Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1982
¿Tienes claro lo de Python? :D
creía que había entendido r después de 3 meses de estudio .... He tardado 5 años y ahora me doy cuenta de que no sé nada ))
Una vez pensé que entendía R después de 3 meses de estudio .... Han pasado 5 años y me doy cuenta de que no sé nada ))
Bien ejecuta el ejemplo (en privado). Hay un probador simple y la lógica misma
Ahí se ve el número de capas en ambas subredes. Lo elegí empíricamente.
puede ejecutar el comprobador en otros símbolos
Bien, gracias.
¡Hola!
La señal en el perfil, ¿es un bot en el submarino?
Hola. Sip, luchando con el python de la consola... deja de funcionar el intérprete cuando está inactivo
No lo sé)) Ya he buscado mucho en Google pero no he encontrado respuesta... Cómo conseguir que VSC vea "Builder" (todos los skippets en una carpeta) y cómo instalar este maldito "matplotlib.pyplot" (no existe tal babero en "extensiones")
pip install matplotlib en la línea de comandos
ponlo en la misma carpeta que el script.
pip install matplotlib en la línea de comandos
Instalado...
Lo hice de inmediato, todo está en la misma carpeta.
............ conseguir VSC para ver la biblia - "Constructor" (todos los escépticos en una carpeta) y cómo u...............
pero todavía no puede ver
puedes ejecutarlo desde "cmd" si no te sale ningún mensaje de error significa que el resaltado de errores está funcionando
ide sólo muestra diferentes terminales, puede añadir otros terminales y así sucesivamente.
Bien ejecute la cadena, si no hay errores significa que el resaltado de errores está manejando