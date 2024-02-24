Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3136

mytarmailS #:

Estamos hablando de cosas distintas, yo me refiero básicamente a la idea de que un autómata cree características cualitativas muy complejas para un modelo que no estén limitadas por nada


Puede ser una regla compleja ==> sobre la que se entrena alguna secuencia, ==> de la que sólo se seleccionan patrones (reglas) que funcionan ==> sobre los que se entrena el modelo.


y puede ser sólo una característica de entre cientos para el modelo básico.

Renat Akhtyamov #:

no te lo vas a creer

es muy sencillo.

y he escrito sobre ello muchas veces en el foro.

A+B+C=0

Explica normalmente qué quieres decir, qué es qué, llama a las cosas por su nombre y no por letras abstractas...
Haré un código, lo comprobaré, lo compartiré...

Si no quieres compartirlo aquí, puedes hacerlo en privado..

Si no quieres explicarlo, no hay necesidad de perder el tiempo.
 
mytarmailS #:
Explica normalmente lo que quieres decir, qué es qué, llama a las cosas por sus nombres propios, no letras abstractas....
Haré el código, lo probaré, lo compartiré...

Si no quieres hacerlo aquí, puedes escribirme...

Si no quieres dar explicaciones, no hace falta que pierdas el tiempo.

¿Pedí el código del grial?

Sólo estaba diciendo, una vez más, neuro no ayudará, porque SanSanych tiene razón:

Ren at Akhtyamov #:

no te lo vas a creer

es muy sencillo.

y he escrito sobre ello muchas veces en el foro.

A+B+C=0

eso es todo

sin embargo, como se ha señalado correctamente más arriba (en algún lugar de este hilo), esta ecuación tiene un número infinito de soluciones

pero el patrón es exactamente el mismo, porque de lo contrario el mercado perderá la pasta y no dará un bocado ni al spread ni a las comisiones.

y sólo el cotizante puede cumplir esta ecuación en la variante más favorable para él, y la ecuación tendrá ahora la única y única solución para cada momento del tiempo.

----

parece (amarillo arriba), IMHO

¡y sin embargo, hay una solución y es como un huevo, porque combina diferentes resultados del comportamiento de los precios, pero ahora ya a favor del comerciante, que es aquí también es el único!

ahahahahaha

Buen fin de semana moderador....

R

 
Renat Akhtyamov #:

¿Pedí el código del grial?

Sólo estaba diciendo, una vez más, neuro no ayudará, porque SanSanych tiene razón:

¿Pedí el código del grial?

La práctica separa al bocazas del entendido....

Puedes decir lo que quieras, aquí hay muchos que lo tienen todo sencillo , pero si haces una pregunta correcta, todo irá bien.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Buen fin de semana moderador...

R

¿Cuáles son sus objetivos de modus operandi?

Últimamente - buscando patrones, ¿correcto o incorrecto?

No hay resultados.

El coche no va a funcionar, ¿no lo entiendes?

Ya te he dado la fórmula para el 100% de regularidad en el mercado.

¿Por qué quieres seguir jugando con mi cabeza?

 
Maxim Dmitrievsky #:

Si es estadísticamente significativo, causa. Si no es significativa, asociación. Así es como se interpreta.

La gente a menudo no sabe distinguir entre razones y supersticiones en la vida, y tú nos pones en condiciones tan estrictas :))
¿Qué sentido tiene una kozula para el comercio? Nunca tendremos razones en la entrada. Me temo que tampoco habrá asociaciones.
Y el barajado de columnas también estaba en permutación.
Renat Akhtyamov #:

¿Cuáles son los objetivos del Ministerio de Defensa?

Últimamente - buscando patrones, ¿correcto o incorrecto?

Sin resultados.

No va a funcionar, ¿no lo ves?

Ya he dado la fórmula del 100% de regularidad en el mercado.

¿Por qué necesitas seguir jugando con mi mente?


...

 
Maxim Dmitrievsky #:


...

el coche se protege a sí mismo.

Hmm, interesante.

lacita es también el trabajo de la computadora de acuerdo con la fórmula que di más arriba, en todo caso.

....

pregunta - ¿esta máquina está lista para enseñar a ganar?

Probablemente no.

 
Maxim Dmitrievsky #:

))))


No, sigo pensando que una clasificación por miembros estaría bien.

Un par de veces se pondrían los tontos de los zócalos y se acabó.
