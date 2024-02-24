Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1817
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No he profundizado en los mejores significados, pero la esencia es la misma. Lo que quiero decir es que la IA es un producto de software con la capacidad de comprender la situación actual y ver el futuro.
No es del todo correcto. La IA es una com.
Micha, ¿qué estás balbuceando? ¿Estás borracho otra vez o qué? :))
Micha, ¿de qué estás hablando? ¿Estás bebiendo de nuevo o qué? :))
Es difícil de creer, pero el precio se desarrolla exactamente como un reloj en ciertos lugares.
Así que este proceso puede ser identificado y traducido en código. Esa sería la IA. PERO el gran PERO. En cuanto revele este secreto todo el mundo intentará aprovecharse de él. Y habrá una gran explosión.
Es difícil de creer, pero el precio se desarrolla exactamente como un reloj en ciertos lugares.
Así que este proceso puede ser identificado y traducido en código. Esa sería la IA. PERO el gran PERO. En cuanto revele este secreto todo el mundo intentará aprovecharse de él. Y será una gran explosión.
Te diré aún más. Existen niveles de opción que pueden ser negociados por los operadores o no. Estos niveles son bien conocidos en el mercado. Definido por las huelgas de cada opción en la especificación, por lo que no ha descubierto América aquí si algo.... Tal vez lo abrí para ti... Así que vete a por ello...
Estoy tan fuera de peligro. Todo lo más de tu parte))
Estoy tan fuera de mi alcance. Y todo lo más de ti))
Mdya.... sad.... Parece que es difícil ser adecuado aquí. OK.... cuál es el problema... No pasa nada, no te preocupes, todo saldrá bien :-)
Vamos, no te quejes. Todo va a salir bien.
Ya has reducido tanto tu círculo que tienes que gritar "Ay". Sigues haciéndolo muy bien.
Vamos, lloriquea. Estarás bien.
Ya has reducido tanto tu círculo social que tienes que gritar "Ay". Y tú sigues siendo bueno.
¿Algo sobre el fondo?
Por supuesto que sí. ¿Por qué demonios he venido aquí?
Aquí hay gente interesante e inteligente que puede ayudarte a resolver muchas cuestiones.