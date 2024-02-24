Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2139
No pretendo crear un modelo de mercado, sólo pretendo beneficiarme de los movimientos de los precios...
¡El objetivo más verdadero! Y para mí, los ingresos son el criterio más correcto para evaluar los modelos/enfoques, cualquier cosa, un ingreso estable.
es una simple comparación lógica de todo con todos, es primitiva y acertada
primitivo porque puedes describirlo con más precisión.
es una tontería porque no se puede hacer lo inverso.
Exactamente maraic. Hasta ahora he descrito las tendencias de las barras puras según Williams, desde el max min del primer orden, desde el max min del segundo orden y el max min del tercer orden. y las tasas están contando. Lo codifico como TrUpB_1 TrDnEx1_0 - es un plano. Una tendencia de segundo orden es cuando la tendencia no cambia de dirección tras la aparición de extremos de segundo orden.
Los estados individuales son también un estrechamiento y ensanchamiento del corredor definido por la velocidad entre extremos del mismo orden. También hay un JumpUp y un bar fence - es cuando los mínimos de los máximos de primer orden se alternan después de una barra en la siguiente. Es un problema, parece ser fácil de identificar, pero los datos son demasiado diferentes. En general, es cuando varias barras son como una valla, es decir, es más gruesa que un pasillo normal.
Una tendencia también se define por la relación entre la dispersión del cuerpo (corredor) y el máximo mínimo, aunque no es muy correcta. Puede ser un corredor plano y delgado y su longitud puede estar determinada sólo por el tiempo de existencia, probablemente, deberíamos contar el número de barras. Es realmente complicado, los puntos y el tiempo... Todavía no lo he descubierto. Aparentemente, si la anchura del pasillo es normal para una gama, es un piso, y si es más ancha, es una valla.
Bueno, en general, un mundo tan interesante se obtiene en 132 bares))) Planifico la lógica de penetración del canal en función del estado de la serie y de los estados anteriores.
Los mensajes privados para ti están cerrados, escríbete a ti mismo.
Están abiertos a los amigos.
Bueno, en general, un mundo tan interesante resulta en 132 bares)))) Planifico la lógica de la ruptura del canal en función del estado de la serie y de los estados anteriores.
Cuando se rompe el canal, ¿se negocia hacia dentro o hacia fuera?
Cuando se rompe el canal, ¿se negocia hacia dentro o hacia fuera?
En el exterior. Dentro es más difícil. Aunque todo depende de la condición. Es que el algoritmo hacia el exterior es evidente. Dentro deberíamos pensar)).
no lo consiguió)
No lo entiendo).
Bueno, la pregunta era sobre la codificación del estado de BP. Al principio quería utilizar números, pero luego comprendí que no puedo recordarlo todo, así que decidí mostrar las regiones estacionarias en texto abreviado. Ah, ¿y eres amigo de Williams? ¿Extremo a corto plazo? Tengo la primera, la segunda y la tercera orden. En resumen, escriba en los comentarios del código. Williams es más informativo que ZZ.
No soy un amigo, me refería a otra cosa, es poco probable que Williams trabaje aquí.
No hablo de Williams, es un ejemplo, me he dejado llevar. Me refiero a la codificación. Bueno, creo que no lo entendí del todo. Sólo estoy tratando de explicar cómo hacer que los datos en zigzag de diferentes escalas, en unidades relativas de datos, tal vez ayudará.
¿Para qué lo necesito? Para comprobar la estrategia con las líneas de tendencia y para convertir todo en símbolos, ¿para qué? )))
Además sé cómo hacerlo, sólo tenía curiosidad por conocer más opciones...
No sé... He hecho un primer borrador por así decirlo del algoritmo, la generalización no es muy buena pero a veces es un buen acierto.
Si alguien se anima a trastear con él, podemos discutir cómo representar los datos para que AMO pueda entender algo, aunque yo no lo he probado directamente sin normalización.