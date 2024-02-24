Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2131
Estoy pensando en la "búsqueda completa" de regularidades, sin un objetivo como "lo que sucederá en la próxima vela" y similares...
La búsqueda consiste en buscar sólo regularidades, el objetivo es encontrar una regularidad, y no "lo que habrá en la próxima vela", además las regularidades se pueden estirar en el tiempo, por ejemplo si hoy fue el "evento 1" y luego el "evento 2", y luego el "evento 3"... por ejemplo si hoy tenemos el "evento 1" y luego el " evento 3", entonces mañana a las 14:05 será una vela ascendente o algo así))
Tengo una idea más clara de cómo debería ser y qué algoritmo aplicar, pero probablemente necesitaría cierta potencia de cálculo, que no tengo (
Por cierto una pregunta, ¿cuántas repeticiones de un evento para considerarlo un patrón?
En teoría, debería ser lo mismo.¿Con qué has estado entrenando, con un catbust?
El número de opciones diferentes en días, horas y minutos es igual al número de opciones en senos y cosenos. Ambos tienen 10080 valores diferentes en 7 días, que cambian una vez por minuto.
Si hay alguna aleatoriedad en el entrenamiento, ésta puede ser la razón de la diferencia.
Los experimentos son siempre más importantes.
Observe el primer predictor T1 (Den_Nedeli_S), o más exactamente su cuadrícula
T2
Y días de la semana sin transformación horaria.
Como ves, las cuadrículas son diferentes y hay diferentes deltas entre los dígitos, aunque los ajustes de partición son los mismos:
Lo que significa que puede hacer coincidir la división con mayor precisión, lo que puede dar lugar a un ajuste o un mejor resultado...
Utilizo el criterio: no menos del 1% de toda la muestra y lo que importa es la "frecuencia" de recurrencia de un evento con el mismo resultado. No sé cómo medir la "frecuencia".
DE ACUERDO. Seno+ coseno es mejor no sólo para NS, sino también para los árboles.
Yo no sacaría esa conclusión: hasta ahora podemos decir que el resultado no es idéntico.
la rueda del tiempo
.
Estoy pensando en hacer una "búsqueda completa" .....
Sólo pongo la hora y el día de la semana y el color de la vela...
datos como una sola semana, cuarenta semanas en total, y buscó patrones dentro de ellas
Friday_18:20_dw significa viernes - 18:20 - vela descendente
confianza - el porcentaje de la regla 1 que funciona es del 100%
recuento: cuántas reglas de este tipo se han encontrado
esta norma
Significa que si el jueves a la 1 de la madrugada hubo una vela ascendente, el viernes a las 18:20 estará descendiendo. Se encontraron 20 reglas, por lo que la regla ha funcionado 20 veces de las 20 encontradas
IDD...
Utilizo el criterio de al menos el 1% de toda la muestra y la "frecuencia" de un evento con el mismo resultado es importante. No sé cómo medir la "frecuencia".
Los mismos eventos son eventos con el mismo resultado.
100% de la muestra / % de repetición. El 1% es frecuencia, pero sin regularidad. Ahí es donde la cosa se complica. Lo dividimos en períodos y vemos la regularidad de los acontecimientos. Puede utilizar simplemente el mínimo y el máximo en un período y dividir el mínimo por el máximo para obtener la regularidad relativa y puede utilizar la raíz cuadrada media).
la rueda del tiempo
puedes añadir más minutos armónicos, y sumar las sinusoides, obtendrás una curva para describir los tres signosPero qué pasa con las vacaciones y los fines de semana, hay que tenerlo todo en cuenta, ¿qué sentido tiene todo esto?
He probado mi métrica , pero sólo funciona para SL=TP, para otros ratios hay que contar Hearst.