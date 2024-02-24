Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1995

Nuevo comentario
[Eliminado]  
Evgeniy Chumakov:


¡Gracias Maxim!

En realidad, me olvidé de decir, es suficiente que el modelo predice el siguiente signo (+-) de la serie, objetivo + valor más. Y la precisión exacta no es importante.

Longitud de la muestra n = 54 , cubre todos los valores posibles.

El signo se predice perfectamente.

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9938251543711407


 
Maxim Dmitrievsky:

el signo se predice perfectamente.



Interesante, ¿es el Grial?

 
Evgeniy Chumakov:


Interesante. ¿El grial o qué?

Un buen tramo estable)

 
Valeriy Yastremskiy:

buen estiramiento constante))


Supongo ))

Aquí está el archivo de GBPUSD, es interesante comprobar el mismo modelo entrenado con datos de otro par.

Archivos adjuntos:
GBPUSD_return_csv.txt  77 kb
 

Si eres un comerciante y sabes cómo usarlo, entonces debes tener cuidado, porque siempre debes tener dudas, y si todas las variantes se comprueban, entonces puedes estar tranquilo.

Para comprobar la eficacia del método es necesario realizar al menos 100 optimizaciones con diferentes ventanas deslizantes y sólo entonces sacar conclusiones.

[Eliminado]  
Evgeniy Chumakov:


Interesante, ¿es el Grial?

 
Evgeniy Chumakov:


Me pregunto si es el Grial.

Maxim Dmitrievsky:

¡Chicos! ¡Lanza el Grial al público, por el amor de Dios! Me comería la tierra sólo para verlo a Él...

[Eliminado]  
Evgeniy Chumakov:

Aquí está el archivo con GBPUSD. Es interesante comprobar el mismo modelo entrenado con datos de otro par.

>>> regr.score(X_train, y_train)

0.8616703952274422

>>> regr.score(X_test, y_test)

0.8647036898993664


Peor, pero todavía más cerca del 90%. Entrenado en EURUSD.
[Eliminado]  
Alexander_K:

¡Chicos! ¡Lanza el Grial, por el amor de Dios, al dominio público! Estoy dispuesto a comer tierra sólo para verlo a Él...

Alexander, si se encuentra el Grial, el sentido de la vida desaparecerá y empezará el drag, el sexo y el rock 'n' roll. ¿Pero es realmente necesario? )

 
Maxim Dmitrievsky:

Alexander, si se encuentra el grial, el sentido de la vida desaparecerá y comenzará el arrastre, el sexo y el rock 'n' roll. ¿Pero es realmente necesario? )

No lo sé, Max.

Pero sí sé que hay CTs rentables y la gente los usa. ¿Son felices? No lo sé. Hay que probarlo nosotros mismos, nunca es tarde para dejarlo :)))

1...198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002...3399
Nuevo comentario