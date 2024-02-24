Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1818
Me encontré con una imagen interesante. Por lo tanto, si quieres que una "red neuronal" te ayude a ganar dinero, ésta "debe" aprender la "historia" y ser capaz de "entender la situación" y reconocer un Jeep aquí. No sé cómo, sinceramente, yo mismo tengo curiosidad :))) Tal vez un programa capaz de tal cosa sería la IA. Una red neuronal "natural" lo consigue de alguna manera.
¿Guarda los patrones como una base de conocimientos, o los busca de nuevo cada vez que se cierra una vela?
Tarea - "¿hay un jeep en la foto?"
La respuesta correcta es que no hay jeep.
Si lo ves, puedes ver a través de un pantano o eres esquizofrénico.
Entiendo que cuando el cerebro ve el techo del jeep, se da cuenta de que está en algún lugar del pantano, pero la pregunta es si hay un jeep en la foto... El jeep no está en la foto, está debajo del pantano.
Es como enseñarle a la red una foto de un campo y que diga que ve un topo, ¡¡¡sabemos que está ahí pero la foto es de un campo!!!
Hay que pensar en grande, señores...
En la zona de trillizos - creo que hay incluso dos allí :)
Este número de 4 dígitos es el código del patrón. Es importante para el tratamiento mecánico de la información sobre los precios. Utilizando este código, puedo dibujar fácilmente el cuadro de precios incluso sin verlo. El número de patrones es limitado. Cambian con el tiempo, y conociendo el patrón actual es fácil predecir el siguiente.
No necesito guardarlos en la base de datos. El programa toma el código actual y trabaja con él.
===========
Es desafortunado con Jeep. Probablemente no sea realista reproducirlo programáticamente. Nuestros cerebros pueden hacerlo con nuestra imaginación, pero es poco probable que el software lo haga.
El precio, en cambio, es más fácil, es todo visible y su comportamiento es predecible. (parcialmente))
No está muy claro, pero es interesante )) Veo que eres un hombre con ideas, ¡es genial! Si puedo ayudarte con el aprendizaje automático, no dudes en ponerte en contacto conmigo.
Esa no es la cuestión, puedes hacerlo TODO ))
La cuestión es que usted ha fijado la tarea de forma incorrecta y no se ha dado cuenta, pero quiere el resultado...
Es como con el código, no hay un código malo, hay un mal programador, si el código está escrito incorrectamente y no funciona, no es un problema de código (el código no puede funcionar incorrectamente, funciona exactamente como fue escrito), sino el problema de un programador descuidado. Exactamente lo mismo ocurre con HC, y con Jeep.
¿Quién tiene información útil sobre los métodos de muestreo?
preferentemente con especificaciones comparativas
como ejemplo:https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population
Debe haber muchos trabajos sobre estudios sociales, los escriben los psicólogos en sus carreras. Pero las matemáticas suelen estar ajustadas ahí.
Normalmente son cosas demasiado temáticas comohttps://helpiks.org/7-16586.html
¿Qué quiere separar/seleccionar?
Es todo el mismo tema, buscar aleatoriamente las dependencias predictor-objetivo.
Las operaciones se abren aleatoriamente, y luego en una red neuronal. Mucho depende de un muestreo competente
Por ejemplo, con esto encontré dependencias entre TFs como sugeriste
Gracias, le echaré un vistazo.