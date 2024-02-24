Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2142

Evgeniy Chumakov:


Pasa esta ZZ por el NS.

¿Qué quiere que prediga? ¿El tiempo normalizado o el precio normalizado?

 
Evgeniy Chumakov:

Preferiblemente el precio, el tiempo como una fila adicional (si afecta a la previsión o no)

En general la NS revelará algo interesante de estas dos series o no.

importancia de los signos

previsiones después de la línea vertical

previsión de la línea azul


 
Evgeniy Chumakov:


es decir, ¿la serie temporal no tiene ningún efecto en la predicción?

Y predecir la serie temporal


previsión azul - ¿está bien la previsión o no?

¿Te has equivocado esta vez en la dirección de la fila?

¡¡predice AFIGUAMENTE!!

Pero pensemos, si damos un número de máximos y mínimos, ¿necesitamos tiempo para entender que después del máximo habrá un mínimo?

 

tiempo


 
Evgeniy Chumakov:

¿Puedes hacer un archivo como el que he publicado, pero añadiéndole una columna de previsión?

¿Cómo has hecho la normalización?

Aquí está todo el código, desde la lectura del archivo hasta el entrenamiento del modelo, pasando por la escritura...

dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt",sep = ",",header = F)

x1 <- dt$V4
x2 <- dt$V5  #  time

X <- cbind(  hank(x1,10) , hank(x2,10) )
Y <- c(diff(x1),0)

tr <- 100:5000
ts <- 5001:length(x1)

rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree=100)
pr <- predict(rf,X[ts,])

DT <- tail(dt,length(PR1))
dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2)
dt2<- dt2[,-6]

write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv")

Qué difícil puede ser...

ddd.csv  54 kb
 
Evgeniy Chumakov:

Pues sí, aquí era aún más fácil https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494

lo tengo )))) aceptado )

 
Evgeniy Chumakov:


Algo en su archivo no coincide con la fila prevista (valores + -)

Enséñame una foto.

 
mytarmailS:

Vladimir, ¿sabes lo que enferma a ZZ del paquete TTR

a veces dibuja esa insuficiencia.

Y en general cuanto más lo miro, más me parece inadecuado

Es una ZZ normal y adecuada. Pero para dibujar ZZ en EURUSD con una rodilla de 9 pips - ? Hace mucho tiempo que no tengo estos artefactos.

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)

1. Comprueba la clase HL. Tiene que ser o bien matrix o bien xts. ¿Qué son esos puntos al final del nombre? d$X.HIGH.

2. Hace tiempo que no tengo una rodilla de menos de 25 pt(4 dígitos) en este símbolo. Juega con el tamaño de la rodilla.

 
Vladimir Perervenko:

Una ZZ normal y adecuada. Pero para construir una ZZ en EURUSD con una rodilla de 9 pips - ? Hacía mucho tiempo que no tenía esos artefactos.

1. Comprueba la clase HL. Tiene que ser o bien matrix o bien xts. ¿Qué son esos puntos al final del nombre? d$X.HIGH.

2. Hace tiempo que no utilizo una rodilla menor de 25 pt(4 dígitos) en este símbolo. Juega con el tamaño de la rodilla.

De acuerdo, lo investigaré.

Y así es como R-ka llama a mis variables cuando leo del tcht.


Evgeniy Chumakov:

Fila azul, previsión roja.

Bueno, la predicción era conocida el punto anterior.


Aunque debería haberse escrito teniendo en cuenta, eh...

 
Vladimir Perervenko:

Mejor que 144.

Es posible. La lógica es aproximadamente un par de horas, un día, una semana, un mes, un trimestre, un año, 10 años.

