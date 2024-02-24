Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2771

Predicción exacta para dentro de 5 (!!!) horas: el tipo no cambiará...no hay negociación.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Nota curiosa a favor de la ventana de reeducación y tartamudez de Sanych

https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87

Ya se sabe: es mejor no operar las primeras horas del lunes. Por cierto, también las últimas horas del viernes.

Por cierto, tu EA


 
СанСаныч Фоменко #:

Resultado de las señales en EURUSD desde 2021.03.01,00:00:00

Sin muestra de entrenamiento y sin muestra "fuera de entrenamiento".

El modelo funciona en H1.

Datamining y entrenamiento del modelo a cada hora.

El número inicial de predictores es de unos 170.

Número de modelos MO= 3 utilizando de 5 a 10 predictores dataminados.

Ejecutar 1000 barras. Tiempo de cálculo = 6,78 horas.

Predicción de corto, largo y fuera de mercado - modelo ternario

Resultados de la predicción:

Predicción a 1 hora vista

corto_er <- 0.8947

largo_er <- 0.9285


Predicción con 2 horas de antelación

short_er <- 0,6578

long_er <- 0,8928

Predicción con 3 horas de antelación

corto_er<- 0, 5789

long_er <- 0, 6785


¿Puedo ver las operaciones?
 
mytarmailS #:
¿Podemos ver los tratos?

No hay nada preparado, hay que mover las manos. Mucho más importante es una reducción radical del tiempo. 1000 bar no es nada. Ese es el principal problema hoy en día.


Lo pongo por hacer campaña sobre el poder predictivo de los predictores.

 
mytarmailS #:
¿Podemos ver los tratos?

Pensé en investigar, no es fácil para mí, pero realmente muy interesante.

 
СанСаныч Фоменко #:

No hay nada preparado, hay que mover las manos. Mucho más importante es una reducción radical del tiempo. 1000 bar no es nada. Ese es el principal problema hoy en día.


Lo puse ahí para agitar el poder predictivo de los predictores.

¿Qué no está disponible?
 
mytarmailS #:
¿Qué no está listo?

Vinculación a la tabla de cotizaciones.

 
СанСаныч Фоменко #:

Fijaciones a la tabla de cotizaciones.

¿Hubo alguna negociación? ¿O fue todo a nivel de pruebas en el r-ke?

 
mytarmailS #:

¿Hubo algún tipo de comercio? ¿O fue todo a nivel de pruebas en el r-ka?

Sólo R.

 

Estoy lejos de ser un profesional en MO, así que me gustaría saber cómo resolver un problema.

Como ustedes saben, para convertir la temperatura de Fahrenheit a Celsius se utiliza la fórmula estándar: C = (F-32)*5/9

El gradient bousting muestra excelentes resultados dentro de la muestra, pero fuera de ella el error aumenta inmediatamente.

¿por qué? porque la fórmula es muy simple. ¿qué podemos decir de una relación compleja en el mercado de divisas?)

¿cómo hacer que este algoritmo muestre buenos resultados en OOS?

