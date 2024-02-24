Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2822

Nuevo comentario
[Eliminado]  
СанСаныч Фоменко #:

Estoy de acuerdo.

Hay un signo negociado en nuestros terminales. Lo que es la volatilidad no está claro en absoluto.

Pero si se trata de prever el valor absoluto de un activo, la cosa cambia. La volatilidad es un riesgo, que es crucial a la hora de prever el valor de un activo.


Probablemente algo así.


Así que me olvidaré de las garchas.

La volatilidad se predice para la contabilidad de riesgos, sí, las opciones se basan en ella. Pero para el comercio direccional no es de importancia primordial, se trata más de adivinar en qué dirección ir y eso es todo
[Eliminado]  
Valeriy Yastremskiy #:

No creo que haya llegado el momento de determinar si es mejor determinar la ausencia de una señal en el caos comparando el entorno con el caos, o la presencia de una señal distinguiéndola del caos. Del mismo modo que es mejor predecir o determinar el estado. Aún queda tiempo para la experimentación.

Tenemos una tarea totalmente distinta: clasificar correctamente
 

libro de la serie del tiempo

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

La previsibilidad de un acontecimiento o una cantidad depende de varios factores, entre ellos

  1. lo bien que comprendamos los factores que contribuyen;
  2. la cantidad de datos disponibles;
  3. la similitud del futuro con el pasado;
  4. si las predicciones pueden afectar a lo que intentamos predecir.
 

..

 
mytarmailS #:

libro de la serie time

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

La previsibilidad de un suceso o una cantidad depende de varios factores, entre ellos:

  1. lo bien que comprendamos los factores que contribuyen;
  2. la cantidad de datos disponibles;
  3. la similitud del futuro con el pasado;
  4. si las predicciones pueden afectar a lo que intentamos predecir.

Ja, ¡interesante!

1. Digamos 5.

2. todos.

3. copia

4. no

 
Renat Akhtyamov #:

¡Interesante!

1. Digamos 5.

2. Todos ellos.

3. copia

4. ninguno

En desacuerdo en ninguno de los puntos)
 
mytarmailS #:
No estoy de acuerdo en ningún punto)

¿Cómo que no estoy de acuerdo?

Son preguntas, tienes que responderlas.

;)

 
Renat Akhtyamov #:

Quiero decir, no estoy de acuerdo.

Son preguntas, tienes que responderlas.

;)

Pido disculpas.

no estoy de acuerdo con las respuestas

 
mytarmailS #:

Le pido disculpas.

en desacuerdo con las respuestas

Sería más correcto responder y comparar

 
  1. hasta qué punto comprendemos los factores que contribuyen a ello;
  2. la cantidad de datos disponibles;
  3. la similitud del futuro con el pasado;
  4. si las predicciones pueden afectar a lo que intentamos predecir.

Renat Akhtyamov #:

ja, ¡interesante!

1. digamos 5

2. todos

3. copiar

4. ninguno

1. bueno, aquí hay que definir la medida, ¿qué/cómo medir la comprensión? mientras no haya definición, es bla bla bla....

2. no todo, solo existe el precio, no es todo, es mas bien nada, y donde por ejemplo esta la demanda de toda la divisa por todos los bancos, el numero de posiciones abiertas por todos los brokers y muchos mas indicadores fundamentales que son los motores del mercado

3. el futuro no repite el pasado en absoluto, de lo contrario cualquier patrón de trading funcionaría.

4. puede, si todo el mundo está seguro en el crecimiento, entonces el mercado por alguna razón cae, porque hay un agente contrario que se encuentra en el lado opuesto de la operación. Así que la previsión afecta.

1...281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829...3399
Nuevo comentario