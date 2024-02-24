Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2859
Para RU GPTs
Nos registramos a través de vpn (utilicé alemán) por correo en open.ai, nos registramos onlinesim.
Después compramos un número holandés por 6 rublos, recibimos sms en él, introducimos el código. Funciona.
He intentado esto:
"código python obtener precio bitcoin de binance"
respuesta:
después de 3-4 peticiones apareció:
Demasiadas solicitudes en 1 hora. Vuelva a intentarlo más tarde.
:D
no te dejan jugar normalmente
He intentado esto:
"código python obtener precio bitcoin de binance".
respuesta:
No creo que se me haya ocurrido a mí. Lo más probable es que lo haya copiado de algún lugar de Internet. De github, StackOwerflow o algún otro sitio. Es decir, motor de búsqueda.
Un motor de búsqueda también, pero no sólo. Hice una pregunta sobre un tema bastante estrecho - la respuesta era significativa y original (no pude encontrar este texto por google), pero muy general, simplificado y no muy informativo.
Aparentemente hay una opción para singularizar el texto para que no encuentren las fuentes de donde fue sacado.
Consigo spam que AI escribirá para el sitio un artículo único sobre un tema determinado. Google le gusta textos únicos y eleva los sitios en el motor de búsqueda. Yo mismo utilicé una vez synonymiser para esto, se toma un artículo y reemplazar algunas de las palabras con sinónimos. A veces las sustituciones no estaban en el tema y bastante extraño)))
elibrarius #:
AGoogle le encantan los textos únicos y eleva los sitios en las clasificaciones de los motores de búsqueda.
y no sólo
Por lo visto, hay una opción para que el texto sea único y no encuentren las fuentes de donde está sacado.
Sin embargo, allí es un poco diferente. La respuesta no coincidía en absoluto en estilo con los textos sobre el estrecho tema dado (un arte marcial japonés específico), pero es bastante adecuada si se mira en el marco de un tema más amplio (el entrenamiento deportivo). Es decir, hay una generalización de conceptos y una transferencia de los mismos a un círculo más amplio, lo que permite una respuesta más vaga. Algún tipo de pensamiento simulado sigue presente, por lo que lo considero el siguiente escalón por encima de google, aunque no necesariamente un escalón por encima en términos de utilidad)
Para no ser insustancial. Pregunta:
¿cómo entrenar maki uchi en katori shinto ryu?
Respuesta:
El maki uchi es una técnica del Katori Shinto Ryu, un arte marcial tradicional japonés que se centra en el manejo de la espada. Si desea aprender a realizar maki uchi, es importante que busque un instructor cualificado que pueda enseñarle la forma y la técnica adecuadas.
Estos son algunos pasos generales que puede seguir para empezar a entrenar maki uchi en Katori Shinto Ryu:
Encuentre un instructor cualificado: Busque un dojo (centro de entrenamiento) de Katori Shinto Ryu en su zona y pregunte por las clases y los instructores. Es importante encontrar un instructor que haya sido debidamente formado y certificado en Katori Shinto Ryu.
Asista a clases con regularidad: Una vez que haya encontrado un instructor y se haya inscrito en las clases, asegúrese de asistir con regularidad para desarrollar sus habilidades y progresar en su entrenamiento.
Practique en casa: Además de asistir a clases, intente practicar maki uchi por su cuenta en casa. Esto puede ayudarle a mejorar su técnica y a desarrollar la memoria muscular.
Busque recursos adicionales: Puede haber libros, vídeos u otros recursos disponibles que le ayuden a aprender más sobre el maki uchi y otras técnicas de Katori Shinto Ryu. Busque fuentes acreditadas y asegúrese de consultar con su instructor antes de probar algo nuevo.
Recuerde que el entrenamiento de artes marciales puede ser físicamente exigente, así que asegúrese de escuchar a su cuerpo y tomar los descansos necesarios. También es importante seguir las indicaciones de tu instructor y no intentar nunca técnicas para las que no estés preparado. Con práctica y dedicación, podrá aprender a realizar maki uchi y otras técnicas de Katori Shinto Ryu.
¿Gpt copiado? ¿Lo he entendido bien?
Es un poco diferente allí. La respuesta no coincide en absoluto en estilo con los textos sobre el tema estrecho dado (un arte marcial japonés específico), pero es bastante adecuada si se mira en el marco de un tema más amplio (entrenamiento deportivo). Es decir, hay una generalización de conceptos y una transferencia de los mismos a un círculo más amplio, lo que permite una respuesta más vaga. Sigue habiendo cierta imitación del pensamiento, por lo que lo considero el siguiente escalón por encima de google, aunque no necesariamente un escalón por encima en términos de utilidad).
La respuesta es sólo 1, la mejor según el algoritmo. Es decir, sólo debería utilizar información verificada, no de internet. Y ni siquiera debería usar wikipedia, que cualquiera puede editar. Aparentemente sólo libros de texto (también los hay diferentes), documentación técnica y ejemplos de código de la misma, para la variante de escribir código.
Lo malo de que sólo haya 1 respuesta es la falta de alternativas. Siempre puedes encontrar otra variante en Google o compilar la mejor para tu tarea.
Tratando de entender cómo funciona. Tiene que sacar información de algún sitio para enseñártela. No va a inventar la Ley de Ohm, ¿verdad? Sólo va a mostrarla de un libro de texto. Tal vez él único el texto para ser original.
A juzgar por la conversación, ¿estoy en lo cierto al pensar que crees que cuando llama a GPT empieza a buscar la respuesta más plausible en Internet?