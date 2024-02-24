Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1989
porque hay que conectar el probador al operador y utilizar un modelo preentrenado con al menos un par de semanas de antelación. En las carreras en frío no sabe nada al principio
¿Qué tiene que ver el lote con esto? Estoy probando los errores.
Es decir, mientras preparas el cuerpo del bot para el relleno ))).
Y yo que pensaba que ya teníais un bot entrenado. Si no recuerdo mal había capturas de pantalla de las pruebas y eran bastante impresionantes.
Me distrajo la R... ojalá usaran un lenguaje normal donde todos lo usen).Tal vez me equivoqué...
Se distraen con las erres... ¿por qué no usar un lenguaje normal que todo el mundo usa?)
))), pero ¿quién lo impide? He decidido (y fue una decisión equivocada) portar todo de C++ a MQL. Los resultados no fueron malos, pero el proceso de aprendizaje fue demasiado largo, porque MQL es un intérprete después de todo y MT4 no tiene un buen trabajo con los flujos, así que tuve que renunciar)), pero MQL fue portado a C++, así que he decidido desde el principio, no perder un año)).
A veces me pregunto si no debería retrasar el proceso de aprendizaje porque el resultado era mejor cuando toda la matemática se basaba en MQL, pero )))) parece una tontería.
O tal vez yo también metí la pata en algo...
Saludos exploradores, aquí hay un simple probador de python. Puede ser útil para alguien.
Acepta el precio de cierre, spread, señales en el rango 0...1 donde 0-venta 1-compra.
La negociación se realiza cruzando la línea 0,5. Es posible disminuir la intensidad de la negociación gracias al parámetro de insensibilidad que cambia en el rango de 0...25.
Ejecuta matrices y traza el balance y las operaciones comprometidas en los gráficos.
bonita curva de equilibrio en la bandeja...))
Aumentar la pista de 2 mil barras a 20 o 200 mil. Me pregunto qué pasará. Y añade una sección de pruebas.
sí
¿lo harías por mí?
Sería más cómodo y resolvería el problema de los "módulos en una carpeta" en este lenguaje milagroso).
Aquí hay un simple probador de python. Puede ser útil para alguien.
Ooh, genial, gracias.
Recuerdo que en alguna parte se hablaba de un archivador. Por ejemplo, si un archivo está comprimido, hay un patrón, etc. No recuerdo dónde estaba, quiero releerlo.
Archivador de entropía en yandex, aquí se levanta ese enlace con fallos. Hay muchos artículos allí.
https://habr.com/ru/post/180803/