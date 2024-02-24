Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1817

Uladzimir Izerski:

No he profundizado en los mejores significados, pero la esencia es la misma. Lo que quiero decir es que la IA es un producto de software con la capacidad de comprender la situación actual y ver el futuro.

No es así. La IA es un complejo de códigos al servicio de la red neuronal interna. Por lo tanto, hay una NS en la IA que se sirve del procesamiento previo y posterior de los códigos. Es decir, como parte de cada IA hay una NS, pero no cada NS puede ser una IA. Una red neuronal es básicamente un polinomio, si este polinomio es servido por un nivel adicional de códigos, es decir, el preprocesamiento de los datos, la partición astuta del conjunto de entrenamiento antes del entrenamiento, el análisis de los resultados obtenidos, entonces en general este sistema puede ser llamado una IA, donde la NS es sólo un cuerpo pequeño pero muy importante de todo el proyecto. La NS puede estar sin la IA, pero la IA no puede estar sin la NS.... Aquí no hay ciencia ficción, sólo una existencia con los pies en la tierra por el código, nada más. Y no le des demasiada importancia a la IA, porque lo más importante es entender qué puede y qué no puede hacer la IA.... ¡¡¡¡Esto es IMPORTANTE!!!!
 
Mihail Marchukajtes:
No es del todo correcto. La IA es una com.

Es difícil de creer, pero el precio se desarrolla exactamente como un reloj en ciertos lugares.

Así que este proceso puede ser identificado y traducido en código. Esa sería la IA. PERO el gran PERO. En cuanto revele este secreto todo el mundo intentará aprovecharse de él. Y habrá una gran explosión.

Uladzimir Izerski:

Es difícil de creer, pero el precio se desarrolla exactamente como un reloj en ciertos lugares.

Así que este proceso puede ser identificado y traducido en código. Esa sería la IA. PERO el gran PERO. En cuanto revele este secreto todo el mundo intentará aprovecharse de él. Y será una gran explosión.


Te diré aún más. Hay niveles de opción que pueden ser negociados por los comerciantes o no. Estos niveles son bastante conocidos en el mercado. Definido por las huelgas de cada opción en la especificación, por lo que no ha descubierto América aquí si algo.... Tal vez lo abrí para ti... Así que adelante...
 
Mihail Marchukajtes:
Te diré aún más. Existen niveles de opción que pueden ser negociados por los operadores o no. Estos niveles son bien conocidos en el mercado. Definido por las huelgas de cada opción en la especificación, por lo que no ha descubierto América aquí si algo.... Tal vez lo abrí para ti... Así que vete a por ello...

