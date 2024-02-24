Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2771
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Predicción exacta para dentro de 5 (!!!) horas: el tipo no cambiará...no hay negociación.
Nota curiosa a favor de la ventana de reeducación y tartamudez de Sanych
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
Ya se sabe: es mejor no operar las primeras horas del lunes. Por cierto, también las últimas horas del viernes.
Por cierto, tu EA
Resultado de las señales en EURUSD desde 2021.03.01,00:00:00
Sin muestra de entrenamiento y sin muestra "fuera de entrenamiento".
El modelo funciona en H1.
Datamining y entrenamiento del modelo a cada hora.
El número inicial de predictores es de unos 170.
Número de modelos MO= 3 utilizando de 5 a 10 predictores dataminados.
Ejecutar 1000 barras. Tiempo de cálculo = 6,78 horas.
Predicción de corto, largo y fuera de mercado - modelo ternario
Resultados de la predicción:
Predicción a 1 hora vista
corto_er <- 0.8947
largo_er <- 0.9285
Predicción con 2 horas de antelación
short_er <- 0,6578
long_er <- 0,8928
Predicción con 3 horas de antelación
corto_er<- 0, 5789
long_er <- 0, 6785
¿Podemos ver los tratos?
No hay nada preparado, hay que mover las manos. Mucho más importante es una reducción radical del tiempo. 1000 bar no es nada. Ese es el principal problema hoy en día.
Lo pongo por hacer campaña sobre el poder predictivo de los predictores.
¿Podemos ver los tratos?
Pensé en investigar, no es fácil para mí, pero realmente muy interesante.
No hay nada preparado, hay que mover las manos. Mucho más importante es una reducción radical del tiempo. 1000 bar no es nada. Ese es el principal problema hoy en día.
Lo puse ahí para agitar el poder predictivo de los predictores.
¿Qué no está listo?
Vinculación a la tabla de cotizaciones.
Fijaciones a la tabla de cotizaciones.
¿Hubo alguna negociación? ¿O fue todo a nivel de pruebas en el r-ke?
¿Hubo algún tipo de comercio? ¿O fue todo a nivel de pruebas en el r-ka?
Sólo R.
Estoy lejos de ser un profesional en MO, así que me gustaría saber cómo resolver un problema.
Como ustedes saben, para convertir la temperatura de Fahrenheit a Celsius se utiliza la fórmula estándar: C = (F-32)*5/9
El gradient bousting muestra excelentes resultados dentro de la muestra, pero fuera de ella el error aumenta inmediatamente.
¿por qué? porque la fórmula es muy simple. ¿qué podemos decir de una relación compleja en el mercado de divisas?)
¿cómo hacer que este algoritmo muestre buenos resultados en OOS?