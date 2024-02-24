Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1815
no es ingenuo. es sólo por diversión....)))) Aquí sobre ns predictores mo fichas del modelo y no hay fórmulas aquí)))))) además de las maravillas gráficas secretas))))) No hay secretos en los modelos de esteras, sólo hay que entenderlos.))))))
¿Eh? Está bien. Sur, como dicen los polacos, todos sus secretos están estudiados, nada nuevo por desgracia.
Sí señores, es posible enseñar NS. Pero funcionará bien en la historia (eso es seguro) o sólo en condiciones excepcionalmente ideales, que el mercado tratará de no proporcionarle en el futuro.
No sé cómo se puede predecir mejor con una máquina este tipo de comportamiento de los precios.
Espero que entiendas que este es el momento actual.
¡NS es una optimización multidimensional !
¿Qué quieres de la optimización? ¿Que vuele al espacio y antes construya una nave espacial por sí misma?
Si un hombre no puede encontrar un patrón en el gráfico por sí mismo, ¿qué quiere de la NS?
Un nervio medio tiene entre 100 y 1.000 neuronas, yelcerebro humano tiene 86.000 millones deneuronas,¿se nota la diferencia?
Lo diré de forma sencilla, confundes/comparas la optimización convencional con la inteligencia artificial, de ahí todas tus frustraciones, ¡¡¡el problema está en ti y no en la NS!!! (No me refiero a ti personalmente, es lo que piensa la mayoría de la gente aquí).
NS ya sabe mucho, hacen cosas increíbles...
¡Karoch. resumen, conclusión - si usted tiene un sistema que da 70% de entradas positivas por ejemplo el NS ayudará a hacer 90-95% de entradas positivas, si su sistema da 50/50 entonces con el NS dará 45/55 con entradas positivas será 45% !
Sí, es desagradable, es inútil... ¿Qué quieres de la optimización? ¿Con la basura de entrada? ¿Un milagro? Bueno, todo el mundo quiere así aquí, el resultado es obvio...
Ya me alegro de que al menos una persona esté dispuesta a hablar.
¿Qué sentido tiene? Si cargas la basura en la NS, ¿qué esperas sacar de ella? Seguramente lo adivinarás.
Pero todos los buenos post con incluso un punto de vista científico.
¿De dónde viene la creencia estable de que el movimiento de los precios es un caos absoluto? Existe la profesión de "comerciante", un comerciante utiliza las regularidades que hay y se gana el pan. Una red neuronal también encuentra estas regularidades. Sí, es una tarea no trivial, pero tiene solución y hay ejemplos.
Otro todoterreno, funciona y predice con normalidad. No es perfecto, por supuesto, pero está al nivel de un comerciante medio.
¿Qué le hace pensar que el movimiento de los precios es un caos absoluto? Existe la profesión de "comerciante", un comerciante utiliza las regularidades que hay y se gana el pan. Una red neuronal también encuentra estas regularidades. Sí, es una tarea no trivial, pero se puede resolver y hay ejemplos.
Vale, voy a ir a por una cerveza y luego contestaré).
La naturaleza de la red neuronal es que si está bien entrenada en un largo historial, funciona bien en diferentes condiciones, pero si las condiciones han cambiado drásticamente, entonces simplemente deja de predecir y espera hasta que el mercado se familiarice de nuevo con ella. Esta es la gran ventaja de las redes neuronales sobre las estrategias "humanas".
Por favor, no tome la palabra optimización como un sinónimo - período ajustado en el estocástico ...
Cuando analizas tus patrones y tratas de identificar puntos de entrada de calidad de digamos compra, venta y patrones de basura ...
¿Qué hace usted? Se minimiza el error de clase(esto es optimización) y hay tres clases: "comprar", "vender". , "venta" Se trata de una tarea declasificación en el aprendizaje automático.
Cuando se dividen las situaciones del mercado en patrones y se les asignan números, ésta es la tarea de agrupación en el aprendizaje automático
Encontrar el número óptimo de patrones: esto también es optimización.
Verás, llevas mucho tiempo haciendo machine learning sin saberlo, sólo con herramientas no óptimas, pero esa no es la cuestión.
Te estás contradiciendo.
¿Cómo sabes que es un indicio del futuro? Probablemente porque lo has visto antes y es algo parecido a la historia).
Pues la historia puede cambiar en cualquier momento, y la red neuronal no cambiará la naturaleza de los movimientos de los precios. Ni lo sueñes). Y puedes esperar durante años. Sincronización de Honeybunny