Es inequívoco. Mientras se compare una opa con un dedo, no participaré más en el diálogo. Además, yo no lo empecé.
Esencialmente la probabilidad futura y la agrupación de estados son lo mismo, ¿cuál es la diferencia?
Va duro, ¿verdad? Probabilidades brutas sin umbral frente a agrupaciones ya con umbral
En realidad, hay una similitud, una línea es un promedio de patrones, sí, más es menos, y ¿cómo caracterizar el movimiento? Sólo por la distancia recorrida, y la distancia es sólo por la distancia más pequeña, es decir, una cuadrícula. Sí, las entidades discretas son más complicadas que las continuas, pero lo que tenemos es con lo que trabajamos)).
fijar fecha
información sobre la cotización de las 10 primeras acciones.
última línea - objetivo
dividir la selección en dos para entrenamiento y prueba
en el Forrest sin afinar obtengo en los nuevos datos
en hgbusta con las nuevas características que obtuve Akurashi 0,83.
Me pregunto si es posible lograr 0,9 Akurasi ?
¿Nadie lo ha tocado siquiera? (
Aquí está la clasificación, sin OHLC.
La precisión es de 0,79.
Prueba ROC.
Matriz de confusión.
Variables influyentes
