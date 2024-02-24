Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2822
Hay un signo negociado en nuestros terminales. Lo que es la volatilidad no está claro en absoluto.
Pero si se trata de prever el valor absoluto de un activo, la cosa cambia. La volatilidad es un riesgo, que es crucial a la hora de prever el valor de un activo.
Probablemente algo así.
Así que me olvidaré de las garchas.
No creo que haya llegado el momento de determinar si es mejor determinar la ausencia de una señal en el caos comparando el entorno con el caos, o la presencia de una señal distinguiéndola del caos. Del mismo modo que es mejor predecir o determinar el estado. Aún queda tiempo para la experimentación.
libro de la serie del tiempo
https://otexts.com/fpp3/intro.html
La previsibilidad de un acontecimiento o una cantidad depende de varios factores, entre ellos
libro de la serie time
https://otexts.com/fpp3/intro.html
La previsibilidad de un suceso o una cantidad depende de varios factores, entre ellos:
Ja, ¡interesante!
1. Digamos 5.
2. todos.
3. copia
4. no
¡Interesante!
1. Digamos 5.
2. Todos ellos.
3. copia
4. ninguno
No estoy de acuerdo en ningún punto)
¿Cómo que no estoy de acuerdo?
Son preguntas, tienes que responderlas.
;)
Quiero decir, no estoy de acuerdo.
Son preguntas, tienes que responderlas.
;)
Pido disculpas.
no estoy de acuerdo con las respuestas
Le pido disculpas.
en desacuerdo con las respuestas
Sería más correcto responder y comparar
ja, ¡interesante!
1. digamos 5
2. todos
3. copiar
4. ninguno
1. bueno, aquí hay que definir la medida, ¿qué/cómo medir la comprensión? mientras no haya definición, es bla bla bla....
2. no todo, solo existe el precio, no es todo, es mas bien nada, y donde por ejemplo esta la demanda de toda la divisa por todos los bancos, el numero de posiciones abiertas por todos los brokers y muchos mas indicadores fundamentales que son los motores del mercado
3. el futuro no repite el pasado en absoluto, de lo contrario cualquier patrón de trading funcionaría.
4. puede, si todo el mundo está seguro en el crecimiento, entonces el mercado por alguna razón cae, porque hay un agente contrario que se encuentra en el lado opuesto de la operación. Así que la previsión afecta.