Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1986

Nuevo comentario
 
Maxim Dmitrievsky:

añadir el directorio con los archivos a la ruta.

O añadir manualmente al principio del script, algo como

Lo probé ayer también.


[Eliminado]  
mytarmailS:

Lo intenté... ayer.


¿has mirado bien las barras inclinadas?

 
Maxim Dmitrievsky:

¿has mirado bien las barras inclinadas?

)))) sí no sé, tomé un ejemplo de la red...


Recibí la advertencia pero el código parece ejecutarse sin errores...

¿Cómo sé que el código funciona? ¿Cómo sé que el bucle

for i in range(len(pr.index)-faetures-1)

está funcionando y pensando? ¿Dónde hay una barra de progreso?

[Eliminado]  
mytarmailS:

)))) sí no sé, tomé un ejemplo de la red...


El aviso se cuelga pero el código parece ejecutarse sin errores...

¿Cómo sé que el código funcionará? ¿Cómo sé que el bucle

for i in range(len(pr.index)-faetures-1)

¿dónde está la barra de progreso?

ver el teletipo en el terminal

[Eliminado]  

Cambiando la prioridad del programa python se solucionó el tema del congelamiento del intérprete cuando el Windows está inactivo, tal vez alguien lo encuentre útil

p = psutil.Process(os.getpid())
p.nice(psutil.HIGH_PRIORITY_CLASS)
 
Maxim Dmitrievsky:

Cambiando la prioridad del programa python se solucionó el problema del congelamiento del intérprete cuando el Windows está inactivo, tal vez alguien lo encuentre útil

¿dónde escribo esto?

 
Maxim Dmitrievsky:


mytarmailS:

)))) sí no sé, he sacado el ejemplo de la red...

El aviso se cuelga, pero el código parece ejecutarse sin errores...

¿Cómo sé que el código funcionará? ¿Cómo sé que el bucle

for i in range(len(pr.index)-faetures-1)

está corriendo y pensando? ¿Dónde está la barra de progreso?

No, todo sigue igual que antes, no ve los métodos del Constructor.


¿Es realmente tan imposible marcar un mensaje de error en rojo o al menos en negrita para hacerlo visible entre el código común?

¿Qué tipo de diseño es este? ¿Qué tipo de dzp hizo esto?

[Eliminado]  
mytarmailS:

No, es la misma forma de siempre, no ve métodos de Builder


¿Es realmente imposible marcar el mensaje de error en rojo o al menos en negrita para hacerlo visible entre el código general?

¿Qué tipo de diseño es este? ¿Qué clase de dzp hizo esto? Me gustaría poder cargarlo con un molinete para que diera una voltereta en el aire

Olvídalo, no es lo tuyo :D Lee cómo se conectan los módulos, busca dónde te equivocas

Se puede ejecutar a través de un depurador, entonces todos los errores se destacan muy bien. Te digo que no tienes que ponerte en la línea de fuego con el culo desnudo. Primero hay que aprender el idioma.

¿Para qué vas a hacer ahora? ¿Ejecutar el probador y qué?
[Eliminado]  
Valeriy Yastremskiy:

¿dónde escribirlo?

¿Cuáles son las opciones?

[Eliminado]  
o dame Teamviewer y echaré un vistazo.
1...197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993...3399
Nuevo comentario