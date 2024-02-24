Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2901
¿Qué te hace pensar que no es un conjunto aleatorio de puntos?
Lo es.
Exacto. Si encontramos una definición objetiva, será una piedra filosofal que convertirá cualquier TC en un grial.
Podemos hacer una pregunta más significativa, cómo su gurú define tendencia y plano.
Por lo que se puede ver y formalizar. Tenemos extremum por abajo y por arriba, establecemos zonas alrededor de estos precios, esperamos extremum por abajo, si está en la zona, puede ser el inicio de plana, si está en la zona por arriba, podemos considerar que es plana, la cuestión del parámetro tiempo de espera y el tamaño de las zonas. Además, ya hay una historia, donde se puede practicar)))))) Pero el problema es que más de 3 movimientos de ida y vuelta son raros, y el tiempo de estar en plano es aleatorio en su mayor parte.
Escribí una búsqueda rápida seq_list( ) para parrtens de secuencias, tal vez te interese aplicarla a tus datos
datos de ejemplo
patrón
buscar
==========================
código de la función
¿El tipo de descuento cambia cada n minutos?
Es difícil de decir - no he identificado exactamente cómo cambia - la mayoría de las veces debido a un movimiento más fuerte, según mi observación. El punto es el constante sesgo de los resultados del día.
No sé, no voy a discutir.
Aquí de nuevo se puede ver que el precio en la CME después de la entrada fue a donde no debería haber ido....
en los cuadrados rojos "miss-clicks" en el cristal, no debería haberlo hecho.
Nunca pensé que sería más agradable para el comercio en Forex.
Por cierto, ¿es este el vencimiento más cercano futuros negociados?
¿Dónde es el diferencial más grande?
Es difícil de decir - no he identificado exactamente cómo cambia - más a menudo debido a un movimiento más fuerte, en mi observación. El punto es el sesgo constante por el resultado del día.
La apuesta está diseñada para tener un impacto a largo o medio plazo en el mercado de un país en particular. En los gráficos diarios, la apuesta no está obligada a cumplir los deseos de los especuladores.
El mercado de divisas se mueve con la economía. El factor especulativo tiene una importancia mediocre. La liquidez en forma de especuladores es el principal factor del mercado de divisas en los gráficos diarios.
El modus operandi debe basarse en nuevos factores. es necesario resolver nuevos problemas, y no seguir los pasos anticuados de los sensais)))
Para empezar, hay que tener alguna idea del mercado, tener algún modelo, de lo contrario las opciones son infinitas, es como pelearse con la sombra....
Aquí llegamos al punto de partida.
¿De dónde, a dónde, por qué? No lo he formulado.
"¿Alguna idea del mercado?" - Es la misma historia en los gráficos :) La mueca es inofensiva.
El tipo está diseñado para influir a largo o medio plazo en el mercado de un país determinado. En los gráficos diarios, el tipo no está obligado a cumplir los deseos y anhelos de los especuladores.
¿Qué sentido tenían esas palabras? Me refería al hecho de que el tipo está integrado en el contrato de futuros y al menos una vez al día se ajusta con respecto al Forex/spot en función de los resultados de la negociación.
El mercado de divisas se mueve con la economía. El factor especulativo tiene una importancia mediocre. La liquidez en forma de especuladores es el principal factor del mercado de divisas en los gráficos diarios.
Todo el mundo tiene en cuenta el valor de una divisa a la hora de tomar decisiones de compra o venta, ya sea un turista o una gran empresa comercial.
El modus operandi debe basarse en nuevos factores. tenemos que resolver nuevos problemas, no seguir los pasos anticuados de sensai)))
¿Qué factores "nuevos" exactamente?
¿Qué "nuevos" retos propones resolver?
Sin concreciones, parecen más bien eslóganes de partido.
En los volúmenes clásicos toda la teoría se construye a partir de la campana de distribución, pero es difícilmente formalizable en su totalidad. Supongamos que hemos construido una campana para las primeras 1,5 horas, asignado +-3sko. Y entonces no está claro. Si es plana, debemos operar desde estos límites hacia el centro. Pero si hay una tendencia, vamos a ser arrancados. Como si es posible poner una condición, si el precio fue más allá de 4 sko, entonces la tendencia, pero tengo poca fe en que esto va a funcionar. La forma de operar con stops de 5pp en el video, no se si se puede formalizar. El caso es que teniendo en cuenta la volatilidad, buscan operaciones a las que el precio pueda llegar. Seleccionan sólo los mejores casos, para que haya un buen ratio sl/tp, para que se distinga claramente la operación, teniendo en cuenta la tendencia, etc. (Seiden lo describe bien). Al mismo tiempo, habrá muchos límites que no funcionaron (el precio no los alcanzará).
salvo en TF=1minuto.
Las estadísticas se toman para todo el período
Funcionará.
Pero será una canción de dinastía ;)