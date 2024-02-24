Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2141

Vladimir Perervenko:

Vladimir, ¿sabes lo que enferma a ZZ del paquete TTR

a veces dibuja tales insuficiencias

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)
Y en general, cuanto más lo miro, más inadecuado me parece.
 
Tal y en MT con un zigzag
 
Evgeniy Chumakov:
Esto y en MT con un zigzag

¿Es normal para ti?

 
mytarmailS:

¿Es eso normal para ti?

No, no lo es.
 
Evgeniy Chumakov:
No, por supuesto que no.

¿Por qué ocurre esto entonces?

 
mytarmailS:

entonces, ¿por qué ocurre esto?


Bueno, aparentemente no todos los casos están contemplados en el algoritmo, ¿qué más se puede decir?

 

En cuanto a la normalización invariante del TF para el modelo ...

tomamos la serie, identificamos los puntos de ruptura importantes.

dejar sólo los puntos extremos, eliminar el resto

normalizar

ahora toma las distancias entre los puntos de ruptura de la primera serie, crea una nueva serie a partir de ellas y normaliza también

de tal manera que tendremos una serie normalizada, tanto en amplitudes como en tiempo (frecuencias).


Todo lo que se necesita es mantener el número de extremos en el patrón parejo, todo lo demás se normaliza.


Así, el modelo puede ser alimentado con datos, incluso un minuto o una semana, y lo verá como la misma cosa, será invariable a la TF.

Puedes entrenar un modelo para todos los TFs a la vez

=============================================

Para los que no han entendido qué es y para qué sirve

Este será un mismo patrón para el modelo porque es un mismo patrón

mytarmailS:

no funciona

 
Maxim Dmitrievsky:

no funciona

¿Qué es lo que no funciona? ¿La normalización? ¿Está usted privado de sueño o qué?)

 
Evgeniy Chumakov:

Ejecutar esta ZZ en el NS

se debe hacer en una ventana deslizante pero n extrema, no todas, eso es lo primero

En segundo lugar, todo lo que escribí fue hecho para predecir una línea de tendencia, no sólo por diversión...

Todas esas transformaciones se hicieron para una tarea determinada.

