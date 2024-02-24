Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2865
No he encontrado nada acerca de los proveedores)))
9 DCs, cada uno con miles de clientes, ¿9 DCs * miles no es suficiente?
No hay datos en acceso libre para una estimación normal. En primer lugar, sería bueno agrupar las operaciones grandes, medianas y pequeñas, teniendo en cuenta el número de sus ejecutores. Así que es cierto, la muestra nunca dará 100% de error y muy probablemente puede ser relevante, pero sin entender quién donde cuántos y cuánto la muestra corresponde a los datos reales ... sólo podemos suponer que el error estará dentro de lo razonable).
Buscad y encontraréis
Es temprano). Pasado mañana. )))). Bueno, felices fiestas. de nuestra parte).
Hace más de un año te puse un enlace, creo que tienen City bank, igual me equivoco con el nombre. No voy a mirar en el móvil. Gracias.
Hay muchos cambios ahí, no mires.))))))))) Lo más probable es que no esté publicado, creo que debería estar en esta página. Que tengas buenas vacaciones)))))))))))))))))))))))))))))))
Es sólo una introducción informal, habrá más después. Lo principal es sobrevivir.
Y no enfermar)))) Buena suerte))))
Creo que aquí hay un error de juicio.
Si hay 200k comerciantes en el eurodólar. ..
¿Cuántos comerciantes tengo que ver para entender lo que 200k comerciantes están haciendo?
Creo que con 10k será suficiente, sabiendo lo que hacen 10k podemos entender lo que hacen 200k, ley de los grandes números, son de la misma distribución,
y no importa si estos 10k influyen en el mercado o no, si los llevan al mercado o no, lo principal es lo que piensan sobre el mercado, porque todos leen los mismos libros, dibujan las mismas líneas de tendencia, indicadores, noticias, etc....
Es como con una nueva vacuna, no hace falta vacunar a todo el planeta para comprobar los efectos secundarios, con una muestra representativa de como mucho decenas de miles de sujetos es suficiente.
Tenemos
Funcionará, pero sólo si no hay sesgo en la muestra. Y como decimos Maxim y yo, cualquier información procedente de los centros de distribución debe tomarse con sentido crítico.
Intentaré describir en detalle lo que percibo como delta en mis especulaciones.
1) Delta debe considerarse sólo para todas las operaciones realizadas en el mercado. Es erróneo e imposible contabilizarlo por intenciones (por limitadores, por ejemplo).
2) Formalmente, tal delta es siempre igual a cero, porque hay exactamente dos partes con el mismo volumen en cada transacción.
3) ¡Pero! Se supone que los participantes en el mercado se dividen en dos partes desiguales (con respecto a los organizadores del mercado). Llamémoslas especuladores y MM (creadores de mercado). Cada uno de ellos tiene su propia delta, que en total son iguales a cero. No importa cuál de estas dos deltas considerar, ya que sólo difieren en el signo. Sea el delta de los especuladores.
4) Debido a la supuesta colusión entre MM y el creador de mercado, es más probable que el precio se mueva en contra de este delta a favor de MM.
Cuál es la relación entre este delta mío y el dibujado por DC, no me queda muy claro. Se puede suponer que prácticamente no hay ninguna, y que dibujan algo basado en el precio con fines publicitarios. No hay riesgo para ellos, ya que no da ninguna información adicional.
Pero, lo más probable, es que la realidad sea mucho más complicada que cualquier posible suposición que podamos hacer sobre este tema.
¿hay que repetirlo todo ahora? Esto es un foro......