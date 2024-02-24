Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2866
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿hay que repetirlo todo ahora? Esto es un foro......
No te preocupes, ya lo he hecho.
Esto funcionará, pero sólo si no hay sesgo en la muestra. Y como sostenemos Maxim y yo, cualquier información procedente de los CD debe tomarse con sentido crítico.
Intentaré describir con más detalle lo que percibo como delta en mis especulaciones.
1) Delta debe considerarse sólo para todas las operaciones realizadas en el mercado. Es erróneo e imposible contabilizarlo por intenciones (por limitadores, por ejemplo).
2) Puramente formal, tal delta es siempre igual a cero, porque hay exactamente dos lados con el mismo volumen en cada trato.
3) ¡Pero! Se supone que los participantes en el mercado se dividen en dos partes desiguales (con respecto a los organizadores del mercado). Llamémosles especuladores y MM (creadores de mercado). Cada uno de ellos tiene su propia delta, que en total son iguales a cero. No importa cuál de estas dos deltas considerar, ya que sólo difieren en el signo. Sea el delta de los especuladores.
4) Debido a la supuesta colusión entre MM y el creador de mercado, es más probable que el precio se mueva en contra de este delta a favor de MM.
1) delta es la diferencia entre comprar y vender del gráfico de la página, ¡eso es todo! No he puesto nada más en este concepto.
Si inventas otro delta y otros datos, entonces por supuesto el primero no será compatible con el segundo.
No sustituyas mi delta por algún delta "mítico" tuyo, lleva a errores... violación de la ley de identidad.
2) De nuevo razonando ya sobre tu "mítico delta y sus propiedades" que es igual a cero y se puede contar por ejemplo por límites, aunque por mi delta está claro cómo se cuenta y qué se cuenta.... llegamos a razonamientos erróneos en consecuencia de violación de la ley de identidad.
3) De nuevo razonamiento sobre "delta mítico" en consecuencia de violación de la ley ...
4) Bueno, supongo ...
Cuál es la conexión entre este delta mío y el dibujado por la DC no está muy claro para mí.
¿Por qué inventar "tu" delta y buscar una conexión con el delta que está implicado en la conversación?
Ehhh, me estoy cansando de esta conversación...
...
Ugh, me estoy cansando de esta conversación.
y casi nadie apoyará esta conversación.
Ha sido así antes y volverá a ser así.
Tenemos que superar esto.
¿Y por qué inventar "tu" delta y buscar una conexión con el delta que participa en la conversación?
En mi opinión, el delta del centro de intermediación carece de sentido, ya que no aporta nada. Independientemente de la forma en que se construya, no es un indicador adelantado del precio.
Mi delta abstracto y la reacción del precio a él es, de hecho, la representación más simple (para mí mismo) del resultado del trabajo de MM. El tema de la gestión de la movilidad es muy importante, complejo y muy poco público. En parte se puede juzgar por analogía con la forma en que se organiza en las criptodivisas (donde la información se filtra mucho más). También recuerdo que surgió algo interesante cuando hubo algunos procedimientos sobre colusión en forex (forex real, no nuestro minorista).
No insisto en mi absoluta razón y en la continuación de la conversación.
En mi opinión, el delta de los CC carece de sentido, ya que no aporta nada. Independientemente de cómo se construya, no es un indicador adelantado del precio.
Mi delta abstracto y la reacción del precio a él es, de hecho, la representación más simple (para mí) del resultado del trabajo de MM. El tema de la gestión de la movilidad es muy importante, complejo y muy poco público. En parte se puede juzgar por analogía con la forma en que se organiza en las criptodivisas (donde la información se filtra mucho más). También recuerdo que surgió algo interesante cuando hubo algunos procedimientos sobre colusión en forex (forex real, no nuestro minorista).
No insisto en mi absoluta razón y en la continuación de la conversación.
Creo que vamos a parar aquí
En un hilo vecino, una chica organizó una sesión de comunicación con un Oráculo electrónico. La mente colectiva sugirió alimentarlo con todos los pavos y asesores libremente disponibles en Metaquotes.
En idea debería resultar algo así como una base de datos intelectual sobre ellos. Seleccionándolos por algunos parámetros dados, formarlos en algo así como grupos y, basándose en el comportamiento colectivo de tales grupos, enseñar a AMO a operar.
Sí. Leí tu idea y casualmente coincidió)))))