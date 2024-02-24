Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3108
Pero, ¿a quién me dirijo, a un amante de las soluciones estándar? .....
Digamos que usted puede comparar las distribuciones de cada capa (partición por el número A), y luego calcular el porcentaje de distribuciones similares. Pero tal vez hay una buena solución lista.
¿Cómo se puede hacer eso? )))
como si te hubiera pillado y se regodea))))))
Los que pueden crear soluciones a medida también pueden utilizar las ya hechas, pero al revés, no.
Así que no me has pillado.
Existe un fenómeno llamado hiperactividad, cuando una persona parece estar en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. Del mismo modo, el uso incontrolado de paquetes conduce a la fatiga y a la desorientación, y después a la ira, más que a la adquisición de unos conocimientos mínimos :))
He probado el bot que lancé aquí el 15 de mayo, ha pasado un mes. Con diferentes sl y tp diferentes resultados, pero en promedio todos en el crecimiento.
Take 5 pips stop 50 ?
es un patrón a largo plazo, la señal se mantiene en una dirección durante mucho tiempo.
He demostrado que durante 20 años, sólo 1000 + oficios. Tomas cortas son una de las salidas, de lo contrario habrá pocos oficios.
Alguna táctica que desconozco.
pocas operaciones, sin interés, y la señal de cierre puede no ser tan eficaz como si cierra una operación antes o reabre varias operaciones.
los beneficios crecen más rápido si utiliza un tamaño de lote cada vez mayor a medida que aumenta el capital.
es una cuestión de preferencia, el modelo es el mismo.