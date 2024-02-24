Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3136
Estamos hablando de cosas distintas, yo me refiero básicamente a la idea de que un autómata cree características cualitativas muy complejas para un modelo que no estén limitadas por nada
Puede ser una regla compleja ==> sobre la que se entrena alguna secuencia, ==> de la que sólo se seleccionan patrones (reglas) que funcionan ==> sobre los que se entrena el modelo.
y puede ser sólo una característica de entre cientos para el modelo básico.
No te lo vas a creer.
Es muy simple.
y he escrito sobre ello muchas veces en el foro.
A+B+C=0
eso es todo
sin embargo, como se ha señalado correctamente más arriba (en algún lugar de este hilo), esta ecuación tiene un número infinito de soluciones
pero el patrón es exactamente el mismo, porque de lo contrario el mercado perderá la pasta y no dará un bocado ni al spread ni a las comisiones.
y sólo el cotizante puede cumplir esta ecuación en la variante más favorable para él, y la ecuación tendrá ahora la única y única solución para cada momento del tiempo.
----
parece (amarillo arriba), IMHO
¡y sin embargo, hay una solución y es como un huevo, porque combina diferentes resultados del comportamiento de los precios, pero ahora ya a favor del comerciante, que es aquí también es el único!ahahahahaha
Buen fin de semana moderador....
R
¿Pedí el código del grial?
La práctica separa al bocazas del entendido....
Puedes decir lo que quieras, aquí hay muchos que lo tienen todo sencillo , pero si haces una pregunta correcta, todo irá bien.
Buen fin de semana moderador...
R
¿Cuáles son sus objetivos de modus operandi?
Últimamente - buscando patrones, ¿correcto o incorrecto?
No hay resultados.
El coche no va a funcionar, ¿no lo entiendes?
Ya te he dado la fórmula para el 100% de regularidad en el mercado.
¿Por qué quieres seguir jugando con mi cabeza?
Si es estadísticamente significativo, causa. Si no es significativa, asociación. Así es como se interpreta.La gente a menudo no sabe distinguir entre razones y supersticiones en la vida, y tú nos pones en condiciones tan estrictas :))
Y el barajado de columnas también estaba en permutación.
¿Cuáles son los objetivos del Ministerio de Defensa?
Últimamente - buscando patrones, ¿correcto o incorrecto?
Sin resultados.
No va a funcionar, ¿no lo ves?
Ya he dado la fórmula del 100% de regularidad en el mercado.
¿Por qué necesitas seguir jugando con mi mente?
el coche se protege a sí mismo.
Hmm, interesante.
lacita es también el trabajo de la computadora de acuerdo con la fórmula que di más arriba, en todo caso.
pregunta - ¿esta máquina está lista para enseñar a ganar?
Probablemente no.
))))
No, sigo pensando que una clasificación por miembros estaría bien.Un par de veces se pondrían los tontos de los zócalos y se acabó.