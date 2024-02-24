Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1986
añadir el directorio con los archivos a la ruta.
O añadir manualmente al principio del script, algo como
Lo probé ayer también.
¿has mirado bien las barras inclinadas?
)))) sí no sé, tomé un ejemplo de la red...
Recibí la advertencia pero el código parece ejecutarse sin errores...
¿Cómo sé que el código funciona? ¿Cómo sé que el bucle
for i in range(len(pr.index)-faetures-1)
está funcionando y pensando? ¿Dónde hay una barra de progreso?
ver el teletipo en el terminal
Cambiando la prioridad del programa python se solucionó el tema del congelamiento del intérprete cuando el Windows está inactivo, tal vez alguien lo encuentre útil
¿dónde escribo esto?
No, todo sigue igual que antes, no ve los métodos del Constructor.
¿Es realmente tan imposible marcar un mensaje de error en rojo o al menos en negrita para hacerlo visible entre el código común?
¿Qué tipo de diseño es este? ¿Qué tipo de dzp hizo esto?
Olvídalo, no es lo tuyo :D Lee cómo se conectan los módulos, busca dónde te equivocas
Se puede ejecutar a través de un depurador, entonces todos los errores se destacan muy bien. Te digo que no tienes que ponerte en la línea de fuego con el culo desnudo. Primero hay que aprender el idioma.¿Para qué vas a hacer ahora? ¿Ejecutar el probador y qué?
¿dónde escribirlo?
¿Cuáles son las opciones?