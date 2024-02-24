Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1987
Olvídalo, no es lo tuyo :D Lee cómo se conectan los módulos, busca dónde te has equivocado.
Se puede ejecutar a través del depurador, entonces todos los errores se destacan muy bien. Te digo que no tienes que ponerte en la línea de fuego con el culo desnudo. Primero hay que aprender el idioma.¿para qué vas a hacer después? ¿ejecutar el probador y qué?
El idioma está bien, no diría que estoy muy perdido en él... más bien en el propio VCS y problemas estúpidos como el anterior... no tienen nada que ver con el idioma...
aquí es crear un módulo para la prueba en la misma carpeta
aquí está tratando de ejecutar el script module_test desde la misma carpeta
¿Lo ves? Lo mismo, el problema no está en el idioma, si no, no habría escrito el test, el problema está en unos estúpidos problemas de la izquierda
Intenta crear una nueva carpeta, crea un par de módulos en ella. No sé cuál es el fallo, nunca me ha pasado )probablemente hay que configurar VScode, sí
¿cuáles son las opciones?
Al cargar el script, lo primero que se me ocurre es que o bien hay algo en el winder donde se puede especificar, lo segundo que se me ocurre es el registro. Parece que todo lo que se quiere se puede escribir allí, pero ¿funcionará? )))) (Las variables de entorno, creo que también deberían serlo).
El código está en python... así que está en el propio script
intenta crear una nueva carpeta, crea un par de módulos en ella. No sé cuál es el fallo, nunca me ha pasado )Lo más probable es que haya que configurar VScode, sí
Lo derribaré todo...
intente ejecutar simplemente tester.py desde la carpeta, sin vscode
si el mismo error, entonces su python no ve la carpeta
Joder...)) Tenía previsto empezar en octubre ))) Y ya está asustado))))
)))), el dinero no espera.
Se trata de los nervios)))) O cola).