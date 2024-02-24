Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2815
Ya en este punto está claro que el estado ha cambiado y el estado del GP puede identificarse con la ayuda del SMM mucho antes que
¿Quién lo entiende? )))) ¿dónde está el límite de los conglomerados, a qué nivel
se pone un umbral en forma de línea. ¿Tengo que enseñarte?
pones un umbral en forma de línea. ¿Tengo que enseñarte?
Bueno, eres un tipo guapo, poniendo umbrales. Añade más patrones y pon umbrales.
Sí, vamos de tema en tema, complicar los ejemplos, distorsionar, obtuse....
Sí, post factum ... como se dijo antes.
Así que SMM es más rápido que los clusters.
Discutir eso es no pensar.
La agrupación identificó al GP en el hombro derecho del GP y al SMM aún en el izquierdo.
Más bien, no es el comienzo de un GP, pero sólo un valor alto / más alto que los demás. Y después de eso puede ser cualquier cosa y GP, y sólo 1 valor atípico y 2 y la tendencia al alza sin descensos, y muchas más variantes. En tus ejemplos sólo tienes GP, el mercado es más diverso.
Más bien, no es el comienzo de un GP, pero sólo un valor alto / más alto que los demás. Y después de eso puede ser cualquier cosa y GP, y sólo 1 estallido y 2 y tendencia al alza sin descensos, y muchas más variantes. En tus ejemplos solo tienes GP, el mercado es más diverso.
no estamos hablando del mercado, patrones, diversidad, outliers....
Estamos hablando de lo que determina el estado más rápido, la agrupación o SMM....
Para averiguarlo, tomamos un modelo simple y comparamos los dos enfoques....
Así es, es justo...
Veamos el mercado, la diversidad, los valores atípicos, los chmybros, saltemos de tema en tema sin querer reconocer lo obvio...
Habrá +100 páginas de cháchara inútil no verificable y mierda....
Venga, tómate un café o algo.
SMM - da la probabilidad de que pasemos a tal o cual estado, está claro que el pronóstico aparecerá antes que el estado - no hay nada que discutir. Pero la cuestión de la exactitud de esta previsión es interesante.
SMM - da la probabilidad de que pasemos a tal o cual estado, está claro que la previsión aparecerá antes que el estado - no hay nada que discutir. Pero la cuestión de la exactitud de esta previsión es interesante.
Bueno, como se puede ver, hay quienes no entienden
Sí, vayamos de tema en tema, compliquemos los ejemplos, distorsionemos, ofusquemos.
Sí, post factum, como se ha dicho antes.