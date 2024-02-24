Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2698

Nuevo comentario
 
elibrarius #:
El seno junto con el coseno deben ser suministrados como 2 fics. De lo contrario 0,5 y dr ocurrirán 2 veces por revolución, como 2 veces idénticas...
O puedes simplemente tener número de día y número de hora. No hay diferencia. Se memorizan igual de bien.

Número de día/número de hora tampoco queda bien - habrá un gran "hueco" de 23-0 periódicamente.

entonces, para evitar repeticiones, añade otro signo a la "antes/después del mediodía" (el signo de la derivada de la onda sinusoidal) y deja sin^2 para cronometrar el tiempo (y al mismo tiempo escalar las señales).

O como aconseja tocayo. En mi opinión excesivo.

(los ciclos son fakapy en TFs grandes, pero en día/semana pequeños simplemente están ahí, no se pueden desechar y no tener en cuenta, son "portadores").

 
mytarmailS #:
0) sí lo estoy...)

1) Aún no lo he desplegado todo,
1. hay problemas con la maldición de la dimensionalidad y la explosión combinatoria, pero esto es solucionable en teoría, a favor de la precisión....
2. Hay un problema con el hecho de que el algoritmo de búsqueda es lento, muchas cosas necesitan ser escritas en C o C++, y no sé cómo hacerlo.
3. Incluso un algoritmo optimizado no será capaz de buscar patrones en una fecha grande, tenemos que buscar patrones localmente.....
Pero en general, si no funciona, nada funciona...

2) Sí.


Por cierto, puede sustituir la palabra "acontecimiento" por la palabra "norma".


En los mercados no hay precisión.

Sólo hay probabilidad con error).

 
Maxim Kuznetsov #:

El número del día/hora tampoco tiene buena pinta - periódicamente habrá un gran "hueco" 23-0

entonces, para evitar repeticiones, añade otro signo a la "antes/después del mediodía" (el signo de la derivada de la onda sinusoidal) y deja sin^2 para cronometrar el tiempo (y al mismo tiempo escalar las señales).

O como aconseja tocayo. En mi opinión excesivo.

(los ciclos son fakapy en TFs grandes, pero en día/semana pequeños simplemente están ahí, no se pueden desechar y no tener en cuenta, son "portadores").

Con el cuadrado del seno obtendrás 4 veces por turno 0,5.
 
elibrarius #:
Con el cuadrado del seno, se obtiene 4 veces 0,5 por revolución.

ver arriba (todo), dije "teniendo en cuenta el signo" - sin(x)*abs(sin(x)).

 
Maxim Kuznetsov #:

ver arriba (todo), dije "teniendo en cuenta el signo" - sin(x)*abs(sin(x))

").

Dibuja una gráfica de tu invento.
 
Uladzimir Izerski #:

No hay precisión en los mercados.

Sólo hay probabilidad con un margen de error).

No entiendes de lo que hablo...

1. hay problemas con la maldición de la dimensionalidad y la explosión combinatoria, pero esto es solucionable en teoría, a favor de la precisión ...

lee lo que es la maldición de la dimensionalidad y la explosión combinatoria, la wiki te ayudará...

Es solucionable a favor de la precisión. - Significa que se pueden resolver los problemas anteriores, pero la precisión se resentirá, es decir, será una aproximación a la solución, no una solución.

Para simplificarlo aún más, supongamos que tenemos 10.000 características que analizar, se tarda mucho tiempo en encontrar patrones para todas ellas, hay muchas combinaciones(maldición de la dimensionalidad ).

Puedes reducir la dimensionalidad de estas 10 000 características a 2-5 características, pero con una pérdida de precisión, pero puedes trabajar con ello.

Espero que haya quedado claro de qué tipo de precisión estamos hablando.

 
elibrarius #:

"gran" característica)

Dibuja un gráfico de tu invento.

si no usas NN, DL, así es como se negocia.

¿ Ves algo familiar ?

 
Maxim Kuznetsov #:

¿Y qué? Es tan y tan de hecho ... si no entra en el NN, DL, que es lo que se negocia.

¿Ves algo familiar?

Veo algo familiar, ya 3-4 veces en tus posts.
2 veces a 0.5 por turno.))))))
 
El tiempo cíclico (número de horas, etc.) es fácil de utilizar, por ejemplo, en KNN, si la métrica está escrita correctamente. O en algunos desarrollos de este método como la regresión local.
[Eliminado]  
Aleksey Nikolayev #:
El tiempo cíclico (número de horas, etc.) es fácil de utilizar, por ejemplo, en KNN, si la métrica está escrita correctamente. O en algún desarrollo de este método, como la regresión local.
Escriben estas cosas en los libros de texto, pero en realidad el tiempo cíclico ya está integrado en los incrementos, y hay más información útil en ellos. Se necesitan para el tiempo, y para los niveles de precios hay que añadir algo más.
1...269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705...3399
Nuevo comentario