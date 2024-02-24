Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1995
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¡Gracias Maxim!
En realidad, me olvidé de decir, es suficiente que el modelo predice el siguiente signo (+-) de la serie, objetivo + valor más. Y la precisión exacta no es importante.
Longitud de la muestra n = 54 , cubre todos los valores posibles.
El signo se predice perfectamente.
el signo se predice perfectamente.
Interesante, ¿es el Grial?
Interesante. ¿El grial o qué?
Un buen tramo estable)
buen estiramiento constante))
Supongo ))
Aquí está el archivo de GBPUSD, es interesante comprobar el mismo modelo entrenado con datos de otro par.
Si eres un comerciante y sabes cómo usarlo, entonces debes tener cuidado, porque siempre debes tener dudas, y si todas las variantes se comprueban, entonces puedes estar tranquilo.
Para comprobar la eficacia del método es necesario realizar al menos 100 optimizaciones con diferentes ventanas deslizantes y sólo entonces sacar conclusiones.
Interesante, ¿es el Grial?
Me pregunto si es el Grial.
Sí
¡Chicos! ¡Lanza el Grial al público, por el amor de Dios! Me comería la tierra sólo para verlo a Él...
Aquí está el archivo con GBPUSD. Es interesante comprobar el mismo modelo entrenado con datos de otro par.
>>> regr.score(X_train, y_train)
0.8616703952274422
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.8647036898993664
¡Chicos! ¡Lanza el Grial, por el amor de Dios, al dominio público! Estoy dispuesto a comer tierra sólo para verlo a Él...
Alexander, si se encuentra el Grial, el sentido de la vida desaparecerá y empezará el drag, el sexo y el rock 'n' roll. ¿Pero es realmente necesario? )
Alexander, si se encuentra el grial, el sentido de la vida desaparecerá y comenzará el arrastre, el sexo y el rock 'n' roll. ¿Pero es realmente necesario? )
No lo sé, Max.
Pero sí sé que hay CTs rentables y la gente los usa. ¿Son felices? No lo sé. Hay que probarlo nosotros mismos, nunca es tarde para dejarlo :)))