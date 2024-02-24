Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2137
He perdido el interés en hablar contigo))
no hay problema)
No. No niego la utilidad de los indicadores, incluso de los osciladores. Pero no se puede construir un modelo de máquina sobre ellos que tenga en cuenta el cambio real del precio en pips. Esto es importante a la hora de decidir si comprar o vender. La señal estará ahí. Pero la longevidad es muy cuestionable.
Hay que construir un modelo de mercado a unos precios y tiempos determinados. El reconocimiento de la máquina implica una característica en forma de precio, no un derivado borroso del tiempo.
No pretendo un modelo de mercado, sólo beneficiarme de los movimientos de los precios.
No he probado los modelos en los osciladores solo del artículo, y no sé qué saldría de ahí, si hubieras leído el artículo sabrías que no solo se usan osciladores ahí. Sin embargo, su utilidad resultó ser muy elevada.
La longevidad del modelo depende de la recurrencia de los eventos y los osciladores pueden agregar perfectamente los eventos independientemente de los indicadores de la escala de precios en valores absolutos, se agudizan principalmente en el cambio relativo de los indicadores, por lo que incluso un cambio de precio significativo en pips les permite permanecer en su zona de probabilidad, lo que facilita el aprendizaje. Por ello, la propia naturaleza de los osciladores facilita la creación de modelos estables.
De hecho, lo único que hay que predecir es la velocidad de las líneas de tendencia superior e inferior trazadas desde los dos últimos extremos,
a partir de la velocidad podemos construir (extrapolar) la tendencia prevista rayos
Así que necesitamos modelos de regresión. Es más complicado con la línea superior (límite).
Es como un robot, siguiendo un algoritmo... que se repitió por tercera o cuarta vez hoy...
Primero dice que estamos mintiendo, luego dice que no sabe nada del modus operandi, y luego, cuando le preguntas "¿Qué estás haciendo y cómo?", dice algún pensamiento filosófico profundo como "el agua baja / el fuego sube" y desaparece, luego todo se repite... ))
Así que se necesitan modelos de regresión. Es más complicado con la línea superior (límite).
Sí, lo intenté hace muchos años, no funcionó muy bien, los niveles horizontales son mejores, pero entonces era inexperto, quizá no preprocesé bien los datos
=====
He estado pensando durante un tiempo, ahora definitivamente veo toda la preparación de datos de manera muy diferente que antes.... bueno, puedes probar
===========
Por cierto, un acertijo de fantasía.
¿Alguien sabe cómo preprocesar los datos para que AMO pueda ver que es el mismo patrón, cómo hacerlo invariable al tamaño del patrón.
lasredes convolucionales no cuentan...
Me pregunto, ¿alguien lo sabe?
No estoy estresado :) A veces las preguntas y afirmaciones inesperadas como la de mi oponente me permiten estructurar mis pensamientos para una respuesta, lo cual es útil.
Sí, lo intenté hace muchos años y no me salió muy bien, los niveles horizontales son mejores, pero entonces era inexperto, quizá no preprocesé muy bien los datos
=====
Una pequeña reflexión, ahora definitivamente veo toda la preparación de los datos de manera bastante diferente que antes.... bueno, vale la pena intentarlo
Merece la pena probarlo.
Hay que decidir una métrica para buscar, la velocidad no funcionará debido a la diferente volatilidad. Se necesita algo como la SCO, y algo más que pueda caracterizar el segmento.
Me pregunto si alguien lo sabe.
En mis predictores describo la posición relativa de los nodos vecinos. Obtengo un vector como este a la salida de N valores.
Vale la pena intentarlo.
Tenemos que decidir una métrica para buscar, la velocidad no funcionará debido a la diferente volatilidad. Necesitamos algo como SCO y algo más que pueda caracterizar el segmento.
funcionará si se resuelve el problema de la invariabilidad
Entonces, ¿hay que adelgazar las tics?
Tal vez puedas usar la NS para averiguar cómo adelgazar las garrapatas.
Cargue una serie de ticks y deje que la red neuronal diluya el flujo hasta que satisfaga algunas condiciones.
Deje que los expertos le digan si es posible o no...
Tal vez, las garrapatas están en perspectiva, las estoy recogiendo en M1.