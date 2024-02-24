Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1985
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Sabes cómo hacer bibliotecas en python?
Todavía no he conseguido ejecutar tu script... me he librado de todos los errores pero no puedo ver los métodos -
randomized_lqv_subnet_builder() y randomized_d_subnet_builder
Necesito fusionar todas las clases en una sola biblia, entonces la pasaría por R, pero si un script toma una clase de otro script y ese del tercero... No sé cómo ejecutar esto.
Todo debería funcionar sin problemas.
añade python a tu PATH, quizás lo dejaste sin marcar cuando lo instalaste.
Tienes un nivel con muchas incógnitas)))), probablemente no he tocado el bot desde hace dos meses, y no he mirado el terminal desde hace un mes, lo monitorizo a través de la web )))).
es como un avión o algo así.
¿Sabes cómo hacer bibliotecas en python?
Todavía no he conseguido ejecutar tu script... me he librado de todos los errores pero no puedo ver los métodos -
randomized_lqv_subnet_builder() y randomized_d_subnet_builder
Necesito fusionar todas las clases en una sola biblia, entonces la pasaría por R-ka, pero si un script toma una clase de otro script y ese del tercero... No sé cómo dirigir algo así.
Para win 10. Vaya a la variable Path y añada allí la carpeta donde está instalado python y donde está instalado VS Code y la carpeta de trabajo con los archivos. Eso es todo.
Para otro Windows, busca en Google cómo entrar en las variables de entorno.
Compruebe de nuevo que todos los archivos están en la misma carpeta, como en la captura de pantalla de la derecha. Si incluso una red neuronal está en una subcarpeta no es gran cosa, sólo hay que poner todo en las variables de entorno.
Para win 10. Vaya a la variable Path y añada allí la carpeta donde está instalado python y donde está instalado VS Code y la carpeta de trabajo con los archivos. Eso es todo.
Si quieres ganar algo más, busca en Google cómo entrar en las variables de entorno.
Compruebe de nuevo que todos los archivos están en la misma carpeta, como en la captura de pantalla de la derecha. Si incluso una red neuronal está en una subcarpeta, no pasa nada, sólo hay que poner todo en las variables de entorno.
No puedo, ya he entrado en 10 formas de la ruta, no quiere ... Estoy dispuesto a romper este portátil .... hora mató ...
por qué no puedo instalar y operar normalmente, y tengo que introducir rutas en algún lugar ... están tan ...jodidos estos desarrolladores o algo así...
No funciona, ya he introducido caminos en la ruta de 10 maneras, no funciona... Estoy dispuesto a aplastar este portátil contra la pared .... he matado una hora...
por qué no puedo instalar y trabajar correctamente, y tengo que introducir rutas en algún lugar ... los desarrolladores están realmente ...jodidos.
Así que hay un error en el lugar equivocado, mira cuidadosamente. Son rutas para que Windows vea las aplicaciones desde la línea de comandos sin rutas completas a las carpetas, solamente. Lo mismo para R. ¿Te llevó una hora? Considera que no has empezado :D Recuerda que aún quieres entender la arquitectura de NS.
Si añades a través de la GUI, necesitas reiniciar el ordenador para que se relean las variables de entorno, o puedes hacerlo desde la línea de comandos.
set PATH=%PATH%;C:\Nsu\Npatología
Así que el error no está ahí, fíjate bien.
Entonces, ¿dónde más se puede buscar?
¿Y la biblioteca?
utilizando esta ruta
=============================================== Sobre otros
puedes deshacerte del error si añades un punto...
esta solución estaba en stackowerflow
pero no hace nada, el estudio no puede ver los métodos
utilizando esta ruta
=============================================== Sobre otros
puedes deshacerte del error si añades un punto...
esta solución estaba en stackowerflow
pero no hace nada, el estudio no puede ver los métodos
añadir el directorio con los archivos a la ruta.
o puedes añadir manualmente al principio del script, algo como