaman igual en un broker que en otro en la mayoría de los casos.
Y REPITO, eso NO ES ACCEDER A MAS MERCADOS. ESO DEPENDE DE LOS CFDS QUE QUIERA OFRECER CADA BROKER DE FOREX, SEA CON UNA CUENTA DE MT4 O DE MT5.
No te digo nombres de brokers DE FOREX que ofrecen CFDs de muchos activos en su cuenta de MT5 porque creo que está prohibido mencionar brokers en el foro.
PERO ESO NO ES NINGUN MERCADO. SON BROKERS DE FOREX QUE OFRECEN CIERTOS PRODUCTOS LLAMADOS CFD.
Está muy bien contestar a todos los posts sin excepción, sean de lo que sean, pero por favor, ruego a todos (yo incluído) que para contestar, primero nos informemos, porque de lo contrario estamos desinformando a la gente más nueva o con menos experiencia, afirmando cosas erróneas.
Instrumentos...repito, INSTRUMENTOS. Sean CFD's, sean lo que sean, son INSTRUMENTOS. Si para usted los CFD's parece ser que pierden credibilidad, perfecto, pero son lo que son, INSTRUMENTOS. Para mi, y creo que para el resto de mortales, que se pueda o no trabajar directamente con acciones de Moscú y Dubai, creo que nos trae bastante al pairo. Así de simple.
En cantidad de instrumentos, sean CFD's o no, cualquier broker ofrece mas en MT4 que en MT5, fin.
¿Brokers de forex que actúan de market makers, bla bla bla...? Bienvenido al mundo real!! El 90% lo son!!
¿Contestar a todos los post y desinformar? Hagaselo mirar...soy yo quien parece ser que tengo una mosca cojonera pegada al cogote que en cada hilo que escribo me va rectificando todo lo que digo.
Le agradecería que dejase sus opiniones, pero no desmienta las mías ni me use para dar la suya. Cada uno tiene su propia verdad y ni usted me va a convencer de nada, ni yo a usted tampoco.
Es muy desagradable tener siempre a alguien encima rectificando y dándoselas de que tiene la verdad absoluta, años de experiencia, etc. Tenga en cuenta que aquí nunca sabe con quien esta hablando, por tanto, no intente dar lecciones, aporte su opinión y que sea el lector quien decida, que supongo que aquí ya tenemos todos cierta edad como para opinar y saber con que quedarse o no de lo que dice uno u otro.
Si en el primer post de este hilo que usted hizo lo hace si mencionarme, estupendo, queda como Dios...pero que venga mencionando y desmintiendo a los demás (en este caso a mi) ¿hace falta? ¿Solo postea en los hilos donde ya la gente se ha pronunciado para recriminarles lo equivocados que estan, o como va eso? Si tanto le preocupa que la gente este bien informada podría pronunciarse antes y no esperar a ver quien habla y si lo que dice es correcto o no. Que parece la vieja del visillo!!
Es que me parece mucha casualidad que en hilos recién creados donde piden ayuda o información no diga ni pío, y después cuando la gente ya ha dado su opinión venga usted con la verdad absoluta dando lecciones.
Opine y que corra el aire....que de sabelotodos ya esta el mundo lleno.
Las desmiento porque si se afirma categóricamente que MT5 es SOLO PARA FOREX, pues NO ES CIERTO. Nada más. Y encima esa era la única característica que usted daba como diferencial entre ambas plataformas. Si eso no es desinformar, pues que baje Dios y lo vea.
