Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2810
Si Alexei quisiera pensar y escuchar, tardaría dos minutos con mi guión....
Interesante juicio de valor. No escuchaste lo que te escribí. ¿Necesitas un ejemplo?
sí, he leído ... tantos errores de pensamiento en no tantas líneas de texto que no he visto desde hace mucho tiempo ...
Dame un ejemplo).
¿Sabes lo que es la correlación? Dices tantas tonterías que empiezo a temblar.
Aquí tienes un ejemplo de lo que digo: una muestra amarilla recortada y otra verde entera, piénsalo.
Todavía no se te ha ocurrido que nadie entiende lo que significan tus signos, ¿quizás deberías significar el significado de los garabatos? ))
Creo que deberías ser más comedido. Deja las frustraciones de la vida para un compañero de copas o un cura.
Obviamente, Pn son predictores y K es el coeficiente de correlación. El ejemplo muestra cómo puede cambiar el coeficiente si el otro 50% de los datos cambia su consistencia. Tu planteamiento sólo puede aplicarse a datos estacionarios, con una correlación invariable, lo que no ocurre en nuestro caso. Así que te recomiendo que pienses antes de reírte.
Sobre pensar....
La pregunta es ¿por qué pasar por todas las variantes de la correlación de los signos de 0,1 ... 0,2 ... 0,7 ... 0,8 aumentando así la matriz ya enorme de trabajo para el algoritmo?
Incluso el ruido aleatorio generado puede correlacionarse con el predictor en 0,6 y 0,8 , raramente más...
De ello se deduce que es estúpido tomar umbral de correlación inferior a 0,8, pero usted decidió hacer una sobremuestra completa, lo que demuestra que usted no piensa en lo que está haciendo....
Así que tengo derecho a reírme, creo que sí...
¿Acaso piensas lo que dices?
Tu enfoque sólo se puede aplicar a datos estacionarios con dependencia invariable, que no es el caso aquí.
Este no es mi enfoque, sino el tuyo, y fue bastardeado inicialmente, y tres personas te lo contaron.
Lo único que digo es que estoy experimentando y sacando conclusiones.
No es mi planteamiento, es el tuyo, y para empezar era macabro, y te lo han dicho tres personas.
¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es mi enfoque? No entiendo de qué estás hablando.
Tú, en concreto, afirmaste que no se puede entrenar un modelo con una muestra: te equivocaste.
la memoria es una NS con pesos entrenados, la reentrenas a cada paso, mueves los pesos un poco... no mucho, tan lag.
y no puedes transferir eso al terminal.
Lo he probado, no funciona, todo se reduce a las señales de nuevo.
Por si os interesa, os tiro el diseño de un tester multidivisa con spread, lote primitivo y una pizca de apertura de posiciones de cierre con lote fraccionario.
Para que el tester funcione, hay que preparar un dataframe con columnas ['open', 'spread], y además lanzar un array numpy de formato x (n,2) con previsiones de probabilidades de compra/venta para cada nueva barra en señal. El probador funciona a partir de un bucle, a continuación se muestra un ejemplo de inicialización del uso del probador
La lógica de negociación y el lote se pueden ajustar en el método transcript_sig del objeto Symbol.
Los resultados de la prueba están en el diccionario trade_history_data, para la prueba global y trade_symbol_data de cada símbolo.
hay listas, si alguien quiere optimizar o cambiar algo - bienvenido)
Вы, в частности, утверждали, что модель на выборке нельзя будет обучить - Вы ошиблись.
¿Soy el único al que las palabras "algo-trading" y "alcohol-trading" le suenan casi idénticas?
como que te hace dudar