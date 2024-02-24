Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2820

¡Eso es encomiable!

Bueno, yo conseguí 0.83 en xgboost, pero ya de otras variables, cogí ohlc y donchian channel y construí todas las relaciones posibles entre variables, cada una con cada una... conseguí más de 10k signos....
Pero había unas 300 variables con signos importantes.

Interesante idea con la aproximación, aunque no la entiendo, inténtalo.... Interesante.
Si puedes exprimir 0,9, creo que será genial.


Quiero crear un constructor automático de características, pero no consigo entender la arquitectura del código....
En esencia, debería ser una bomba, pero eso es en teoría

¿En qué entrenas a tus modelos?

En estos ejemplos todas las posibles relaciones entre las variables se establecieron de forma automática.
Aunque se pueden desactivar, o establecer variables específicas para la relación.
k7


He jugado con el ajuste sin aproximación, aumentó el número de nodos por árbol al número de variables.
El modelo se hizo más compleja, entrenado durante 12 minutos.
en el traine assugasusubió a 0,97
 pero la prueba se echa a perder todo en 0,74.
k6

En general, es probable que haya algo para trabajar y pensar. Tal vez algo va asalir de sus datos.
Hay un montón de diferentes ajustes en el programa, simplemente no entiendo completamente cómo trabajar con ellos.
Sólo estoy estudiando la funcionalidad a mí mismo desde ayer ))
Y su conjunto de datos acaba de pasar a aparecer, para estudiar la funcionalidad, así, tal vez algo va a salir de sus datos.

No entiendo muy bien lo que quiere decir con constructor automático de características?
Auto búsqueda de características en sí, o la búsqueda automática de las relaciones entre las características existentes?

 
Roman #:

En estos ejemplos, todas las posibles relaciones entre variables se han establecido automáticamente.
Aunque puede desactivarlas, o establecer variables específicas para la relación.

No, eso no es lo que quería decir.

Quise decir que entrené xgboost en otros rasgos para obtener akurasi 0.83 en nuevos datos.

Construido los rasgos de OHLC y otro indicador

de acuerdo con el principio

O[i] - H[i-1]

L[i-5]-indic[i-10]

........

....

..

y así todas las combinaciones posibles (todos con todos).

Tengo unos 10.000 rasgos.

300 de ellos útiles.

el modelo dio 0.83 en los nuevos datos.

Roman

No entiendo muy bien a qué te refieres con un constructor automático de rasgos?

Quiero automatizar lo descrito anteriormente para que el propio ordenador construya características, y entonces no habrá 10k características para elegir, sino mil millones por ejemplo....

Romano

¿Búsqueda automática de las características en sí, o búsqueda automática de dependencias entre las características disponibles?

creación/construcción automática de características ---> comprobación de idoneidad ---> selección de las mejores ---> posiblemente mutación de las mejores en busca de otras aún mejores ....

Y todo es automático.

Basado en MSUA, si lo has leído... pero sólo basado en él....

 
Roman #:

Hay un montón de ajustes diferentes en el programa, sólo que no entiendo muy bien cómo trabajar con ellos.

Sólo estoy estudiando la funcionalidad a mí mismo desde ayer ))
Y su conjunto de datos sólo por cierto, para estudiar la funcionalidad, así, tal vez algo y exprimir de sus datos.

¿Qué es este programa?

Las conclusiones sobre objetivos y atributos son las mismas que HMM. No está claro de dónde vienen 😀 .
 
La gente no estúpida que piensa que proximidad y probabilidad son lo mismo no lo entiende.....
Lo que no enseñan en la escuela de formación profesional es que matemáticamente cualquier matriz es la misma 😀😀😀😀 y las operaciones sobre ellas son las mismas. Sólo difieren los algoritmos de definición de conglomerados y los nombres.
 
Sí, matemáticamente cualquier matriz es la misma, de ahí que proximidad y probabilidad sean lo mismo)))).
No te avergüences, no estudiante.
leer probabilidadgeométrica

Es un verdadero muñón, aferrándose a cada palabra.

Tiene distrofia cognitiva total, ¿cómo puede siquiera argumentar sobre algo?
 
¿Hmm usa probabilidad geométrica?
¡No! ¿Qué haces con eso?
Llamar proximidad a una probabilidad geométrica, OK. Sigue sin ser comparable a la probabilidad normal...

Es que no admites que eres tonto, cambias de opinión en cada post, saltas de tema en tema, me insultas.
Solo para evitar admitir lo obvio....


esa es la probabilidad de una agrupación, interpretada geométricamente.

se te ha dicho que deliras y que no sabes de lo que hablas. Nadie ha cambiado desde entonces.

