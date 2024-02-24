Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2819

Nuevo comentario
 
Maxim Dmitrievsky #:
Es inequívoco. Mientras se compare una opa con un dedo, no participaré más en el diálogo. Además, yo no lo empecé.

Esencialmente la probabilidad futura y la agrupación de estados son lo mismo, ¿cuál es la diferencia?

[Eliminado]  
Valeriy Yastremskiy #:

Esencialmente, la probabilidad futura y la agrupación de estados son lo mismo, ¿cuál es la diferencia?

Es difícil, ¿no? Probabilidades brutas sin umbral vs clusters ya con umbral

Usted puede ver en sus imágenes que él está comparando discreta a continua. Y está sacando el umbral de la nada. Y está usando ese sombrero como prueba.

¿Por qué no dibujó esa línea en el gráfico? Es la misma

Hay valores idénticos para ambos métodos, si el umbral se calcula correctamente para el segundo método.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Va duro, ¿verdad? Probabilidades brutas sin umbral frente a agrupaciones ya con umbral

Se puede ver en sus imágenes que está comparando discreta a continua. Y está sacando el umbral de la nada. Y está usando ese sombrero como prueba.

¿Por qué no dibujó esa línea en el gráfico? Es la misma

En realidad, hay una similitud, una línea es un promedio de patrones, sí, más es menos, y ¿cómo caracterizar el movimiento? Sólo por la distancia recorrida, y la distancia es sólo por la distancia más pequeña, es decir, una cuadrícula. Sí, las entidades discretas son más complicadas que las continuas, pero lo que tenemos es con lo que trabajamos)).

 
Maxim Dmitrievsky #:

Prefiero transmitir un juguete. ¿Qué otra cosa se puede hacer un sábado?

https://www.twitch.tv/gamearbuser

Tengo un hijo que trabaja a tiempo parcial como comentarista en comp races)))). Bueno, y en la vida real en el kart también y patina él mismo))))))

[Eliminado]  
Valeriy Yastremskiy #:

Tengo un hijo que trabaja a tiempo parcial como comentarista en las carreras comp)))). Bueno, y en la vida real en el kart también y él mismo patina)))))

que transmita como patina ) luego recogerá donativos.

 
mytarmailS #:

fijar fecha

información sobre la cotización de las 10 primeras acciones.

última línea - objetivo

dividir la selección en dos para entrenamiento y prueba


en el Forrest sin afinar obtengo en los nuevos datos

en hgbusta con las nuevas características que obtuve Akurashi 0,83.


Me pregunto si es posible lograr 0,9 Akurasi ?

mytarmailS #:
¿Nadie lo ha tocado siquiera? (


Yo lo toqué sólo por diversión).
Usado Random forest.


Variables no utilizadas:
X_OI
X_PER
X_TICKER

Como se pidió, treyne y prueba por la mitad.
r1


Limité el máximo de árboles cultivados a 500.

MSE en la prueba para 500 árboles cultivados
t1


MSE en la prueba para 500 árboles cultivados
t2


La métrica resultante en traine(OOB) y en la prueba.
Aquí no sé cómo llevar su precisión 0 ,77 bosque aleatorio a esta métrica.
Probablemente usted debe restar MSE de uno,
1- 0,16 = 0,84
 A continuación, se obtiene la precisión que tiene en XGBoost )).

r2


Bueno, y las variables que contribuyen a la formación.
r3


Este es el tipo de análisis que tengo )

 
Roman #:

Lo toqué sólo por diversión )
Usado Bosque aleatorio.


Variables no utilizadas:
X_OI
X_PER
X_TICKER

Según lo solicitado, pista y prueba por la mitad.

Bueno OHLC precios absolutos probablemente debería ser desechado también ) como escribí )

Roman #:

MSE en trayne para 500 árboles crecidos

MSE en prueba para 500 árboles cultivados

La métrica resultante en traine (OOB) y en la prueba.
Aquí no sé cómo llevar su precisión 0 ,77 Bosque aleatorio a esta métrica.
Probablemente MSE debe restarse de uno,

¡Estás haciendo regresión, estás haciendo clasificación! Lo has entendido todo mal.

 
mytarmailS #:

Bueno los precios absolutos de OHLC probablemente deberían ser desechados también ) mientras escribo esto

Estás haciendo regresión, ¡deberías estar haciendo clasificación! Lo has entendido todo mal.

Aquí está la clasificación, sin OHLC.

La precisión es de 0,79.
k1

Prueba ROC.
k2

Matriz de confusión.
k4

Variables influyentes
k3

 

Aumento del gradiente

en el trayne, el asscgasu subea 0,85
 pero en el test baja a 0,75.
gb


Como opción para elevar el assgassu, se puede intentar aproximar la influenciade las variables significativas , para cada clase -1, 0, 1
Para utilizar estas splines como nuevas variables.

Por ejemplo, para la clase 1, la influencia de RSI fue la siguiente
s1

Aproximada, obtenemos una nueva spline.
s2

Y así sucesivamente, para cada variable y cada clase.
Como resultado, se obtendrá un nuevo conjunto de splines, que alimentamos a la entrada en lugar de las variables originales.

 
Roman #:

Refuerzo de gradiente

en el traine, la gananciasube a 0,85
 pero baja a 0,75 en la prueba


Como opción para elevar el asssugasu, se puede tratar de aproximar el efecto de las variables significativas , para cada clase -1, 0, 1
Para utilizar estas splines como nuevas variables.

Por ejemplo, para la clase 1, el impacto de RSI fue el siguiente

Aproximado, obtenemos un nuevo spline.

Y así sucesivamente, para cada variable y cada clase.
Como resultado, obtenemos un nuevo conjunto de splines, que alimentamos a la entrada en lugar de las variables originales.

Bueno, ¡¡¡encomiable!!!

Bueno, yo obtuve 0.83 en xgboost, pero ya de otras variables, cogí ohlc y donchian channel y construí todas las relaciones posibles entre variables, cada una con cada una... Obtuve más de 10k señales....
Pero había unas 300 variables con signos importantes.

Interesante idea con la aproximación, aunque no la entiendo, inténtalo.... Interesante.
Si puedes exprimir 0.9, creo que será genial.


=======
Quiero crear un constructor automático de funciones, pero no me aclaro con la arquitectura del código....
En esencia debería ser una bomba, pero eso es en teoría.

=======
¿En qué entrenas los modelos?
1...281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826...3399
Nuevo comentario