Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2870
genial, casi como un RSI invertido.
Sigue trabajando duro
Así que sparred directamente desde el terminal web de la sanción de un conocido centro de corretaje de divisas, sólo por interés, este centro de corretaje, por cierto, no está en el sitio que lancé antes.
Resultó que actualizan sus acciones una vez cada +- 5 minutos, que es "a menudo" en comparación con otros CC, pero lento de usar....
tal vez alguien estará interesado en ver
Resulta desconcertante que una fluctuación de precios del 9% corresponda a una fluctuación de centimentos del 350%. Se observa que cuanto más tendencial es el precio, menor es la correlación expresada.
Sería útil ver una descripción precisa del algoritmo de cálculo de este indicador.
Cómo hacerse trillonario con ChatGPT y python)
Otro artículo sobre ChatGPT. Un montón de comentarios sobre quién juega cómo)
Por alguna razón me acordé del libro de Maryashin "Los Robots de Dios") Debería preguntarle al bot qué piensa de este libro).
Un regalo simbólico para los amantes del Ministerio de Defensa
También se puede destacar un patrón interesante...
A veces sucede que el centimento está subiendo o bajando de forma constante, a partir de las observaciones podemos decir que el precio también debería correlacionarse inversamente de forma constante con el centimento, pero no sucede así, el precio simplemente se mantiene plano. Podemos suponer que en esos momentos se produce una acumulación de participantes profesionales en detrimento de los no profesionales, y si la hipótesis es correcta, sabemos exactamente en qué dirección va la acumulación durante la acumulación, y no a posteriori.
Aquí hay una imagen de ayer y un poco de anteayer, la imagen muestra la acumulación que puede haber causado el aumento de precios tanto ayer como hoy.
Esto lo vengo observando desde hace mucho tiempo, pero en marcos temporales grandes cuando analicé los datos de ese primer sitio....
Por supuesto, todo esto son hipótesis, y algunas personas sarcasmo y reír aquí, pero en realidad estas personas no tienen ninguna hipótesis sobre el mercado en absoluto,
pero si hay una hipótesis, se puede confirmar o refutar, criticar, mirar el mercado desde su (hipótesis) punto de vista, etc ...
Bueno, escriben que es sólo una relación porcentual de las posiciones abiertas para comprar y vender.
Usted tiene acerca de las posiciones, pero en la figura se trata de órdenes abiertas recientemente. ¿Ordenes en el sentido de MT4 o MT5? ¿Se tienen en cuenta todas las posiciones o sus cambios recientes?
He aquí una imagen de ayer y un poco de anteayer, la imagen muestra las acumulaciones que pueden haber provocado la subida de precios tanto ayer como hoy.