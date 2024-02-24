Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2698
El seno junto con el coseno deben ser suministrados como 2 fics. De lo contrario 0,5 y dr ocurrirán 2 veces por revolución, como 2 veces idénticas...
O puedes simplemente tener número de día y número de hora. No hay diferencia. Se memorizan igual de bien.
Número de día/número de hora tampoco queda bien - habrá un gran "hueco" de 23-0 periódicamente.
entonces, para evitar repeticiones, añade otro signo a la "antes/después del mediodía" (el signo de la derivada de la onda sinusoidal) y deja sin^2 para cronometrar el tiempo (y al mismo tiempo escalar las señales).
O como aconseja tocayo. En mi opinión excesivo.
(los ciclos son fakapy en TFs grandes, pero en día/semana pequeños simplemente están ahí, no se pueden desechar y no tener en cuenta, son "portadores").
0) sí lo estoy...)
En los mercados no hay precisión.
Sólo hay probabilidad con error).
Con el cuadrado del seno, se obtiene 4 veces 0,5 por revolución.
ver arriba (todo), dije "teniendo en cuenta el signo" - sin(x)*abs(sin(x)).
").Dibuja una gráfica de tu invento.
No hay precisión en los mercados.
Sólo hay probabilidad con un margen de error).
No entiendes de lo que hablo...
1. hay problemas con la maldición de la dimensionalidad y la explosión combinatoria, pero esto es solucionable en teoría, a favor de la precisión ...
lee lo que es la maldición de la dimensionalidad y la explosión combinatoria, la wiki te ayudará...
Es solucionable a favor de la precisión. - Significa que se pueden resolver los problemas anteriores, pero la precisión se resentirá, es decir, será una aproximación a la solución, no una solución.
Para simplificarlo aún más, supongamos que tenemos 10.000 características que analizar, se tarda mucho tiempo en encontrar patrones para todas ellas, hay muchas combinaciones(maldición de la dimensionalidad ).
Puedes reducir la dimensionalidad de estas 10 000 características a 2-5 características, pero con una pérdida de precisión, pero puedes trabajar con ello.
Espero que haya quedado claro de qué tipo de precisión estamos hablando.
"gran" característica)Dibuja un gráfico de tu invento.
si no usas NN, DL, así es como se negocia.
¿ Ves algo familiar ?
¿Y qué? Es tan y tan de hecho ... si no entra en el NN, DL, que es lo que se negocia.
¿Ves algo familiar?
2 veces a 0.5 por turno.))))))
El tiempo cíclico (número de horas, etc.) es fácil de utilizar, por ejemplo, en KNN, si la métrica está escrita correctamente. O en algún desarrollo de este método, como la regresión local.