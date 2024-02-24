Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1818

Me encontré con una imagen interesante. Por lo tanto, si quieres que una "red neuronal" te ayude a ganar dinero, ésta "debe" aprender la "historia" y ser capaz de "entender la situación" y reconocer un Jeep aquí. No sé cómo, sinceramente, yo mismo tengo curiosidad :))) Tal vez un programa capaz de tal cosa sería la IA. Una red neuronal "natural" lo consigue de alguna manera.

 
Uladzimir Izerski:

¿Guarda los patrones como una base de conocimientos, o los busca de nuevo cada vez que se cierra una vela?

 
Wizard2018:

Me encontré con una imagen interesante. Por lo tanto, si quieres que una "red neuronal" te ayude a ganar dinero, ésta "debe" aprender la "historia" y ser capaz de "entender la situación" y reconocer un Jeep aquí. No sé cómo, sinceramente, yo mismo tengo curiosidad :))) Tal vez un programa capaz de tal cosa sería la IA. Una red neuronal "natural" tiene alguna forma de hacerlo.

Hijo de puta, tienes razón en el ojo. Ejemplo muy ilustrativo, porque realmente hay un jeep, pero no me di cuenta de inmediato. Fue un preaprendizaje de microsegundos de las neuronas biológicas. Es decir, una de las propiedades del NS es la capacidad de completar una imagen a partir de elementos escasos. Como ejemplo. Cuando vemos a una persona sentada en una mesa, vemos sus manos, su cabeza, la mitad de su cuerpo, pero entendemos que debajo de la mesa tiene los pies, quizás con zapatillas puestas (o como ejemplo). Esta es la propiedad de la generalización, cuando puedes construir lo que no puedes ver ahora. Reconocer el patrón actual, es decir, la futura reacción del mercado al patrón encontrado. Así que es así...
 
Wizard2018:
Mihail Marchukajtes:

Tarea - "¿hay un jeep en la foto?"

La respuesta correcta es que no hay jeep.

Si lo ves, puedes ver a través de un pantano o eres esquizofrénico.

Entiendo que cuando el cerebro ve el techo del jeep, se da cuenta de que está en algún lugar del pantano, pero la pregunta es si hay un jeep en la foto... El jeep no está en la foto, está debajo del pantano.

Es como enseñarle a la red una foto de un campo y que diga que ve un topo, ¡¡¡sabemos que está ahí pero la foto es de un campo!!!


Hay que pensar en grande, señores...

 
mytarmailS:

La tarea es "hay un Jeep en la foto".

...

necesitan pensar más, señores...

En la zona de trillizos - creo que hay incluso dos allí :)

 
mytarmailS:

¿Guarda los patrones como una base de conocimientos, o los busca de nuevo cada vez que se cierra una vela?

Este número de 4 dígitos es el código del patrón. Es importante para el tratamiento mecánico de la información sobre los precios. Utilizando este código, puedo dibujar fácilmente el cuadro de precios incluso sin verlo. El número de patrones es limitado. Cambian con el tiempo, y conociendo el patrón actual es fácil predecir el siguiente.

No necesito guardarlos en la base de datos. El programa toma el código actual y trabaja con él.

===========

Es desafortunado con Jeep. Probablemente no sea realista reproducirlo programáticamente. Nuestros cerebros pueden hacerlo con nuestra imaginación, pero es poco probable que el software lo haga.

El precio, en cambio, es más fácil, es todo visible y su comportamiento es predecible. (parcialmente))

 
Uladzimir Izerski:

Este número de 4 dígitos es el código del patrón. Es importante para el tratamiento mecánico de la información sobre los precios. Usando este código, puedo hacer un dibujo del precio sin problemas, incluso sin verlo. El número de patrones es limitado. Cambian con el tiempo, y conociendo el patrón actual es fácil predecir el siguiente.

No necesito guardarlos en la base de datos. El programa toma el código actual y trabaja con él.

No está muy claro, pero es interesante )) Veo que eres un hombre con ideas, ¡es genial! Si puedo ayudarte con el aprendizaje automático, no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Uladzimir Izerski:

Es triste lo del jeep. Probablemente no sea realista reproducirlo. Nuestro cerebro puede hacerlo con nuestra imaginación, pero el software es poco probable.

Pero es más fácil con el precio: todo es visible y su comportamiento es predecible. (parcialmente))

Esa no es la cuestión, puedes hacerlo TODO ))

La cuestión es que usted ha fijado la tarea de forma incorrecta y no se ha dado cuenta, pero quiere el resultado...

Es como con el código, no hay un código malo, hay un mal programador, si el código está escrito incorrectamente y no funciona, no es un problema de código (el código no puede funcionar incorrectamente, funciona exactamente como fue escrito), sino el problema de un programador descuidado. Exactamente lo mismo ocurre con HC, y con Jeep.

¿Quién tiene información útil sobre los métodos de muestreo?

preferentemente con especificaciones comparativas

como ejemplo:https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population

Methods of sampling from a population
  • www.healthknowledge.org.uk
We are currently in the process of updating this chapter and we appreciate your patience whilst this is being completed. It would normally be impractical to study a whole population, for example when doing a questionnaire survey. Sampling is a method that allows researchers to infer information about a population based on results from a subset...
 
Maxim Dmitrievsky:

¿Quién tiene información útil sobre los métodos de muestreo?

preferentemente con especificaciones comparativas

como ejemplo:https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population

Debe haber muchos trabajos sobre estudios sociales, los escriben los psicólogos en sus carreras. Pero las matemáticas suelen estar ajustadas ahí.

Normalmente son cosas demasiado temáticas comohttps://helpiks.org/7-16586.html

¿Qué quiere separar/seleccionar?

ПОПУЛЯЦИИ И СХЕМЫ ОТБОРА
  • helpiks.org
Поиск по сайту: При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.
Valeriy Yastremskiy:

Debe haber muchos trabajos sobre estudios sociales, los psicólogos los escriben en sus diplomas. Pero no suele haber muchas matemáticas.

Normalmente son cosas demasiado temáticas comohttps://helpiks.org/7-16586.html

¿Qué quiere dividir/seleccionar?

Es todo el mismo tema, buscar aleatoriamente las dependencias predictor-objetivo.

Las operaciones se abren aleatoriamente, y luego en una red neuronal. Mucho depende de un muestreo competente

Por ejemplo, con esto encontré dependencias entre TFs como sugeriste

Gracias, le echaré un vistazo.

