Aleksey Nikolayev #:
GPT no ejecutará nada. ¿Cómo podrá probar y comparar algo? ¿O todavía es posible construir algo a través de su api?

Si hacen su propia api para complementos sobre el tema, tal vez lo sea.

 

Alexander Ivanov #:

¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento?

 
aquí hay algo...

En el principio, caos sin visión...

Pero Dios ordenó...


 

Claro que juzgas a unos y alabas a otros...

pero crear una IA es crear a Dios....

¿Quién puede crear a Dios en forma de software, aunque sea una criatura de Dios?

Una criatura es creada por alguien. Pero aquí nos referimos a creada por Dios o por un programador.


La creación de"grial" o AI o GNN (red neuronal profunda) es la creación de "Dios" - que podría apuntar y ganar miles de millones de dólares.


Supongamos que Maxim puede crear un "Dios" en la red. Supongo que no. Y yo tampoco puedo. Pero lo intento y trabajo duro.

¿Qué clase de Dios estás creando? Brahman.
Por ejemplo, si no creas nada, aún así obtienes a Brahman. Es un ganar-ganar
 

No exagere!
Cualquier IA es una base de datos con acceso rápido y que combina un grupo de datos en una celda, es decir, la generalización (por ejemplo, una hoja en un árbol).

Incluso los sistemas de autoaprendizaje también son bases de datos, pero en lugar de un profesor, modelan la interacción con el entorno de aprendizaje y toman la respuesta del entorno como profesor. Y entonces se trata de la misma base de datos.

 
Maxim Dmitrievsky #:
creas un "dios" para los comerciantes... pero tú mismo eres una criatura de Dios.

¿Has superado a Dios?

Todavía no. Creo que es inalcanzable.

 
elibrarius grupo de datos en una única celda, es decir, la generalización (por ejemplo, una hoja en un árbol).

Incluso los sistemas de autoaprendizaje también son bases de datos, pero en lugar de un profesor, modelan la interacción con el entorno de aprendizaje y toman la respuesta del entorno como profesor. Y entonces se trata de la misma base de datos.

Sigue siendo un intento de crear "tu propio dios".....

 
Así que... Empecé a estudiar la Biblia y el Nuevo Testamento... y ver si puedo encontrar mi pie allí...)
