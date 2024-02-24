Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2136
Por supuesto que se puede, pero hay que configurar la tarea correctamente
Bueno, que Alejandro dé el archivo con tildes (creo que tiene sin filtrar) y describa los criterios que debe cumplir la serie adelgazada.
¿Por qué atiborrar decenas de indicadores de MOE para la formación cuando se puede enseñar a partir de puntos en el espacio (patrones)? El programa producirá una solución sin errores.
Te he explicado lo que es un indicador, con colores como un niño, y sigues revolviendo lo mismo.
Si sabes cómo tomar una decisión infalible, ¿por qué me necesitas a mí?
Bueno, que Alejandro te dé un archivo con ticks (creo que los tiene sin filtrar) y describa los criterios que debe cumplir una serie adelgazada.
No me interesa...
No entiendes lo que es un indicador, o más bien un filtro...
Un indicador es una fórmula matemática (filtro) que transforma la información original en algo mejor (filtrado).
Al trazar una línea de tendencia a lo largo de los extremos para filtrar un evento, se crea una transformación matemática(filtro)== indicador
Pero luego, por ignorancia gritas que no funciona)) - paradoja))
Más concretamente, el problema del pensamiento estereotipado...
PUNTO))
Las fórmulas científicas no te acercarán al éxito).
Hay que entender el mercado para hacerlo.
Esa es la cuestión aquí.
No se trata de formalismos científicos, sino de conceptos generalmente aceptados...
Es necesario que la gente hable el mismo idioma, entonces y sólo entonces hay posibilidad de que se entiendan...
No se puede construir un modelo de mercado a partir de las lecturas de los indicadores.
Un modelo sólo puede construirse mediante la posición de los puntos en el espacio.
En nuestro caso, por la posición de los puntos en el plano de la carta.
Los indicadores se crean para describir el estado del mercado destacando la información importante, según la opinión del creador del indicador. Si la información destacada, a veces mediante una transformación, es realmente importante para los participantes en el mercado, entonces el indicador mejorará el modelo de negociación (no el modelo de mercado).
En general, no entiendo por qué de repente has decidido que sólo utilice indicadores, ya que yo entendía los osciladores. En mi artículo he demostrado que los indicadores del conjunto de entregas estándar pueden ser útiles, ¿lo niegas?
Opinión equivocada y contradictoria.
¿Quién dice que los puntos del gráfico no pueden ser puntos indicadores?
Por cierto, los indicadores más útiles son los que estructuran la superficie del gráfico.
¿Qué quieres decir con eso?
De hecho, lo único que hay que predecir es la velocidad de la línea de tendencia superior e inferior trazada desde los dos últimos extremos,
en base a la velocidad podemos construir (extrapolar) los rayos de tendencia previstos
Los indicadores se crean para describir las condiciones del mercado destacando la información importante según el creador del indicador. Si la información destacada, a veces mediante una transformación, es realmente importante para los participantes en el mercado, entonces el indicador mejorará el modelo de negociación (no el modelo de mercado).
En general, no entiendo por qué de repente has decidido que sólo utilice indicadores, ya que yo entendía los osciladores. En mi artículo mostré que los indicadores de la entrega estándar pueden ser útiles, ¿lo niegas?
No. No niego la utilidad de los indicadores, incluso de los osciladores. Pero no se puede construir un modelo de máquina sobre ellos que tenga en cuenta el cambio real del precio en pips. Esto es importante a la hora de decidir si comprar o vender. La señal estará ahí. Pero la longevidad es muy cuestionable.
Hay que construir un modelo de mercado a unos precios y tiempos determinados. El reconocimiento de la máquina implica una característica en forma de precio, no un derivado borroso del tiempo.
Opinión equivocada y contradictoria.
¿Quién dice que los puntos de un gráfico no pueden ser puntos indicadores?
Por cierto, los indicadores más útiles son los que estructuran la superficie del gráfico.
Muy cierto. El propio gráfico es el indicador de las variaciones de los precios.
Sólo digo que es más rentable utilizar un punto deprecio en el tiempo para MO que una niebla de algún makdi o estocástico.
De hecho, lo único que hay que predecir es la velocidad de la línea de tendencia superior e inferior de los dos últimos extremos,
a partir de la velocidad se puede construir (extrapolar) la tendencia prevista rayos
He perdido el interés en hablar contigo)).