Maxim Dmitrievsky #:
¿Crees que la agrupación no funciona con datos nuevos? Eso es una tontería )

no lo entiendes...

Hay un cluster/estado.

Tiene un principio, tiene un final, digamos 5 velas.


a través de klsterisation usted sabrá el número de este cluster en la 5 ª vela (cuando el prototipo de cluster se compara con el estado actual).

a través de hmm sabrás el número del cluster/estado en la 1ª vela (o más bien probabilidad)

Maxim Dmitrievsky #:
Conocerá el número de clúster en los datos actuales en ambos casos, sin ningún desfase

No.

La agrupación es reconocimiento.

Es predecir en qué estado estás ahora mismo.


Digamos que tenemos dos estados, con cabeza y sin cabeza.


Así es como funciona el clustering - comparándolo con un cluster prototipo.


Es decir, nos enteramos del estado del conglomerado a posteriori, cuando se ha realizado la comparación con el prototipo.

=================

Y el HMM nos dará la probabilidad de que estemos en el estado del GP.


Maxim Dmitrievsky #:
Ya basta.)

Tú también...

Si el algoritmo de Viterbi de HMM puede producir algo como la agrupación 111222444111111.....

no significa que sea clustering.

Elazul es agrupación, dos agrupaciones, dos prototipos, cabeza hombros/NO cabeza hombros.

El rojo es SMM, la probabilidad es NO hombros cabeza.




Ya en este punto, está claro que el estado ha cambiado, y el estado del GP puede ser identificado mucho antes con SMM que con clustering.


Clustering identificó el GP en el hombro derecho del GP, y SMM en el izquierdo...

¡Gracias a todos paka!

