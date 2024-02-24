Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3108

Nuevo comentario
[Eliminado]  
Así se encuentra el número óptimo de clusters. Puedes probar con una mezcla gaussiana en lugar de kmins.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Pero, ¿a quién me dirijo, a un amante de las soluciones estándar? .....

Aleksey Vyazmikin #:

Digamos que usted puede comparar las distribuciones de cada capa (partición por el número A), y luego calcular el porcentaje de distribuciones similares. Pero tal vez hay una buena solución lista.

¿Cómo se puede hacer eso? )))

 
mytarmailS #:

¿Cómo es posible? )))

como si te hubiera pillado y se regodea))))))

Los que pueden crear soluciones a medida también pueden utilizar las ya hechas, pero al revés, no.

Así que no me has pillado.

[Eliminado]  
Andrey Dik #:

como que lo atrapó y se está regodeando).

Los que pueden crear soluciones a medida también pueden utilizar las ya hechas, pero al revés, no.

Así que no me ha pillado.

Existe un fenómeno llamado hiperactividad, cuando una persona parece estar en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. Del mismo modo, el uso incontrolado de paquetes lleva más bien a la fatiga y la desorientación, y luego a la ira, que a adquirir unos conocimientos mínimos :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Existe un fenómeno llamado hiperactividad, cuando una persona parece estar en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. Del mismo modo, el uso incontrolado de paquetes conduce a la fatiga y a la desorientación, y después a la ira, más que a la adquisición de unos conocimientos mínimos :))
eres un optimista Max, creo que es mucho peor))).
[Eliminado]  

He probado el bot que lancé aquí el 15 de mayo, ha pasado un mes. Con diferentes sl y tp diferentes resultados, pero en promedio todos en el crecimiento.


 
Maxim Dmitrievsky #:

He probado el bot que lancé aquí el 15 de mayo, ha pasado un mes. Con diferentes sl y tp diferentes resultados, pero en promedio todos en el crecimiento.


Tome 5 pips parada 50 ?
[Eliminado]  
mytarmailS #:
Take 5 pips stop 50 ?

es un patrón a largo plazo, la señal se mantiene en una dirección durante mucho tiempo.

He demostrado que durante 20 años, sólo 1000 + oficios. Tomas cortas son una de las salidas, de lo contrario habrá pocos oficios.

 
Maxim Dmitrievsky #:

es un patrón a largo plazo, la señal persiste durante mucho tiempo en una dirección

mostró que en 20 años, sólo 1000 + oficios. Las tomas cortas son una de las salidas, de lo contrario habrá pocas operaciones.

Es algún tipo de táctica que no estoy familiarizado.

¿Como una señal de compra es a largo plazo, pero las propias posiciones de compra se abren y cierran a menudo?
Si es así, ¿por qué no mantener la compra?
[Eliminado]  
mytarmailS #:
Alguna táctica que desconozco.

¿Como que la señal de compra es a largo plazo, pero las posiciones de compra se abren y cierran a menudo?
Si es así, ¿por qué no mantener la compra

pocas operaciones, sin interés, y la señal de cierre puede no ser tan eficaz como si cierra una operación antes o reabre varias operaciones.

los beneficios crecen más rápido si utiliza un tamaño de lote cada vez mayor a medida que aumenta el capital.

es una cuestión de preferencia, el modelo es el mismo.

1...310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115...3399
Nuevo comentario