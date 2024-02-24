Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3113
Renate, todos esperan un personaje desempaquetable para todos los pases.
cuánto tiempo se puede esperar si es increíblemente difícil, dar algún tipo de comentario.
No he entendido bien el sentido de la pregunta.
¿Puedes dar más detalles por favor?
todos lo pensaron, es en multi simbolo, se usa el mismo desempaquetado en memoria
El propósito original era contar cuántas veces dijiste la palabra GARCH, porque me parece que cincuenta, no menos)))))
No soy partidario ni opositor de GARCH. No soy partidario ni opositor de nada en absoluto.
Estoy identificando un problema y seleccionando una herramienta para resolverlo. Garch predice SIGNIFICANCIA, y en la terminal "compra-venta" órdenes, más apropiadamente MO.
GARCH lo suelo mencionar como reacción a los posts cuando a nivel ingenuo intentan modelizar estadísticos de cociente, ignorando por completo la no estacionariedad del cociente. Y la modelización de la no estacionariedad en GARCH es de primera categoría.
¿Está la fórmula ternaria en forma de tensor?
em-ze-cuadrado
;)
es físico
em-tsu-cuadrado
;)
es físico
Rena, deja de correr.
La piscina de tu vecino es tuya.
¿Sabe usted lo que GARCH SIGNIFICANCE está prediciendo? Si lo hace, ¿qué hacer con él en la salida. ¿Vender opciones?
Al menos esboza lo que hiciste y lo que no funcionó. ¿O lo que intentaste hacer/imaginar en general?
ZY garch es también MO
GARCH (Heteroskedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada) es un modelo que se utiliza para describir la variabilidad de la volatilidad de los precios en el mercado. Estima la probabilidad de cambios futuros en la volatilidad y tiene en cuenta la no linealidad y la autocorrelación de los datos.
GARCH puede ser útil para los operadores de Forex, ya que ayuda a determinar el nivel óptimo de stop loss y take profit, y a predecir posibles riesgos en la negociación. Además, GARCH puede utilizarse para determinar el tamaño óptimo de la posición dada la volatilidad actual del mercado.
Para utilizar GARCH en el mercado de divisas, el operador debe evaluar primero el modelo a partir de los datos históricos de precios. A continuación, a partir de los resultados, puede determinar el nivel óptimo de stop loss y take profit y el tamaño de la posición. También es posible utilizar GARCH para predecir futuros cambios en la volatilidad y tomar las decisiones adecuadas para abrir o cerrar posiciones.
En general, GARCH es una herramienta útil para que los operadores de divisas tengan en cuenta la volatilidad del mercado y tomen decisiones de negociación más informadas.
***
Debería tener al menos 2 modelos, uno que prediga la dirección y otro la volatilidad. La volatilidad sería responsabilidad de Garch, digamos. ¿Y eso en qué le beneficia? Pues aproximadamente nada, porque los modelos no estarán sincronizados en sus estimaciones. Has predicho la dirección, luego eliges el riesgo basándote en el GARCH, ¿cuál debería ser? El que sea, porque no sabes si la operación será rentable o no.
em-tsu-cuadrado
;)
es físico
No puedo sacarme de la cabeza este problema de secundaria.
En órbita a 200 kilómetros de altura. Desde el nivel del mar.
Una nave espacial viaja en ingravidez.
La masa de la nave espacial es de 1000 kg.
La masa del astronauta es de 100 kg.
La masa del termo con agua es de 1 kg.
¿Cuál es el peso del astronauta y cuál el del termo?
La velocidad se puede despreciar.
P.Z.