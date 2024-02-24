Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1982

Maxim Dmitrievsky:

¿Tienes claro lo de Python? :D

))

creía que había entendido r después de 3 meses de estudio .... He tardado 5 años y ahora me doy cuenta de que no sé nada ))

mytarmailS:

))

Una vez pensé que entendía R después de 3 meses de estudio .... Han pasado 5 años y me doy cuenta de que no sé nada ))

Bien ejecuta el ejemplo (en privado). Hay un probador simple y la lógica misma

Ahí se ve el número de capas en ambas subredes. Lo elegí empíricamente.

puede ejecutar el comprobador en otros símbolos

 
Maxim Dmitrievsky:

bien ejecutar el ejemplo (en privado). Hay un probador simple y la propia lógica

el número de capas en ambas subredes, ver cuántas capas hay. Lo recogí empíricamente

Puede ejecutar el probador en los otros símbolos.

Bien, gracias.

 
Maxim Dmitrievsky:


¡Hola!

La señal en el perfil, ¿es un bot en el submarino?

Farkhat Guzairov:

¡Hola!

La señal en el perfil, ¿es un bot en el submarino?

Hola. Sip, luchando con el python de la consola... deja de funcionar el intérprete cuando está inactivo

 
Maxim Dmitrievsky:

No lo sé)) Ya he buscado mucho en Google pero no he encontrado respuesta... Cómo conseguir que VSC vea "Builder" (todos los skippets en una carpeta) y cómo instalar este maldito "matplotlib.pyplot" (no existe tal babero en "extensiones")

mytarmailS:

No lo sé)) He buscado mucho en Google pero no he encontrado una respuesta... Cómo conseguir que VSC vea "Builder" (todos los skippets en una carpeta) y cómo instalar este maldito "matplotlib.pyplot" (no hay tal babero en "extensiones")

pip install matplotlib en la línea de comandos

ponlo en la misma carpeta que el script.

 
Maxim Dmitrievsky:

pip install matplotlib en la línea de comandos

Instalado...

¿También tienes dos consolas?

Resulta que deberías haberlo instalado a través de "cmd".


Maxim Dmitrievsky:

Para ver el constructor, ponlo en la misma carpeta que el script.

Lo hice de inmediato, todo está en la misma carpeta.

mytarmailS:

............ conseguir VSC para ver la biblia - "Constructor" (todos los escépticos en una carpeta) y cómo u...............

pero todavía no puede ver


mytarmailS:

Instalado...

¿También tienes dos consolas?

Resulta que había que instalar a través de "cmd"


Así que lo hice, y todo está en la misma carpeta.

Pero sigue sin verlo.


puedes ejecutarlo desde "cmd" si no te sale ningún mensaje de error significa que el resaltado de errores está funcionando

ide sólo muestra diferentes terminales, puede añadir otros terminales y así sucesivamente.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bien ejecute la cadena, si no hay errores significa que el resaltado de errores está manejando

>>> from Builder import randomized_lqv_subnet_builder, randomized_d_subnet_builder

Traceback (most recent call last):

  File "<stdin>", line 1, in <module>

ModuleNotFoundError: No module named 'Builder'