Y en el otro post más de lo mismo. Por cierto, precisamente la última versión de MT5 lleva un modo nuevo de backtesting, que es "a base de ticks reales" y ahora se puede consultar el historial de ticks reales en el backtesting, creo que eso abunda aún más en lo que allí expuse, pero como siempre, seguro que usted o no se ha enterado o no lo tiene en cuenta, verdad???.
https://www.mql5.com/es/forum/33987/page2#comment_2646993
Por cierto, como veo que lo desconoce (una vez más), en la DGCX (Dubai Gold & Commodities Exchange) lo que se negocia, entre otras cosas, aparte de divisas, son commodities y futuros sobre índices y acciones, incluso algunas de las más importantes de la bolsa de New York (si a usted se la trae al pairo esos activos, pues más aún se la traerán los CFDs cuyo subyacente son esos mismos activos). Esos CFDs que ofrecen los brokers de FOREX y que tanto le gustan.
Le dejo enlace de algunos de los futuros que se negocian sobre acciones de New York (como ve están empresas como Microsoft, FaceBook, Apple, Google o JP Morgan).
http://www.dgcx.ae/index.php/en/products/equities/single-stock-futures-ssf#contract-specification
Repito, lo ideal es que TODOS desde yo a usted hasta todos, cuando desconocemos algo, o NO digamos nada, o bien digamos algo como opinión no contrastada, algo así como "yo creo que..." o "me parece que...". Pero no afirmemos cosas que no son ciertas. Es mucho pedir??? Es que parece que se ha empeñado en afirmar lo contrario de la realidad, es como si viviese en un mundo paralelo.
Por cierto, le dejo una captura de una cuenta de MT5, como ve, todo lo que ahí aparecen son CFDs sobre activos que NO SON FOREX, y no aparecen todos, porque no cabían en la captura:
POR FAVOR, LE REPITO, INFORMESE ANTES DE AFIRMAR ALGO COMO QUE LO CONOCE A CIENCIA CIERTA, Y LLEVAR AL ERROR CON ELLO A OTROS COMPAÑEROS. SI NO LO SABE CON SEGURIDAD; POR FAVOR HAGA SU COMENTARIO SOLO COMO OPINION Y NO COMO AFIRMACION.
P.D: yo no le he "etiquetado" a usted de ninguna forma, tal como ha hecho usted conmigo. Hay muchos posts en los que usted ha hablado (en algunos casos para no decir nada, o para poner una imagen de una serire de dibujos animados), y en otros para contestar algo o intentar ayudar a algún compañero (cosa muy loable y que le valoro y agradezco), pero si veo alguno en el que se afirman cosas inexactas o falsas con tanta rotundidad, y es un tema que yo conozco en mayor profundidad, pues obviamente tengo derecho, como todo forero a rebatir o desmentir o lo que yo considere oportuno, haya hecho esas afirmaciones usted o cualquier otra persona. Solo faltaba.
Como que no me etiqueta?? EN TODOS LOS POST!!!
Afirmo mi verdad, como también invito en mi primer post a que se lo descargue y lo pruebe por si mismo.
Zaska...en toda la boca. Que afirmar categoricamente ni que niño muerto....la vista que tal? Bien?
Rebatir, aquí no estamos para rebatir ni para discutir, si usted que todo lo sabe hace como ya hizo, una lista con las características y listo, perfecto. Yo digo mi "verdad practica", y dicha verdad es que a la practica es forex y para de contar. Si usted vive en su mundo de perfección, me parece muy bien, pero aquí, la gente llana, nos entendemos perfectamente.
MT4 o MT5....mire, cuando el MT4 según datos oficiales lo usa un 90% y el MT5 un 10%. No hay mas que hablar. Puede ser la polla en vinagre, pero si llevan años detrás de introducirlo y nadie, por mucho que ahora le quieran meter que si acciones y mierdas, lo usa...de que hablamos?
Y nada mas....como le dije antes espero que desde ahora vaya dejando sus opiniones y deje de incordiar sin entrar en puntualizaciones y perfeccionismos absurdos.
"pues obviamente tengo derecho, como todo forero a rebatir o desmentir"...efectivamente, solo faltaba. El problema es que usted no ayuda a nadie, solo esta para lucir palmito y ver donde puede dejar a la gente por los suelos con su suprema inteligencia. Y eso, señor mio, tiene un nombre...
