Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1992

Nuevo comentario
[Eliminado]  
mytarmailS:

Estoy hablando de python, no puedo ejecutar tu propio código en este lenguaje milagroso para los heterosexuales).

Voy a escribir en python, pero tengo que ejecutar el código primero))

Intenta pasarlo por el depurador primero.

Creará un archivo de configuración para usted

*Entonces prueba a ejecutar sólo*

 

Hola a todos.

Si alguien tiene algo de tiempo libre, por favor, compruebe la predictibilidad de las series temporales con redes neuronales.

Como no entiendo nada de estas ns, y no hay nadie más a quien preguntar... Gracias.


Este es el aspecto de la serie (adjunto)


El último valor de tiempo está al principio del archivo, el más antiguo está al final.

Archivos adjuntos:
EURUSD_returns.zip  4 kb
 
Evgeniy Chumakov:

Hola a todos.

Si alguien tiene algo de tiempo libre, por favor, compruebe la predictibilidad de las series temporales con redes neuronales.

Como no entiendo nada de estas ns, y no hay nadie más a quien preguntar... Gracias.


Este es el aspecto de la serie (adjunto)


El último valor temporal está al principio del archivo, el más antiguo está al final.

¿Cree que un conjunto de datos es suficiente? Necesita el método en el que se basó la recogida de datos, cuáles eran los objetivos en el momento de la recogida, etc.
[Eliminado]  
Evgeniy Chumakov:

Hola a todos.

Si alguien tiene algo de tiempo libre, por favor, compruebe la predictibilidad de las series temporales con redes neuronales.

Como no entiendo nada de estas ns, y no hay nadie más a quien preguntar... Gracias.


Este es el aspecto de la serie (adjunto)


El último valor temporal al principio del archivo, el más antiguo al final.

en los cinco valores anteriores:

>>> regr.score(X_train, y_train)
0.6002509612994398
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.6010419196911408

60% de precisión

en los 10 valores anteriores, la precisión es del 50%.

en la tercera la precisión es de 57

Azul inicial, naranja predicción. Últimos 300 valores


 
Maxim Dmitrievsky:

sobre los cinco valores anteriores:

60% de precisión

sobre 10 valores anteriores se deteriora, precisión 50

en la tercera la precisión es de 57

Línea de base azul, predicción naranja. Los últimos 300 valores.


Hay algo que no entiendo. ¿Cómo puede un modelo de regresión estimar en porcentajes? Debe ser en valores absolutos.

Aquí está la ayuda que encontré https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :

score (X, y, sample_weight=None)[source]

Devuelve el coeficiente de determinación R^2 de la predicción.

El coeficiente R^2 se define como (1 - u/v), donde u es la suma de cuadrados residual ((y_true - y_pred) ** 2).sum() y v es la suma total de cuadrados ((y_true - y_true.mean()) ** 2).sum(). La mejor puntuación posible es 1,0 y puede ser negativa (porque el modelo puede ser arbitrariamente peor). Un modelo constante que siempre predice el valor esperado de y, sin tener en cuenta las características de entrada, obtendría una puntuación R^2 de 0,0.

Es decir, no se debe convertir en porcentajes, ya que son posibles los valores negativos. Sólo un coeficiente.

 
elibrarius:
Hay algo que no entiendo. ¿Cómo puede un modelo de regresión estimar en porcentajes? Tiene que ser en valores absolutos.

logaritmos

[Eliminado]  
elibrarius:

No entiendo algo. ¿Cómo puede un modelo de regresión estimar en porcentajes? Tiene que ser en valores absolutos.

Aquí hay una referencia encontrada en https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :

Es decir, no debería convertirse en un porcentaje, ya que es posible que haya valores negativos. Es sólo un coeficiente.

La negativa es una relación inversa. Es difícil imaginar un modelo así

 

¡Saludos a todos! He aquí un sistema sencillo para animar los cambios de parámetros de sus sistemas. Será útil para depurar u observar los sistemas RL.

Consta de dos scriptssave_csv.py y animation.py

Todo esto funciona de la siguiente manera.

Pegue previamente el contenido del script save_csv.py para usted. Cuando se llama, la función guardará sus variables en un archivo con extensión .csv.

Ejecuta el script animation.py

A continuación, ejecute su sistema, y la animación se ejecutará.


fnimazmya

El script animation .py puede dejarse activado mientras se busca un gaal.

arrancado de

https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ

Archivos adjuntos:
save_csv.py  2 kb
animation.py  2 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

negativo es una relación inversa. Es difícil imaginar un modelo así

más es menos que uno) y ¿sabes lo difícil que es explicar un círculo unitario? Habría que trazar más de un círculo... Aunque definitivamente no eres youche)))), pero no todo está perdido))))

[Eliminado]  
Valeriy Yastremskiy:

más menos que uno) y ¿sabes lo difícil que es explicar un círculo unitario? Habría que trazar más de un círculo... Aunque definitivamente no eres un poke)))), pero no todo está perdido))))

?

1...198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999...3399
Nuevo comentario